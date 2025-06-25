ПВО обезвредила 52 "шахеда" из 71, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 25 июня российские оккупанты атаковали Украину 71 ударным БпЛА и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 52 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 32 - сбиты огневыми средствами поражения, 20 - локально потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 6 локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.

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