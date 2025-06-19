Безпілотники атакували російський Волгоград. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Безпілотники атакували російський Волгоград в ніч на 19 червня 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Губернатор області Андрій Бочаров заявив, що нібито було відбито масовану атаку БпЛА у Калачівському, Городищенському районах та у південній частині міста.

Також запроваджувалися тимчасові обмеження на польоти (план "Ковер") в аеропортах Волгограда та Калуги.





Міноборони країни-окупанта заявило, що збито та перехоплено 81 БпЛА:

19 - над територією Брянської області, 17 - над Курською, 13 - над Смоленською, 7 - над Волгоградською, 6 - над Орловською, 5 - над Ростовською, 5 - над тимчасово окупованим Кримом, по три БпЛА - над Бєлгородською й Астраханською областями, два - над Рязанською областю та один - над Московською.

Дивіться: Орел у РФ атакували дрони: вибухи пролунали біля НПЗ. ВIДЕО