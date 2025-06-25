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Новости Модернизация шахедов
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Россия применяет модернизированные "шахеды" с элементами ИИ и радиоуправлением, - АР

шахеди

Российские войска начали использовать усовершенствованные версии иранских беспилотников типа "Шахед", оснащенных камерами, модулями радиоуправления и элементами искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, на вооружение россиян поступили так называемые "белые "шахеды" - дроны с новыми технологиями, позволяющими поражать движущиеся цели или объекты критической инфраструктуры. Стоимость такой электроники является высокой, поэтому вероятное применение таких БПЛА ограничится точечными атаками.

Также смотрите: РФ использовала для массированного удара по Киеву новый реактивный "Шахед", - Defense Express. ФОТО

Дэвид Олбрайт из Института науки и международной безопасности (Вашингтон) отметил, что предыдущие версии "шахедов" не имели возможности менять маршрут или целиться в движущиеся объекты, поэтому их было легче сбивать. Наличие радиосвязи на новых дронах позволяет оператору управлять ими в режиме реального времени, в том числе с территории России.

В последнее время в обломках сбитых дронов обнаруживали многоканальные антенны китайского производства и модули электронной борьбы, изготовленные в Иране. Это свидетельствует о гибридном происхождении "модернизированных" БПЛА.

Сообщается, что есть предположение, что часть таких дронов может быть не иранского, а российского производства - в частности, продукции предприятия "Алабуга". По его словам, серийного выпуска высокотехнологичных "шахедов" ожидать не стоит из-за стоимости компонентов, зато возможно налаживание массового производства более дешевых вариантов под названием "Герань".

Несмотря на новые возможности, эксперт отмечает, что радиоуправляемые дроны остаются уязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что дает Украине потенциальные шансы эффективного противодействия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ производит ежедневно около 170 "Шахедов" и планирует увеличивать темпы, - ГУР

Автор: 

россия (96420) Шахед (1232)


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Топ комментарии
+6
ага!
тільки кацапи збирають ракети, а європа підписує бумажкі.
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25.06.2025 17:54 Ответить
+5
Згодом з'являться ішакєди з РЕБом на борту, носії дронів-перехоплювачів проти наших інтерцепторів, а потім - ішакєди-бомбардувальники з можливістю скидання БЧ на ціль і повернення у задану точку.
А ви як думали? Ця платформа ще далеко не розкрила себе.
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25.06.2025 17:50 Ответить
+5
Да, все бы было у ЗСУ, если б елдаковская шобла не ставила всеми способами палки в колеса.
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25.06.2025 18:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
цей ******* іран
дарма Ізраїль його не угандошив в нуль
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25.06.2025 17:48 Ответить
Такі режими можна угандошити в нуль лише за допомогою ЗМЗ.
Бо там в кожній бошці по джихаду, а бошок - більше 80 мільйонів, і площа десь з Україну.
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25.06.2025 18:09 Ответить
аятол значно менше
квір Ізраїль всадив рівно на дупцю, без аятол вони ніц не варті
а більше нищити нема потреби, самі наведуть у себе лад
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25.06.2025 18:14 Ответить
Вже ні. Була мить, на третій чи четвертий день, коли режим дійсно хитнувся. Коли аятола сховався у бункері, а на землі все розносила ізраїльська авіація.
Тепер переляк пройшов, зате з'явилась впевненість, що нас нє побєдіть, нашє дєло правоє.
Режим шалено укріпився. Тепер навіть нейтральні розглядають "побєду" як знак від Аллаха.
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25.06.2025 18:17 Ответить
нема там віри, є страхи та жахіття, а також спогади про нещодавні реальні кошмари (до війни з Ізраїлем)
не на часі... клубу ***** не поменшає, на жаль...
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25.06.2025 18:22 Ответить
Факт - режим показав свою стійкість від зовнішніх впливів, а всередині він розбереться. Після Майдану і, здається, Бангладеш, всі повстання проти диктатур, не підтримані ззовні, терпіли поразку. Венесуела, БРСР, Сербія, Іран той самий.
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25.06.2025 18:24 Ответить
победу кого і в чому?
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26.06.2025 00:45 Ответить
Згодом з'являться ішакєди з РЕБом на борту, носії дронів-перехоплювачів проти наших інтерцепторів, а потім - ішакєди-бомбардувальники з можливістю скидання БЧ на ціль і повернення у задану точку.
А ви як думали? Ця платформа ще далеко не розкрила себе.
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25.06.2025 17:50 Ответить
Таке може з ранку в голову стукнути,але не на довго .
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25.06.2025 18:09 Ответить
Аби шо ляпати...
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25.06.2025 17:54 Ответить
Дрібниці, в Україні серед союзників Європа з їх промисловістю і рівнем технологічного розвитку на порядки вище якогось Ірану - а значить ЗСУ використовують ще більш просунуті європейські дрони і в більшій кількості.
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25.06.2025 17:51 Ответить
ага!
тільки кацапи збирають ракети, а європа підписує бумажкі.
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25.06.2025 17:54 Ответить
А може потужний повинен займатися питаннями нарощування виробництва зброї замість безтолкових поїздок,ставок і вечірніх відосиків.До чого тут Європа?
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25.06.2025 17:56 Ответить
як повернеться додому, я видам йому ляща і поставлю на коліна на всю ніч!
і обов'язково передам, твої слова.
домовились?
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25.06.2025 18:12 Ответить
Правильно Олена Володимірівна.Відшмагайте поганця щоб не шлявся по Європа та Оманам.....
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25.06.2025 21:36 Ответить
Да, все бы было у ЗСУ, если б елдаковская шобла не ставила всеми способами палки в колеса.
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25.06.2025 18:12 Ответить
Це все глушиться,нічого нового.
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25.06.2025 17:54 Ответить
Так, дрібниці...
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25.06.2025 18:01 Ответить
Аха, каждую ночь все глушится и глушится, глушится и глушится...
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25.06.2025 18:14 Ответить
Звісно глушать,але кацапи не зовсім ідіоти,постійно міняють маршрути і цілі вибрані ніхто не може передбачити.
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25.06.2025 18:19 Ответить
Потрібно більше РЕБів
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25.06.2025 18:20 Ответить
В зоні бойових дій все РЕБами затикане,там тільки оптолокно може літати
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25.06.2025 18:23 Ответить
Наши самоделкины оптоволокно предлагали еще у 23-м году, но МО забраковало, а спустя год идею внедрили кацапы.
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25.06.2025 18:31 Ответить
MO очолювали і очолюлюють люди яких назначає потужний боневтік,той що зрадив Україну і запросив кацапів на шашлики.Було таке ж з весільними дронами,як їх назвав успішний міністр Рєзніков.
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25.06.2025 18:52 Ответить
Геній!
І як українські специ з РЕБ не здогадалися, що можна легесенько заглушити GPS-сигнал шлюхеду, в якого встановлена CRPA-антена на 8 приймаючих модулів і з софтом, здатним відсіюваьи спуфінг-частоти (тобто, щоб мопед збився з курсу, він має бути оточений 8-ма джерелами цифрового шуму чи фейкових супутникових координат), потужність яких на висоті прольоту має перевищувати сигнал справжного супутника. Це ж стосується 3G/4G вишок мобільного зв'язку
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25.06.2025 19:55 Ответить
GPS в зоні бойових дій і рядом заглушений наглухо,якщо ти не знав!
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25.06.2025 20:18 Ответить
За неповні півроку АОЗ поставила ЗСУ вдвічі більше FPV-дронів, ніж за весь минулий рік, - Жумаділов

