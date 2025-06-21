Війська РФ ударили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. Поранено людину. ФОТОрепортаж

У ніч проти суботи, 21 червня 2025 року, ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО.

У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

Також читайте: Вибухи пролунали у Кременчуці: місто атакують російські дрони

Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Згодом у ДСНС показали наслідки ворожої атаки на Полтавщину.

























Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну "шахедами" та кількома ракетами. Повітряні сили інформували про загрозу для Кременчука.