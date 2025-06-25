УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9920 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського з Макроном
1 336 17

Макрон засудив удари РФ по Дніпру: Росія не може продовжувати вбивати безкарно

Макрон засудив удари РФ по Україні та закликав чинити тиск на Москву

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі із Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО засудив масовану атаку РФ на Дніпро та обстріли інших українських міст протягом останніх тижнів.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Хоча Україна вже понад три місяці погоджується на запропоноване Президентом Дональдом Трампом припинення вогню, Росія продовжує відмовлятися від миру. Вона бомбардує, вбиває, порушує міжнародне право, ніколи не відповідаючи за свої дії. Росія не може продовжувати вбивати безкарно", - наголосив лідер Франції.

Париж разом із партнерами продовжуватиме чинити тиск для досягнення міцного та тривалого миру в Україні.

Читайте: Зеленський та Макрон обговорили постачання додаткових літаків Mirage і посилення санкцій проти РФ

Макрон засудив удари РФ по Україні та закликав чинити тиск на Москву

Автор: 

обстріл (29517) росія (66417) Франція (3120) Макрон Емманюель (1533)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Засудження обстрілів - це найкраще ППО! Більше нам і не треба!
показати весь коментар
25.06.2025 09:01 Відповісти
+8
МОЖЕ. Такі тепер часи - у кого нема ЯЗ будуть знищені, а у кого є - їм нічого не буде
показати весь коментар
25.06.2025 08:58 Відповісти
+6
Навіщо рашці заморожування війни? рашка щодня отримує нові території, а Україна не має достатнього фінансування від Заходу, щоб зупинити рашку. Навіщо рашці заморожування війни?
показати весь коментар
25.06.2025 09:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
МОЖЕ. Такі тепер часи - у кого нема ЯЗ будуть знищені, а у кого є - їм нічого не буде
показати весь коментар
25.06.2025 08:58 Відповісти
500 Скальпів можуть трохи остудити рашку
показати весь коментар
25.06.2025 08:58 Відповісти
Тоді рашка захоче миру. І хто тоді має ослаблювати рашку замість України? Балтія, Фінляндія чи Польща?
показати весь коментар
25.06.2025 09:05 Відповісти
Засудження обстрілів - це найкраще ППО! Більше нам і не треба!
показати весь коментар
25.06.2025 09:01 Відповісти
Путлер тільки сміється цим засудженням та збентеженням
показати весь коментар
25.06.2025 09:01 Відповісти
Поки що три роки як може
показати весь коментар
25.06.2025 09:02 Відповісти
Навіщо рашці заморожування війни? рашка щодня отримує нові території, а Україна не має достатнього фінансування від Заходу, щоб зупинити рашку. Навіщо рашці заморожування війни?
показати весь коментар
25.06.2025 09:03 Відповісти
Макрона наявна ситуація повністю влаштовує, банда зєлєнскова трупами українців стримує кацапські орди від нападу на ЄС, а макрони-мерци-стармери закривають очі на корупцію, кіднепінг і бандитизм банди зєлєнскова
показати весь коментар
25.06.2025 09:05 Відповісти
Рафалі та леклерки до зосудження додав. Чи так язиком як помелом
показати весь коментар
25.06.2025 09:06 Відповісти
Макрон, досить обійматися з Шашличним і робити пусті заяви. Де ракети до комплексів SAMP-T?
показати весь коментар
25.06.2025 09:08 Відповісти
емманюель, така душка.
як, французький поцілуй з равликом.
показати весь коментар
25.06.2025 09:16 Відповісти
Засудив? Дуже рішуче?
Фух, аж полегшило...
показати весь коментар
25.06.2025 09:46 Відповісти
Можуть і роблять.
показати весь коментар
25.06.2025 10:06 Відповісти
Запишем в Книгу Осуждений, 7935-ый том.
показати весь коментар
25.06.2025 10:12 Відповісти
Хоч один щось муркнув за добу.
показати весь коментар
25.06.2025 10:21 Відповісти
Макарон вчера из манды вылупился?
Что взять с малограмотного морона Макрона - истории не учил, было некогда.
Был занят сношательством престарелых учительниц.
********* убивал и будет продолжать, а франция и весь "цивилизованный" потворствуют ему.
показати весь коментар
25.06.2025 11:34 Відповісти
Сильний презпіздент!!!! Не кожен здатен на такі заяви!!!! Це вам не бабусю шпилити...
показати весь коментар
25.06.2025 11:52 Відповісти
 
 