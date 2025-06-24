Зеленський та Макрон обговорили постачання додаткових літаків Mirage і посилення санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб скоординувати наступні спільні кроки та обговорити дипломатичну роботу задля тиску на Росію та збільшення підтримки України.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорили можливість розширити наш повітряний флот додатковими "міражами", а також співвиробництво та інвестиції в дрони-перехоплювачі. Робимо разом із Францією все, щоб краще захистити українське небо. Розраховуємо на хороші рішення в найближчому майбутньому", - зазначив Зеленський.

Також Україна та Франція обговорили розвиток коаліції охочих, очікування від саміту НАТО та запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

"Реальний удар по російській фінансовій машині можуть нанести саме справедливі прайскепи на нафту та газ. Дякую Емманюелю та всьому народові Франції за сильну підтримку. Разом наближаємо гідний мир", - додав президент.

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