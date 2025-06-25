Макрон засудив удари РФ по Дніпру: Росія не може продовжувати вбивати безкарно

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі із Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО засудив масовану атаку РФ на Дніпро та обстріли інших українських міст протягом останніх тижнів.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Хоча Україна вже понад три місяці погоджується на запропоноване Президентом Дональдом Трампом припинення вогню, Росія продовжує відмовлятися від миру. Вона бомбардує, вбиває, порушує міжнародне право, ніколи не відповідаючи за свої дії. Росія не може продовжувати вбивати безкарно", - наголосив лідер Франції.

Париж разом із партнерами продовжуватиме чинити тиск для досягнення міцного та тривалого миру в Україні.

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