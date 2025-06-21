УКР
На Полтавщині після нічної атаки РФ виявили небезпечні касетні боєприпаси. ФОТО

Після нічного російського комбінованого обстрілу Кременчуцького району на території зафіксували випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів. Такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини.

Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, боєприпаси мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 сантиметрів і можуть нагадувати іграшки або кулі, що підвищує ризик випадкового контакту дітьми.

У поліції наголошують:

  • не торкатися підозрілих предметів;
  • не переміщати їх;
  • не наближатися до них і не дозволяти це іншим, особливо дітям.

У разі виявлення касетних елементів слід негайно повідомити поліцію за номером 102 або звернутися до ДСНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищено 5 із 8 ракет та знешкоджено 252 дрони. Основний напрямок удару - Кременчук, - Повітряні сили

Атака на Кременчук 21 червня: виявлено касетні боєприпаси
Атака на Кременчук 21 червня: виявлено касетні боєприпаси

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну "шахедами" та кількома ракетами. Повітряні сили інформували про загрозу для Кременчука.

Автор: 

Кременчук (327) обстріл (31036) касетні боєприпаси (131) Полтавська область (1238) Кременчуцький район (50)
Ворог щоночі знищує Україну ,де відповідь чи Трамп не рекомендує "ідуть переговори".
показати весь коментар
21.06.2025 10:51 Відповісти
Та просто немає чим відповідати.
показати весь коментар
21.06.2025 11:23 Відповісти
Це, прутін з оточенням, у такий московський спосіб, показує з 2014 року, що Українці та оті узькі, атінРот ???!!!
показати весь коментар
21.06.2025 11:01 Відповісти
Повезіть їх в оту оону неха озабочуються ссуки...
показати весь коментар
21.06.2025 11:22 Відповісти
Підарюги . Цілу ніч не давали задрімати .
показати весь коментар
21.06.2025 11:28 Відповісти
 
 