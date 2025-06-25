ПВО обезвредила 52 "шахеда" из 71, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 25 июня российские оккупанты атаковали Украину 71 ударным БпЛА и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.
"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 52 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 32 - сбиты огневыми средствами поражения, 20 - локально потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.
Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 6 локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.
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+2 АРТЕМ Булискерия #524928
показать весь комментарий25.06.2025 09:23 Ответить Ссылка
+1 АРТЕМ Булискерия #524928
показать весь комментарий25.06.2025 09:51 Ответить Ссылка
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Все відомо. Ба більше вже не один раз давали пояснення , що таке "локаційно втрачені"
Це саме знешкоджені!
Ба більше, навідмінно від збиття у такому разі не буває уламків або вибухів
Тому вкид на вентилятор - не зарахован
Якщо на її основі приймаються рішення - так, життя залежать.
Але ви впевнені, що рішення зєлєні приймають на її основі?
От саме тому ваше твердження, що статистика рятує життя, тут абсолютно хибне.
Це мається наувазі , що дрон зник з радару не досягши цілі.
І при цьому не зазнав атаки ППО
Тобто РЕБ або неполадка і все. Тю-тю нема дрона -нема проблеми
Що ж до його бойової частини. Вона вимагає відповідної роботи електроніки
А коли він виходить з ладу цього не відбувається
Якщо ще будуть питання - запитуй
І дійсно такий потужний досвід казкаря мені і не снився
Я більше по фактах , то чи може такий потужний експерт надати пруфи
Де якийсь діючий військовий , бажано з ППО , чиє обличчя ми бачимо а ім'я можемо встановити підтверджував підтверджував би це безглузде твердження , що :
У випадку "локаційної втрати" стається вибух.
Будь-який подальший твій допис без вище зазначених пруфів можна вважати за слив і намагання забовтати і зіскочити з теми.
Чекатиму
Чекатиму
25.06.2025 12:43
Очікувано.
Сподіваюся цей показник дедалі збільшуватиметься і не в останню чергу завдяки завдяки збільшенню і модернізації використання РЕБ