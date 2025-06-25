Россия применяет модернизированные "шахеды" с элементами ИИ и радиоуправлением, - АР
Российские войска начали использовать усовершенствованные версии иранских беспилотников типа "Шахед", оснащенных камерами, модулями радиоуправления и элементами искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
Как отмечается, на вооружение россиян поступили так называемые "белые "шахеды" - дроны с новыми технологиями, позволяющими поражать движущиеся цели или объекты критической инфраструктуры. Стоимость такой электроники является высокой, поэтому вероятное применение таких БПЛА ограничится точечными атаками.
Дэвид Олбрайт из Института науки и международной безопасности (Вашингтон) отметил, что предыдущие версии "шахедов" не имели возможности менять маршрут или целиться в движущиеся объекты, поэтому их было легче сбивать. Наличие радиосвязи на новых дронах позволяет оператору управлять ими в режиме реального времени, в том числе с территории России.
В последнее время в обломках сбитых дронов обнаруживали многоканальные антенны китайского производства и модули электронной борьбы, изготовленные в Иране. Это свидетельствует о гибридном происхождении "модернизированных" БПЛА.
Сообщается, что есть предположение, что часть таких дронов может быть не иранского, а российского производства - в частности, продукции предприятия "Алабуга". По его словам, серийного выпуска высокотехнологичных "шахедов" ожидать не стоит из-за стоимости компонентов, зато возможно налаживание массового производства более дешевых вариантов под названием "Герань".
Несмотря на новые возможности, эксперт отмечает, что радиоуправляемые дроны остаются уязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что дает Украине потенциальные шансы эффективного противодействия.
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дарма Ізраїль його не угандошив в нуль
Бо там в кожній бошці по джихаду, а бошок - більше 80 мільйонів, і площа десь з Україну.
квір Ізраїль всадив рівно на дупцю, без аятол вони ніц не варті
а більше нищити нема потреби, самі наведуть у себе лад
Тепер переляк пройшов, зате з'явилась впевненість, що нас нє побєдіть, нашє дєло правоє.
Режим шалено укріпився. Тепер навіть нейтральні розглядають "побєду" як знак від Аллаха.
не на часі... клубу ***** не поменшає, на жаль...
А ви як думали? Ця платформа ще далеко не розкрила себе.
тільки кацапи збирають ракети, а європа підписує бумажкі.
і обов'язково передам, твої слова.
домовились?
І як українські специ з РЕБ не здогадалися, що можна легесенько заглушити GPS-сигнал шлюхеду, в якого встановлена CRPA-антена на 8 приймаючих модулів і з софтом, здатним відсіюваьи спуфінг-частоти (тобто, щоб мопед збився з курсу, він має бути оточений 8-ма джерелами цифрового шуму чи фейкових супутникових координат), потужність яких на висоті прольоту має перевищувати сигнал справжного супутника. Це ж стосується 3G/4G вишок мобільного зв'язку
Скажіть як так може бути - у 2024 р не робили дронів ( окрім волонтерів) а ця людина про ЦІ досягнення хвалиться
ось кусок маленький його біографії та про сімейних рашистів
Перший візит - 2017, другий - 2021, обидва до того, як він очолив держструктури, хоча деякі могли відбутися й під час публічної служби .
Причина - особисті сімейні справи, зокрема відвідини хворого батька; дружина під тиском отримала російський паспорт, щоб уникнути репресій владою РФ .
Справу СБУ у Криму закрито за відсутністю складу злочину, адже поїздки були не під час держслужби з доступом до
Дружина - отримала паспорт РФ у 2021 році, згодом заявила про «примусову паспортизацію» .Брат Мурат - керівник перевізної мережі, що обслуговує рух до/через Крим, також проживає та веде бізнес в Криму й на окупованих територіях (Херсонщина, Запоріжжя)
брат і дружина мають тісні зв'язки з окупованим Кримом, що викликає суспільні дискусії.
три спроби ...