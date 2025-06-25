Макрон засудив удари РФ по Дніпру: Росія не може продовжувати вбивати безкарно
Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі із Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО засудив масовану атаку РФ на Дніпро та обстріли інших українських міст протягом останніх тижнів.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Хоча Україна вже понад три місяці погоджується на запропоноване Президентом Дональдом Трампом припинення вогню, Росія продовжує відмовлятися від миру. Вона бомбардує, вбиває, порушує міжнародне право, ніколи не відповідаючи за свої дії. Росія не може продовжувати вбивати безкарно", - наголосив лідер Франції.
Париж разом із партнерами продовжуватиме чинити тиск для досягнення міцного та тривалого миру в Україні.
Топ коментарі
+10 First
показати весь коментар25.06.2025 09:01 Відповісти Посилання
+8 Михайло Иляш
показати весь коментар25.06.2025 08:58 Відповісти Посилання
+6 First
показати весь коментар25.06.2025 09:03 Відповісти Посилання
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як, французький поцілуй з равликом.
Фух, аж полегшило...
Что взять с малограмотного морона Макрона - истории не учил, было некогда.
Был занят сношательством престарелых учительниц.
********* убивал и будет продолжать, а франция и весь "цивилизованный" потворствуют ему.