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Новини Результат роботи ППО
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ППО знешкодила 52 "шахеди" із 71, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 25 червня. Скільки цілей збито

У ніч на 25 червня російські окупанти атакували Україну 71 ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 32 — збито вогневими засобами ураження, 20 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині.

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Атака шахедів 25 червня. Скільки цілей збито

Автор: 

обстріл (29527) ППО (3326) Повітряні сили (2808) Шахед (1232)


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Топ коментарі
+2
Чому доля невідома ?
Все відомо. Ба більше вже не один раз давали пояснення , що таке "локаційно втрачені"
Це саме знешкоджені!
Ба більше, навідмінно від збиття у такому разі не буває уламків або вибухів

Тому вкид на вентилятор - не зарахован
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25.06.2025 09:23 Відповісти
+1
Як же ботів крутить в темі від того , що Україна все більше може вивести рашиських шахедів без використання ППО , а отже і без зайвих втрат.
Сподіваюся цей показник дедалі збільшуватиметься і не в останню чергу завдяки завдяки збільшенню і модернізації використання РЕБ
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25.06.2025 09:51 Відповісти
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Чому доля невідома ?
Все відомо. Ба більше вже не один раз давали пояснення , що таке "локаційно втрачені"
Це саме знешкоджені!
Ба більше, навідмінно від збиття у такому разі не буває уламків або вибухів

Тому вкид на вентилятор - не зарахован
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25.06.2025 09:23 Відповісти
Від цієї статистики ніякі життя не залежать. Дрони літають, рахуй їх або не рахуй - дронам і нашому ППО все одно.
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25.06.2025 09:36 Відповісти
Ні, не згоден. Від цієї статистика життя залежить, і дуже сильно. Якщо летить 100 дронів, а ППО збиває (підтверджено збиває), а не губить їх, як тут Артемко розписує, що типу це теж успіх, то виходить, що зіб'ють близько 45-46 відер, а як бути із тими, які зилишились? Нагадую, що в кожному як мінімум 50 кг вибухівки, а якщо їх модернізували (тут не слідкую, але казали, ніби кацапи хочуть це зробити), то бойова частина буде вже 80-90 кілограм, сумарно 54 шт (залишку із 100 шт.) х 80 кг (по мінімальному) = більше чотирьох тон вибухівки. Сумніваюсь, що можна сказати, що від цього не залежить життя.
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25.06.2025 09:53 Відповісти
Статистика - це лише обробка даних.
Якщо на її основі приймаються рішення - так, життя залежать.
Але ви впевнені, що рішення зєлєні приймають на її основі?
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25.06.2025 09:59 Відповісти
Ну це вже інше питання. Зелені приймають якісь рішення, але вже точно не на основі статистики. На чому саме - питання відкрите, тут я вже не підкажу, може просто тому, що такі важкі речовини не вживаю
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25.06.2025 15:16 Відповісти
але вже точно не на основі статистики
От саме тому ваше твердження, що статистика рятує життя, тут абсолютно хибне.
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25.06.2025 15:17 Відповісти
Локаційно втрачені, значить їх доля докінця не відома. Тобто можуть десь валятись не здетонувавши. А значить ще можуть бути небезпечні для громадян, особливо для допитливих грибників та дітей.
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25.06.2025 09:34 Відповісти
Не зовсім так
Це мається наувазі , що дрон зник з радару не досягши цілі.
І при цьому не зазнав атаки ППО
Тобто РЕБ або неполадка і все. Тю-тю нема дрона -нема проблеми
Що ж до його бойової частини. Вона вимагає відповідної роботи електроніки
А коли він виходить з ладу цього не відбувається

Якщо ще будуть питання - запитуй
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25.06.2025 09:45 Відповісти
Я тобі пояснюю як старий і діючий ППОшник, а ти мені радиш щось запитати по цій темі у тебе. Насмішив.
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25.06.2025 11:09 Відповісти
Скоріше застарілий. І то не факт. Раджу проконсультуватися у ******** ППОшників у цій темі. Як це зробив я, а то не тільки своїм ником веселиш Ти що "заснув на кнопці"
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25.06.2025 11:20 Відповісти
Я в ППО більше 30 років і досі на службі. Я знаю всі системи ППО, які були на озброєні України, а за останні 3 роки дослідив купу західних. Тобі такий досвід і не снився. Томі по цій темі не тобі мене вчити. А на майбутнє - з хамами я не спілкуюсь. Тому за кораблем.
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25.06.2025 12:31 Відповісти
Цікава оповідка , шкода , що бездоказова
І дійсно такий потужний досвід казкаря мені і не снився
Я більше по фактах , то чи може такий потужний експерт надати пруфи
Де якийсь діючий військовий , бажано з ППО , чиє обличчя ми бачимо а ім'я можемо встановити підтверджував підтверджував би це безглузде твердження , що :
У випадку "локаційної втрати" стається вибух.

Будь-який подальший твій допис без вище зазначених пруфів можна вважати за слив і намагання забовтати і зіскочити з теми.
Чекатиму
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25.06.2025 12:43 Відповісти
За кораблем...
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25.06.2025 12:54 Відповісти
Будь-який подальший твій допис без вище зазначених пруфів можна вважати за слив і намагання забовтати і зіскочити з теми.
Чекатиму

25.06.2025 12:43

Очікувано.
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25.06.2025 13:00 Відповісти
Як же ботів крутить в темі від того , що Україна все більше може вивести рашиських шахедів без використання ППО , а отже і без зайвих втрат.
Сподіваюся цей показник дедалі збільшуватиметься і не в останню чергу завдяки завдяки збільшенню і модернізації використання РЕБ
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25.06.2025 09:51 Відповісти
 
 