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Новини Модернізація Шахедів
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Росія застосовує модернізовані "Шахеди" з елементами ШІ та радіокеруванням, - АР

шахеди

Російські війська почали використовувати вдосконалені версії іранських безпілотників "Шахед", які оснащені камерами, модулями радіокерування та елементами штучного інтелекту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Як зазначається, на озброєння росіян надійшли так звані "білі Шахеди" - дрони з новими технологіями, що дозволяють вражати рухомі цілі або об'єкти критичної інфраструктури. Вартість такої електроніки є високою, тому ймовірне застосування таких БПЛА обмежиться точковими атаками.

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Девід Олбрайт із Інституту науки і міжнародної безпеки (Вашингтон) зазначив, що попередні версії "Шахедів" не мали можливості змінювати маршрут або цілитись у рухомі об’єкти, тому їх було легше збивати. Наявність радіозв’язку на нових дронах дозволяє оператору керувати ними в режимі реального часу, зокрема з території Росії.

Останнім часом в уламках збитих дронів виявляли багатоканальні антени китайського виробництва та модулі електронної боротьби, виготовлені в Ірані. Це свідчить про гібридне походження "модернізованих" БПЛА.

Повідомляється, є припущення, що частина таких дронів може бути не іранського, а російського виробництва - зокрема, продукції підприємства "Алабуга". За його словами, серійного випуску високотехнологічних "Шахедів" очікувати не варто через вартість компонентів, натомість можливе налагодження масового виробництва дешевших варіантів під назвою "Герань".

Попри нові можливості, експерт наголошує, що радіокеровані дрони залишаються вразливими до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), що дає Україні потенційні шанси ефективної протидії.

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Автор: 

росія (66431) Шахед (1234)


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Топ коментарі
+6
ага!
тільки кацапи збирають ракети, а європа підписує бумажкі.
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25.06.2025 17:54 Відповісти
+5
Згодом з'являться ішакєди з РЕБом на борту, носії дронів-перехоплювачів проти наших інтерцепторів, а потім - ішакєди-бомбардувальники з можливістю скидання БЧ на ціль і повернення у задану точку.
А ви як думали? Ця платформа ще далеко не розкрила себе.
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25.06.2025 17:50 Відповісти
+5
Да, все бы было у ЗСУ, если б елдаковская шобла не ставила всеми способами палки в колеса.
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25.06.2025 18:12 Відповісти
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цей ******* іран
дарма Ізраїль його не угандошив в нуль
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25.06.2025 17:48 Відповісти
Такі режими можна угандошити в нуль лише за допомогою ЗМЗ.
Бо там в кожній бошці по джихаду, а бошок - більше 80 мільйонів, і площа десь з Україну.
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25.06.2025 18:09 Відповісти
аятол значно менше
квір Ізраїль всадив рівно на дупцю, без аятол вони ніц не варті
а більше нищити нема потреби, самі наведуть у себе лад
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25.06.2025 18:14 Відповісти
Вже ні. Була мить, на третій чи четвертий день, коли режим дійсно хитнувся. Коли аятола сховався у бункері, а на землі все розносила ізраїльська авіація.
Тепер переляк пройшов, зате з'явилась впевненість, що нас нє побєдіть, нашє дєло правоє.
Режим шалено укріпився. Тепер навіть нейтральні розглядають "побєду" як знак від Аллаха.
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25.06.2025 18:17 Відповісти
нема там віри, є страхи та жахіття, а також спогади про нещодавні реальні кошмари (до війни з Ізраїлем)
не на часі... клубу ***** не поменшає, на жаль...
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25.06.2025 18:22 Відповісти
Факт - режим показав свою стійкість від зовнішніх впливів, а всередині він розбереться. Після Майдану і, здається, Бангладеш, всі повстання проти диктатур, не підтримані ззовні, терпіли поразку. Венесуела, БРСР, Сербія, Іран той самий.
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25.06.2025 18:24 Відповісти
победу кого і в чому?
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26.06.2025 00:45 Відповісти
Згодом з'являться ішакєди з РЕБом на борту, носії дронів-перехоплювачів проти наших інтерцепторів, а потім - ішакєди-бомбардувальники з можливістю скидання БЧ на ціль і повернення у задану точку.
А ви як думали? Ця платформа ще далеко не розкрила себе.
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25.06.2025 17:50 Відповісти
Таке може з ранку в голову стукнути,але не на довго .
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25.06.2025 18:09 Відповісти
Аби шо ляпати...
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25.06.2025 17:54 Відповісти
Дрібниці, в Україні серед союзників Європа з їх промисловістю і рівнем технологічного розвитку на порядки вище якогось Ірану - а значить ЗСУ використовують ще більш просунуті європейські дрони і в більшій кількості.
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25.06.2025 17:51 Відповісти
ага!
тільки кацапи збирають ракети, а європа підписує бумажкі.
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25.06.2025 17:54 Відповісти
А може потужний повинен займатися питаннями нарощування виробництва зброї замість безтолкових поїздок,ставок і вечірніх відосиків.До чого тут Європа?
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25.06.2025 17:56 Відповісти
як повернеться додому, я видам йому ляща і поставлю на коліна на всю ніч!
і обов'язково передам, твої слова.
домовились?
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25.06.2025 18:12 Відповісти
Правильно Олена Володимірівна.Відшмагайте поганця щоб не шлявся по Європа та Оманам.....
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25.06.2025 21:36 Відповісти
Да, все бы было у ЗСУ, если б елдаковская шобла не ставила всеми способами палки в колеса.
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25.06.2025 18:12 Відповісти
Це все глушиться,нічого нового.
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25.06.2025 17:54 Відповісти
Так, дрібниці...
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25.06.2025 18:01 Відповісти
Аха, каждую ночь все глушится и глушится, глушится и глушится...
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25.06.2025 18:14 Відповісти
Звісно глушать,але кацапи не зовсім ідіоти,постійно міняють маршрути і цілі вибрані ніхто не може передбачити.
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25.06.2025 18:19 Відповісти
Потрібно більше РЕБів
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25.06.2025 18:20 Відповісти
В зоні бойових дій все РЕБами затикане,там тільки оптолокно може літати
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25.06.2025 18:23 Відповісти
Наши самоделкины оптоволокно предлагали еще у 23-м году, но МО забраковало, а спустя год идею внедрили кацапы.
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25.06.2025 18:31 Відповісти
MO очолювали і очолюлюють люди яких назначає потужний боневтік,той що зрадив Україну і запросив кацапів на шашлики.Було таке ж з весільними дронами,як їх назвав успішний міністр Рєзніков.
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25.06.2025 18:52 Відповісти
Геній!
І як українські специ з РЕБ не здогадалися, що можна легесенько заглушити GPS-сигнал шлюхеду, в якого встановлена CRPA-антена на 8 приймаючих модулів і з софтом, здатним відсіюваьи спуфінг-частоти (тобто, щоб мопед збився з курсу, він має бути оточений 8-ма джерелами цифрового шуму чи фейкових супутникових координат), потужність яких на висоті прольоту має перевищувати сигнал справжного супутника. Це ж стосується 3G/4G вишок мобільного зв'язку
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25.06.2025 19:55 Відповісти
GPS в зоні бойових дій і рядом заглушений наглухо,якщо ти не знав!
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25.06.2025 20:18 Відповісти
За неповні півроку АОЗ поставила ЗСУ вдвічі більше FPV-дронів, ніж за весь минулий рік, - Жумаділов

