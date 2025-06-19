УКР
Новини
13 187 45

Безпілотники атакували російський Волгоград. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Безпілотники атакували російський Волгоград в ніч на 19 червня 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Губернатор області Андрій Бочаров заявив, що нібито було відбито масовану атаку БпЛА у Калачівському, Городищенському районах та у південній частині міста.

Також запроваджувалися тимчасові обмеження на польоти (план "Ковер") в аеропортах Волгограда та Калуги.

БпЛА атакували російський Волгоград. Що відомо
БпЛА атакували російський Волгоград. Що відомо

Міноборони країни-окупанта заявило, що збито та перехоплено 81 БпЛА:

19 - над територією Брянської області, 17 - над Курською, 13 - над Смоленською, 7 - над Волгоградською, 6 - над Орловською, 5 - над Ростовською, 5 - над тимчасово окупованим Кримом, по три БпЛА - над Бєлгородською й Астраханською областями, два - над Рязанською областю та один - над Московською.

Дивіться: Орел у РФ атакували дрони: вибухи пролунали біля НПЗ. ВIДЕО

Автор: 

Волгоград (26) росія (67935) Удари по РФ (548)
Топ коментарі
+33
3000 балістичних ракет, обіцяних ЗЄ десь ше блукають...
показати весь коментар
19.06.2025 08:54 Відповісти
+19
а ви ще віріте у все що каже зе в наркотичному угарі??
показати весь коментар
19.06.2025 08:57 Відповісти
+15
Вони не блукають,вони не язиці в Зеленського.Так як і "Рій дронів"який обіцяли мудаки Зеленського і він сам.
показати весь коментар
19.06.2025 08:57 Відповісти
3000 балістичних ракет, обіцяних ЗЄ десь ше блукають...
показати весь коментар
19.06.2025 08:54 Відповісти
а ви ще віріте у все що каже зе в наркотичному угарі??
показати весь коментар
19.06.2025 08:57 Відповісти
Згадалося... )))

https://www.youtube.com/live/9ethYOGRvL4 Літаки летять, будем всіх бомбить!
показати весь коментар
19.06.2025 09:58 Відповісти
Головне що в це вірять ЗЕ виборці і патріоти за кордоном, бо так зручно. Не дай боже закінчиться війна і патріотів почнуть повертати додому
показати весь коментар
19.06.2025 13:44 Відповісти
Ога- був би ти на його місці, дійшов би до кремля за три дні, так ботік кремлівський? ))))
показати весь коментар
19.06.2025 09:56 Відповісти
Його місце - це його місце. Він взагалі нікуди не йде, а тупо краде і тримається за владу. І плювати йому на війну, на армію, на жертви.

От, як Трамппу плювати і він хоче бігділ, отак і Зеленському. Тільки маштаби інші - Трамп хоче угод, а ЗЄ тупо розкрадає бюджет.
показати весь коментар
19.06.2025 10:15 Відповісти
Чого зразу бот , хіба не правда?
показати весь коментар
19.06.2025 12:44 Відповісти
Тренуються літати.
показати весь коментар
19.06.2025 11:03 Відповісти
В мільярді зелених дерев.
показати весь коментар
19.06.2025 11:14 Відповісти
він брехун і це факт,а більшисть з його заяв виявилися маячнею.
показати весь коментар
19.06.2025 12:23 Відповісти
Вони не блукають,вони не язиці в Зеленського.Так як і "Рій дронів"який обіцяли мудаки Зеленського і він сам.
показати весь коментар
19.06.2025 08:57 Відповісти
Зовні ця "атака" більш схожа шо бухий кацап шмальнув ракетою з панциря...
показати весь коментар
19.06.2025 09:09 Відповісти
А де "Паляниця"?
показати весь коментар
19.06.2025 09:12 Відповісти
З'їли миші, типу стефанчука
показати весь коментар
19.06.2025 09:28 Відповісти
Та там така "миша" що ніяких паляниць не вистачить.
показати весь коментар
19.06.2025 09:31 Відповісти
Не розумію коли Іран і КНДР під жорсткими санкціями зуміли дійти до ядерної зброї а Україна маючи технології і підприємства які можуть масово виготовляти балістику нічого не робить то що це ? Це державна зрада влади.Тільки крадуть і крадуть.
показати весь коментар
19.06.2025 09:17 Відповісти
5 колона ДУЖЕ старалася та "відпрацьовувала" криваві московські рублі....
= НАЙСТРАШНІША московська зброя....


треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
показати весь коментар
19.06.2025 09:39 Відповісти
при том что, там 20 млн населения и никто по большому счету их уничтожить не собирается...
показати весь коментар
19.06.2025 09:48 Відповісти
Ще 2019 році готові були серійно випускати деякі нові зразки ракет але прийшов у владу цей одоробло який напризначав російських агентів і все згорнули,що було напрацьовано за попереднього президента..
показати весь коментар
19.06.2025 12:27 Відповісти
Там стоїть велика баба з мечем та з перекошеною від злості до України мордою. Треба по ній в'ї@ати.
показати весь коментар
19.06.2025 09:20 Відповісти
Не забувайте, що в Києві теж стоїть велика баба. Теж не красуня, але шансів по ній в'їбати, у москалів, набагато більше.
показати весь коментар
19.06.2025 10:08 Відповісти
Я звісно очікував подібну відповідь. І це логічно. І можнна пафосно написати що у нас берегиня України, а там якась мразота... Але все простіше. Треба спочатку зробити, а потім подивитися.
показати весь коментар
19.06.2025 11:01 Відповісти
Ну то подивіться статистику, скільки їхнього до Києва долітає, а скільки нашого до Волгограду !
показати весь коментар
20.06.2025 15:40 Відповісти
Я подивився, що щось влучило десь у волгоградє три дні тому. Цього достатньо щоб зрозуміти що через три дні у волгоградє щось може влучити у величезну скульптуру у вигляді хабалки з мечем.
показати весь коментар
20.06.2025 16:07 Відповісти
Щось, це штук 3-5 які оминули їхнє ППО.
А тут мало не кожну ніч по 300-400 шт. плюс ракети.
показати весь коментар
20.06.2025 20:54 Відповісти
Здається ви загубили суть справи. Ви заперечуєте можливість прильоту по істукану у волгоградє,чи що?
показати весь коментар
20.06.2025 21:17 Відповісти
Нє, військові пишуть, краще використати БПЛА на військовий, чи промисловий об"єкт.
З тих 3-5, що долетять до того міста.
До речі, колись, давно, був там на екскурсії.
показати весь коментар
21.06.2025 12:19 Відповісти
Маніпулювання темою військових аби тільки довести що власні фантазії правильні? Ну нехай буде так.🥴
показати весь коментар
21.06.2025 13:22 Відповісти
Цікаво - згадує родичка, з Волгограду, про ту "м"ясорубку", яку я пророчив ще в березні 2014-го, чуючи вибухи? Казав же їй: "Полезет Россия в Украину - получит кровавую баню на долгий срок"!". Тепер має сина-інваліда...
показати весь коментар
19.06.2025 09:42 Відповісти
і чому вона тоді не спинила рашу...
показати весь коментар
19.06.2025 09:54 Відповісти
Та вона до 24.02.2022-го за Путіа "рвала сраку на німецький хрест"!!! Що зараз вона, з сім"єю, думає - не знаємо... Бо була "послана" ще 23-го, коли на своїй сторінці, в "Одноглазніках", виклала вірш-славослов"я цьому маніяку... І всі наші родичі, чоловіки призивного віку, воюють зараз на фронті, проти кацапні... Включаючи і її власного племінника та чоловіків кількох племінниць...
показати весь коментар
19.06.2025 10:07 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!ГЕРОЯМ СЛАВА!
показати весь коментар
19.06.2025 10:25 Відповісти
Скільки волгорадокацапів сдохло ?!
показати весь коментар
19.06.2025 10:50 Відповісти
На святоє позарілісь - Сталінград опасностє!!
показати весь коментар
19.06.2025 11:06 Відповісти
На г. волжском с той стороні реки от волгограда есть алюминиевый комбинат, который выпускает компоненты твердого ракетного топлива. Вот куда надо бахнуть. В случае удачи от комбината останутся обгорелые руины.
показати весь коментар
19.06.2025 11:22 Відповісти
А коли по мацкві будуть удари? Коли вони будуть покарані за удари по Україні (за всі міста одразу)? Коли на москві план ковьор буде цілодобово?
показати весь коментар
19.06.2025 12:09 Відповісти
за цієї влади-ніколи!
показати весь коментар
19.06.2025 12:30 Відповісти
Это НЕ атака, это комаринный укус свадебным дроном. Надо признать, что ЗСУ не способны на реальный ОТВЕТ. Причина : крот Сыркин - агент рашки.
показати весь коментар
19.06.2025 12:21 Відповісти
а хто його призначив?
показати весь коментар
19.06.2025 12:31 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 15:45 Відповісти
Ні хера тому волгограду немає, по житловим кварталам, по мирняку потрібно лупити
показати весь коментар
19.06.2025 15:29 Відповісти
 
 