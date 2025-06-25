Росія застосовує модернізовані "Шахеди" з елементами ШІ та радіокеруванням, - АР

Російські війська почали використовувати вдосконалені версії іранських безпілотників "Шахед", які оснащені камерами, модулями радіокерування та елементами штучного інтелекту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Як зазначається, на озброєння росіян надійшли так звані "білі Шахеди" - дрони з новими технологіями, що дозволяють вражати рухомі цілі або об'єкти критичної інфраструктури. Вартість такої електроніки є високою, тому ймовірне застосування таких БПЛА обмежиться точковими атаками.

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Девід Олбрайт із Інституту науки і міжнародної безпеки (Вашингтон) зазначив, що попередні версії "Шахедів" не мали можливості змінювати маршрут або цілитись у рухомі об’єкти, тому їх було легше збивати. Наявність радіозв’язку на нових дронах дозволяє оператору керувати ними в режимі реального часу, зокрема з території Росії.

Останнім часом в уламках збитих дронів виявляли багатоканальні антени китайського виробництва та модулі електронної боротьби, виготовлені в Ірані. Це свідчить про гібридне походження "модернізованих" БПЛА.

Повідомляється, є припущення, що частина таких дронів може бути не іранського, а російського виробництва - зокрема, продукції підприємства "Алабуга". За його словами, серійного випуску високотехнологічних "Шахедів" очікувати не варто через вартість компонентів, натомість можливе налагодження масового виробництва дешевших варіантів під назвою "Герань".

Попри нові можливості, експерт наголошує, що радіокеровані дрони залишаються вразливими до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), що дає Україні потенційні шанси ефективної протидії.

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