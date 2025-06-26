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Новости Атака беспилотников
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Украину по нескольким направлениям атакуют российские БПЛА, - Воздушные Силы (обновлено)

шахеди

Вечером 26 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Сумская область - угроза применения врагом ударных БПЛА.

Обновление о движении БПЛА

  • Группа вражеских ударных БПЛА в Сумской области курсом на юг.
  • Группа БПЛА в Сумской области курсом на Черниговщину.
  • Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

Обновление по состоянию на 22:59

  • Вражеские ударные БПЛА на Черниговщине курсом на юго-запад.
  • Группа БПЛА на Киевщине курсом на юг и юго-запад.
  • Группа БПЛА на Полтавщине курсом на юг.
  • Ударные БПЛА на Харьковщине курсом на юг.
  • БПЛА на западе Кировоградской области курсом на Николаевщину.
  • Ударные БПЛА в Николаевской области курсом на север.

Читайте: Россия применяет модернизированные "шахеды" с элементами ИИ и радиоуправлением, - АР

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Воздушные силы (2468) Шахед (1229) война в Украине (4942)


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Де ответка???? Анема!
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26.06.2025 20:37 Ответить
Вночі Москву і Підмосков'я атакували безпілотники: вибухи було чутно в різних районах столиці Джерело: https://censor.net/ua/n3560018
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26.06.2025 22:44 Ответить
дивно що з Півночі, а не дєрьмаковської ОПи

як там татко дєрьмака з ГРУ поживає ?
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26.06.2025 20:51 Ответить
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26.06.2025 21:37 Ответить
Кацапів потрібно давити , як смердючих клопів , при кожній нагоді ,
так як це не люди , а бидло і неземні істоти 🤬
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26.06.2025 22:09 Ответить
Хлопці, паліть кацапські НПЗ. Це їх смерть.
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26.06.2025 23:00 Ответить
Нафтопровід Дружба качає російської нафти на 25млн євро/добу, це близько 500 шахедів.
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26.06.2025 23:14 Ответить
а ******* орбан блокирует помощь Украине и санкции против рашки
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26.06.2025 23:35 Ответить
 
 