На Полтавщині після нічної атаки РФ виявили небезпечні касетні боєприпаси. ФОТО
Після нічного російського комбінованого обстрілу Кременчуцького району на території зафіксували випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів. Такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини.
Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.
За даними правоохоронців, боєприпаси мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 сантиметрів і можуть нагадувати іграшки або кулі, що підвищує ризик випадкового контакту дітьми.
У поліції наголошують:
- не торкатися підозрілих предметів;
- не переміщати їх;
- не наближатися до них і не дозволяти це іншим, особливо дітям.
У разі виявлення касетних елементів слід негайно повідомити поліцію за номером 102 або звернутися до ДСНС.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну "шахедами" та кількома ракетами. Повітряні сили інформували про загрозу для Кременчука.
