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Украину по нескольким направлениям атакуют российские БПЛА, - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 26 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Сумская область - угроза применения врагом ударных БПЛА.
Обновление о движении БПЛА
- Группа вражеских ударных БПЛА в Сумской области курсом на юг.
- Группа БПЛА в Сумской области курсом на Черниговщину.
- Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Обновление по состоянию на 22:59
- Вражеские ударные БПЛА на Черниговщине курсом на юго-запад.
- Группа БПЛА на Киевщине курсом на юг и юго-запад.
- Группа БПЛА на Полтавщине курсом на юг.
- Ударные БПЛА на Харьковщине курсом на юг.
- БПЛА на западе Кировоградской области курсом на Николаевщину.
- Ударные БПЛА в Николаевской области курсом на север.
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як там татко дєрьмака з ГРУ поживає ?
так як це не люди , а бидло і неземні істоти 🤬