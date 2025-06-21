Війська РФ ударили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. Поранено людину. ФОТОрепортаж
У ніч проти суботи, 21 червня 2025 року, ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО.
У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.
Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.
Згодом у ДСНС показали наслідки ворожої атаки на Полтавщину.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну "шахедами" та кількома ракетами. Повітряні сили інформували про загрозу для Кременчука.
А взагалі шикарно - дивишся серіал про слугу народа, а потім РАЗ і нема націю в 44 млн - просто счезла з карти
Ну що поробиш коли в одну сторону летять десятки ракет по півтонни, а в іншу декілька дринчаків по 10 кг вибухівки - наслідки будуть відповідними.
Дивись останні букви......
Роснефть: має ряд НПЗ, включаючи Комсомольський, Туапсинський, Куйбишевський, Новокуйбишевський, Сизранський, Ачинський, Саратовський НПЗ, а також Рязанською нафтопереробною компанією...........
продовжити чи є питавнняяяяяя.
(дороги, мости, залізниці, аеропорти
Енергетична інфраструктура
(електростанції, лінії електропередач)
Комунікаційна інфраструктура
(канали зв'язку, інтернет)
Соціальна інфраструктура
(школи, лікарні, культурні заклади)
по чому будемо бити ?
А доходи від нафти і газу у федеральному бюджеті займають набагато суттєвішу частку лише 38% усіх доходів...