Скажіть як так може бути - у 2024 р не робили дронів ( окрім волонтерів) а ця людина про ЦІ досягнення хвалиться

ось кусок маленький його біографії та про сімейних рашистів

Перший візит - 2017, другий - 2021, обидва до того, як він очолив держструктури, хоча деякі могли відбутися й під час публічної служби .

Причина - особисті сімейні справи, зокрема відвідини хворого батька; дружина під тиском отримала російський паспорт, щоб уникнути репресій владою РФ .

Справу СБУ у Криму закрито за відсутністю складу злочину, адже поїздки були не під час держслужби з доступом до

Дружина - отримала паспорт РФ у 2021 році, згодом заявила про «примусову паспортизацію» .Брат Мурат - керівник перевізної мережі, що обслуговує рух до/через Крим, також проживає та веде бізнес в Криму й на окупованих територіях (Херсонщина, Запоріжжя)

брат і дружина мають тісні зв'язки з окупованим Кримом, що викликає суспільні дискусії.
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25.06.2025 17:56 Ответить
Допоки не буде ударів по маацкві, ця хрень буде продовжуватись вічно...
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25.06.2025 18:01 Ответить
Наприклад, для Чечні удари по москві нічого не змінили. Принаймні не змінили на краще.
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25.06.2025 18:09 Ответить
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25.06.2025 18:04 Ответить
Де це все береться? Хто це все постачає ти хто тільки лапті здатні в'язати? Жовтопикі покидьки-не підкажете відповідь? Мразота лицемірна.
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25.06.2025 18:06 Ответить
Давайте вгадаю: на борту цих шлюхедів є GSM-модуль для доступу до 4G інтернету, в якому (за "випадковим" збігом обставин) виявлять SIM-картки українського мобільного опреатора Гівностар, який через фірму-прокладку належить рашистському жидоолігарху фрідману.
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25.06.2025 19:48 Ответить
Думаю, не вгадали. Очевидно, що там стоїть модуль супутникового звʼязку.
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25.06.2025 20:16 Ответить
Давайте вгадайте, що це ???
три спроби ...

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25.06.2025 21:44 Ответить
«Вартість такої електроніки є високою, тому ймовірне застосування таких БПЛА обмежиться точковими атаками» - це помилкове припущення і не варто на це сподіватись. Їм чхати на вартість. Окрім того, вони налагодять конвеєрне виробництво і питома ціна знизиться. Питання в іншому - які ефективні засоби в нас, щоб їм протидіяти?
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25.06.2025 20:13 Ответить
Все так. Влітку багато хто ржав з новини про те, що кацапи нібито замовили дрони в Ірані, а через три місяці стало геть не до сміху
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25.06.2025 22:27 Ответить
 
 