Скажіть як так може бути - у 2024 р не робили дронів ( окрім волонтерів) а ця людина про ЦІ досягнення хвалиться

ось кусок маленький його біографії та про сімейних рашистів

Перший візит - 2017, другий - 2021, обидва до того, як він очолив держструктури, хоча деякі могли відбутися й під час публічної служби .

Причина - особисті сімейні справи, зокрема відвідини хворого батька; дружина під тиском отримала російський паспорт, щоб уникнути репресій владою РФ .

Справу СБУ у Криму закрито за відсутністю складу злочину, адже поїздки були не під час держслужби з доступом до

Дружина - отримала паспорт РФ у 2021 році, згодом заявила про «примусову паспортизацію» .Брат Мурат - керівник перевізної мережі, що обслуговує рух до/через Крим, також проживає та веде бізнес в Криму й на окупованих територіях (Херсонщина, Запоріжжя)

брат і дружина мають тісні зв'язки з окупованим Кримом, що викликає суспільні дискусії.
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25.06.2025 17:56 Відповісти
Допоки не буде ударів по маацкві, ця хрень буде продовжуватись вічно...
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25.06.2025 18:01 Відповісти
Наприклад, для Чечні удари по москві нічого не змінили. Принаймні не змінили на краще.
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25.06.2025 18:09 Відповісти
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25.06.2025 18:04 Відповісти
Де це все береться? Хто це все постачає ти хто тільки лапті здатні в'язати? Жовтопикі покидьки-не підкажете відповідь? Мразота лицемірна.
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25.06.2025 18:06 Відповісти
Давайте вгадаю: на борту цих шлюхедів є GSM-модуль для доступу до 4G інтернету, в якому (за "випадковим" збігом обставин) виявлять SIM-картки українського мобільного опреатора Гівностар, який через фірму-прокладку належить рашистському жидоолігарху фрідману.
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25.06.2025 19:48 Відповісти
Думаю, не вгадали. Очевидно, що там стоїть модуль супутникового звʼязку.
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25.06.2025 20:16 Відповісти
Давайте вгадайте, що це ???
три спроби ...

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25.06.2025 21:44 Відповісти
«Вартість такої електроніки є високою, тому ймовірне застосування таких БПЛА обмежиться точковими атаками» - це помилкове припущення і не варто на це сподіватись. Їм чхати на вартість. Окрім того, вони налагодять конвеєрне виробництво і питома ціна знизиться. Питання в іншому - які ефективні засоби в нас, щоб їм протидіяти?
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25.06.2025 20:13 Відповісти
Все так. Влітку багато хто ржав з новини про те, що кацапи нібито замовили дрони в Ірані, а через три місяці стало геть не до сміху
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25.06.2025 22:27 Відповісти
 
 