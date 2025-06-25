Россия применяет модернизированные "шахеды" с элементами ИИ и радиоуправлением, - АР

Российские войска начали использовать усовершенствованные версии иранских беспилотников типа "Шахед", оснащенных камерами, модулями радиоуправления и элементами искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, на вооружение россиян поступили так называемые "белые "шахеды" - дроны с новыми технологиями, позволяющими поражать движущиеся цели или объекты критической инфраструктуры. Стоимость такой электроники является высокой, поэтому вероятное применение таких БПЛА ограничится точечными атаками.

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Дэвид Олбрайт из Института науки и международной безопасности (Вашингтон) отметил, что предыдущие версии "шахедов" не имели возможности менять маршрут или целиться в движущиеся объекты, поэтому их было легче сбивать. Наличие радиосвязи на новых дронах позволяет оператору управлять ими в режиме реального времени, в том числе с территории России.

В последнее время в обломках сбитых дронов обнаруживали многоканальные антенны китайского производства и модули электронной борьбы, изготовленные в Иране. Это свидетельствует о гибридном происхождении "модернизированных" БПЛА.

Сообщается, что есть предположение, что часть таких дронов может быть не иранского, а российского производства - в частности, продукции предприятия "Алабуга". По его словам, серийного выпуска высокотехнологичных "шахедов" ожидать не стоит из-за стоимости компонентов, зато возможно налаживание массового производства более дешевых вариантов под названием "Герань".

Несмотря на новые возможности, эксперт отмечает, что радиоуправляемые дроны остаются уязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что дает Украине потенциальные шансы эффективного противодействия.

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