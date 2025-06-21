УКР
Новини Удар росіян по Полтавщині
Війська РФ ударили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. Поранено людину. ФОТОрепортаж

У ніч проти суботи, 21 червня 2025 року, ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО.

У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

Також читайте: Вибухи пролунали у Кременчуці: місто атакують російські дрони

Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Згодом у ДСНС показали наслідки ворожої атаки на Полтавщину.

Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну "шахедами" та кількома ракетами. Повітряні сили інформували про загрозу для Кременчука.

Кременчук (327) обстріл (31036) енергетика (2699) Полтавська область (1238) Кременчуцький район (50)
А шо там їхні НПЗ? АААААААААААА ми не бєм. Ну прикольно.

А взагалі шикарно - дивишся серіал про слугу народа, а потім РАЗ і нема націю в 44 млн - просто счезла з карти
показати весь коментар
21.06.2025 08:58 Відповісти
А поляки ще й за франшизою свій зняли. По Г+Г крутили.
показати весь коментар
21.06.2025 09:10 Відповісти
Вночі у Воронежі пролунали вибухи. Ймовірно, БпЛА атакували нафтопереробний завод
Ну що поробиш коли в одну сторону летять десятки ракет по півтонни, а в іншу декілька дринчаків по 10 кг вибухівки - наслідки будуть відповідними.
показати весь коментар
21.06.2025 10:04 Відповісти
А було по москальській інфраструктурі чи партнери заважають?(
показати весь коментар
21.06.2025 09:18 Відповісти
Основним акціонером ПАТ "НК "Роснефть" у Росії є АТ "Роснефтегаз", яке належить державі. Частка "Роснефтегаза" у статутному капіталі "Роснефти" становить 50,00000001%. Крім того, у "Роснефти" є інші акціонери, включаючи BP Russian Investments та QH Oil Investments LLC......
Дивись останні букви......
Роснефть: має ряд НПЗ, включаючи Комсомольський, Туапсинський, Куйбишевський, Новокуйбишевський, Сизранський, Ачинський, Саратовський НПЗ, а також Рязанською нафтопереробною компанією...........
продовжити чи є питавнняяяяяя.
показати весь коментар
21.06.2025 10:28 Відповісти
Дякую за інформацію,але інфраструктура це не лиш НПЗ.
показати весь коментар
21.06.2025 11:43 Відповісти
Інфраструктура це Транспортна інфраструктура

(дороги, мости, залізниці, аеропорти

Енергетична інфраструктура

(електростанції, лінії електропередач)

Комунікаційна інфраструктура

(канали зв'язку, інтернет)

Соціальна інфраструктура

(школи, лікарні, культурні заклади)
по чому будемо бити ?
А доходи від нафти і газу у федеральному бюджеті займають набагато суттєвішу частку лише 38% усіх доходів...
показати весь коментар
22.06.2025 21:45 Відповісти
А нафіга мені оці дані?)38 % не від НПЗ.По енергетичній структурі.
показати весь коментар
22.06.2025 23:10 Відповісти
 
 