"Шахеди" атакували Вилкове на Одещині: зруйновано підприємство (оновлено)

У ніч на 25 червня 2025 року російські війська атакували ударними дронами територію Вилківської територіальної громади на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Ізмаїльської районної військової адміністрації.

Як зазначається, знову була атакована інфраструктура міста Вилкове. Противник не полишає спроб залишити місто без води.



Інформація про наслідки обстрілу наразі уточнюється.

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Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вночі ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками

"Під ударом була Вилківська громада. Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки зруйновані приміщення приватного підприємства, знищені сільськогосподарське обладнання та техніка. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, на місці триває ліквідація наслідків атаки. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, загалом ППО знешкодила 52 "шахеди" із 71.