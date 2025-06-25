Шахеды атаковали Вилково на Одесщине: разрушено предприятие (обновлено)

В ночь на 25 июня 2025 года российские войска атаковали ударными дронами территорию Вилковской территориальной громады в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Измаильской районной военной администрации.

Как отмечается, снова была атакована инфраструктура города Вилково. Противник не оставляет попыток оставить город без воды.



Информация о последствиях обстрела пока уточняется.

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Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ночью враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками

"Под ударом была Вилковская громада. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В результате атаки разрушены помещения частного предприятия, уничтожены сельскохозяйственное оборудование и техника. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, на месте идет ликвидация последствий атаки. Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Напомним, по данным Воздушных сил, в целом ПВО обезвредила 52 "Шахеда" из 71.