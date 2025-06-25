ППО знешкодила 52 "шахеди" із 71, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 25 червня російські окупанти атакували Україну 71 ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Пуски фіксували із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму.
"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 32 — збито вогневими засобами ураження, 20 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині.
Топ коментарі
+2 АРТЕМ Булискерия #524928
показати весь коментар25.06.2025 09:23 Відповісти Посилання
+1 АРТЕМ Булискерия #524928
показати весь коментар25.06.2025 09:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все відомо. Ба більше вже не один раз давали пояснення , що таке "локаційно втрачені"
Це саме знешкоджені!
Ба більше, навідмінно від збиття у такому разі не буває уламків або вибухів
Тому вкид на вентилятор - не зарахован
Якщо на її основі приймаються рішення - так, життя залежать.
Але ви впевнені, що рішення зєлєні приймають на її основі?
От саме тому ваше твердження, що статистика рятує життя, тут абсолютно хибне.
Це мається наувазі , що дрон зник з радару не досягши цілі.
І при цьому не зазнав атаки ППО
Тобто РЕБ або неполадка і все. Тю-тю нема дрона -нема проблеми
Що ж до його бойової частини. Вона вимагає відповідної роботи електроніки
А коли він виходить з ладу цього не відбувається
Якщо ще будуть питання - запитуй
І дійсно такий потужний досвід казкаря мені і не снився
Я більше по фактах , то чи може такий потужний експерт надати пруфи
Де якийсь діючий військовий , бажано з ППО , чиє обличчя ми бачимо а ім'я можемо встановити підтверджував підтверджував би це безглузде твердження , що :
У випадку "локаційної втрати" стається вибух.
Будь-який подальший твій допис без вище зазначених пруфів можна вважати за слив і намагання забовтати і зіскочити з теми.
Чекатиму
Чекатиму
25.06.2025 12:43
Очікувано.
Сподіваюся цей показник дедалі збільшуватиметься і не в останню чергу завдяки завдяки збільшенню і модернізації використання РЕБ