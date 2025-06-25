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ПВО обезвредила 52 "шахеда" из 71, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 25 июня. Сколько целей сбито

В ночь на 25 июня российские оккупанты атаковали Украину 71 ударным БпЛА и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 52 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 32 - сбиты огневыми средствами поражения, 20 - локально потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 6 локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.

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Атака шахидов 25 июня. Сколько целей сбито

Автор: 

обстрел (28205) ПВО (2884) Воздушные силы (2468) Шахед (1229)


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Топ комментарии
+2
Чому доля невідома ?
Все відомо. Ба більше вже не один раз давали пояснення , що таке "локаційно втрачені"
Це саме знешкоджені!
Ба більше, навідмінно від збиття у такому разі не буває уламків або вибухів

Тому вкид на вентилятор - не зарахован
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25.06.2025 09:23 Ответить
+1
Як же ботів крутить в темі від того , що Україна все більше може вивести рашиських шахедів без використання ППО , а отже і без зайвих втрат.
Сподіваюся цей показник дедалі збільшуватиметься і не в останню чергу завдяки завдяки збільшенню і модернізації використання РЕБ
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25.06.2025 09:51 Ответить
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Чому доля невідома ?
Все відомо. Ба більше вже не один раз давали пояснення , що таке "локаційно втрачені"
Це саме знешкоджені!
Ба більше, навідмінно від збиття у такому разі не буває уламків або вибухів

Тому вкид на вентилятор - не зарахован
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25.06.2025 09:23 Ответить
Від цієї статистики ніякі життя не залежать. Дрони літають, рахуй їх або не рахуй - дронам і нашому ППО все одно.
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25.06.2025 09:36 Ответить
Ні, не згоден. Від цієї статистика життя залежить, і дуже сильно. Якщо летить 100 дронів, а ППО збиває (підтверджено збиває), а не губить їх, як тут Артемко розписує, що типу це теж успіх, то виходить, що зіб'ють близько 45-46 відер, а як бути із тими, які зилишились? Нагадую, що в кожному як мінімум 50 кг вибухівки, а якщо їх модернізували (тут не слідкую, але казали, ніби кацапи хочуть це зробити), то бойова частина буде вже 80-90 кілограм, сумарно 54 шт (залишку із 100 шт.) х 80 кг (по мінімальному) = більше чотирьох тон вибухівки. Сумніваюсь, що можна сказати, що від цього не залежить життя.
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25.06.2025 09:53 Ответить
Статистика - це лише обробка даних.
Якщо на її основі приймаються рішення - так, життя залежать.
Але ви впевнені, що рішення зєлєні приймають на її основі?
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25.06.2025 09:59 Ответить
Ну це вже інше питання. Зелені приймають якісь рішення, але вже точно не на основі статистики. На чому саме - питання відкрите, тут я вже не підкажу, може просто тому, що такі важкі речовини не вживаю
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25.06.2025 15:16 Ответить
але вже точно не на основі статистики
От саме тому ваше твердження, що статистика рятує життя, тут абсолютно хибне.
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25.06.2025 15:17 Ответить
Локаційно втрачені, значить їх доля докінця не відома. Тобто можуть десь валятись не здетонувавши. А значить ще можуть бути небезпечні для громадян, особливо для допитливих грибників та дітей.
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25.06.2025 09:34 Ответить
Не зовсім так
Це мається наувазі , що дрон зник з радару не досягши цілі.
І при цьому не зазнав атаки ППО
Тобто РЕБ або неполадка і все. Тю-тю нема дрона -нема проблеми
Що ж до його бойової частини. Вона вимагає відповідної роботи електроніки
А коли він виходить з ладу цього не відбувається

Якщо ще будуть питання - запитуй
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25.06.2025 09:45 Ответить
Я тобі пояснюю як старий і діючий ППОшник, а ти мені радиш щось запитати по цій темі у тебе. Насмішив.
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25.06.2025 11:09 Ответить
Скоріше застарілий. І то не факт. Раджу проконсультуватися у ******** ППОшників у цій темі. Як це зробив я, а то не тільки своїм ником веселиш Ти що "заснув на кнопці"
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25.06.2025 11:20 Ответить
Я в ППО більше 30 років і досі на службі. Я знаю всі системи ППО, які були на озброєні України, а за останні 3 роки дослідив купу західних. Тобі такий досвід і не снився. Томі по цій темі не тобі мене вчити. А на майбутнє - з хамами я не спілкуюсь. Тому за кораблем.
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25.06.2025 12:31 Ответить
Цікава оповідка , шкода , що бездоказова
І дійсно такий потужний досвід казкаря мені і не снився
Я більше по фактах , то чи може такий потужний експерт надати пруфи
Де якийсь діючий військовий , бажано з ППО , чиє обличчя ми бачимо а ім'я можемо встановити підтверджував підтверджував би це безглузде твердження , що :
У випадку "локаційної втрати" стається вибух.

Будь-який подальший твій допис без вище зазначених пруфів можна вважати за слив і намагання забовтати і зіскочити з теми.
Чекатиму
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25.06.2025 12:43 Ответить
За кораблем...
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25.06.2025 12:54 Ответить
Будь-який подальший твій допис без вище зазначених пруфів можна вважати за слив і намагання забовтати і зіскочити з теми.
Чекатиму

25.06.2025 12:43

Очікувано.
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25.06.2025 13:00 Ответить
Як же ботів крутить в темі від того , що Україна все більше може вивести рашиських шахедів без використання ППО , а отже і без зайвих втрат.
Сподіваюся цей показник дедалі збільшуватиметься і не в останню чергу завдяки завдяки збільшенню і модернізації використання РЕБ
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25.06.2025 09:51 Ответить
 
 