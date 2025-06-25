Росія застосовує модернізовані "Шахеди" з елементами ШІ та радіокеруванням, - АР
Російські війська почали використовувати вдосконалені версії іранських безпілотників "Шахед", які оснащені камерами, модулями радіокерування та елементами штучного інтелекту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
Як зазначається, на озброєння росіян надійшли так звані "білі Шахеди" - дрони з новими технологіями, що дозволяють вражати рухомі цілі або об'єкти критичної інфраструктури. Вартість такої електроніки є високою, тому ймовірне застосування таких БПЛА обмежиться точковими атаками.
Девід Олбрайт із Інституту науки і міжнародної безпеки (Вашингтон) зазначив, що попередні версії "Шахедів" не мали можливості змінювати маршрут або цілитись у рухомі об’єкти, тому їх було легше збивати. Наявність радіозв’язку на нових дронах дозволяє оператору керувати ними в режимі реального часу, зокрема з території Росії.
Останнім часом в уламках збитих дронів виявляли багатоканальні антени китайського виробництва та модулі електронної боротьби, виготовлені в Ірані. Це свідчить про гібридне походження "модернізованих" БПЛА.
Повідомляється, є припущення, що частина таких дронів може бути не іранського, а російського виробництва - зокрема, продукції підприємства "Алабуга". За його словами, серійного випуску високотехнологічних "Шахедів" очікувати не варто через вартість компонентів, натомість можливе налагодження масового виробництва дешевших варіантів під назвою "Герань".
Попри нові можливості, експерт наголошує, що радіокеровані дрони залишаються вразливими до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), що дає Україні потенційні шанси ефективної протидії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дарма Ізраїль його не угандошив в нуль
Бо там в кожній бошці по джихаду, а бошок - більше 80 мільйонів, і площа десь з Україну.
квір Ізраїль всадив рівно на дупцю, без аятол вони ніц не варті
а більше нищити нема потреби, самі наведуть у себе лад
Тепер переляк пройшов, зате з'явилась впевненість, що нас нє побєдіть, нашє дєло правоє.
Режим шалено укріпився. Тепер навіть нейтральні розглядають "побєду" як знак від Аллаха.
не на часі... клубу ***** не поменшає, на жаль...
А ви як думали? Ця платформа ще далеко не розкрила себе.
тільки кацапи збирають ракети, а європа підписує бумажкі.
і обов'язково передам, твої слова.
домовились?
І як українські специ з РЕБ не здогадалися, що можна легесенько заглушити GPS-сигнал шлюхеду, в якого встановлена CRPA-антена на 8 приймаючих модулів і з софтом, здатним відсіюваьи спуфінг-частоти (тобто, щоб мопед збився з курсу, він має бути оточений 8-ма джерелами цифрового шуму чи фейкових супутникових координат), потужність яких на висоті прольоту має перевищувати сигнал справжного супутника. Це ж стосується 3G/4G вишок мобільного зв'язку
Скажіть як так може бути - у 2024 р не робили дронів ( окрім волонтерів) а ця людина про ЦІ досягнення хвалиться
ось кусок маленький його біографії та про сімейних рашистів
Перший візит - 2017, другий - 2021, обидва до того, як він очолив держструктури, хоча деякі могли відбутися й під час публічної служби .
Причина - особисті сімейні справи, зокрема відвідини хворого батька; дружина під тиском отримала російський паспорт, щоб уникнути репресій владою РФ .
Справу СБУ у Криму закрито за відсутністю складу злочину, адже поїздки були не під час держслужби з доступом до
Дружина - отримала паспорт РФ у 2021 році, згодом заявила про «примусову паспортизацію» .Брат Мурат - керівник перевізної мережі, що обслуговує рух до/через Крим, також проживає та веде бізнес в Криму й на окупованих територіях (Херсонщина, Запоріжжя)
брат і дружина мають тісні зв'язки з окупованим Кримом, що викликає суспільні дискусії.
три спроби ...