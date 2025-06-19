Безпілотники атакували російський Волгоград. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Безпілотники атакували російський Волгоград в ніч на 19 червня 2025 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Губернатор області Андрій Бочаров заявив, що нібито було відбито масовану атаку БпЛА у Калачівському, Городищенському районах та у південній частині міста.
Також запроваджувалися тимчасові обмеження на польоти (план "Ковер") в аеропортах Волгограда та Калуги.
Міноборони країни-окупанта заявило, що збито та перехоплено 81 БпЛА:
19 - над територією Брянської області, 17 - над Курською, 13 - над Смоленською, 7 - над Волгоградською, 6 - над Орловською, 5 - над Ростовською, 5 - над тимчасово окупованим Кримом, по три БпЛА - над Бєлгородською й Астраханською областями, два - над Рязанською областю та один - над Московською.
https://www.youtube.com/live/9ethYOGRvL4 Літаки летять, будем всіх бомбить!
От, як Трамппу плювати і він хоче бігділ, отак і Зеленському. Тільки маштаби інші - Трамп хоче угод, а ЗЄ тупо розкрадає бюджет.
= НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
А тут мало не кожну ніч по 300-400 шт. плюс ракети.
З тих 3-5, що долетять до того міста.
До речі, колись, давно, був там на екскурсії.