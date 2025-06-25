ППО знешкодила 52 "шахеди" із 71, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 25 червня російські окупанти атакували Україну 71 ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 32 — збито вогневими засобами ураження, 20 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині.

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