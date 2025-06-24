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Новини Допомога Франції Україні Постачання Mirage для України
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Зеленський та Макрон обговорили постачання додаткових літаків Mirage і посилення санкцій проти РФ

Зеленській і Макрон провели зустріч у Гаазі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб скоординувати наступні спільні кроки та обговорити дипломатичну роботу задля тиску на Росію та збільшення підтримки України.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорили можливість розширити наш повітряний флот додатковими "міражами", а також співвиробництво та інвестиції в дрони-перехоплювачі. Робимо разом із Францією все, щоб краще захистити українське небо. Розраховуємо на хороші рішення в найближчому майбутньому", - зазначив Зеленський.

Також Україна та Франція обговорили розвиток коаліції охочих, очікування від саміту НАТО та запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

"Реальний удар по російській фінансовій машині можуть нанести саме справедливі прайскепи на нафту та газ. Дякую Емманюелю та всьому народові Франції за сильну підтримку. Разом наближаємо гідний мир", - додав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Франція (3120) Макрон Емманюель (1533) Mirage (18)


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Еммануель а чому б і не допомогти з цими літаками.
Не бачу ніц поганого крім того що рашня запалає дупними газами.
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24.06.2025 22:00 Відповісти
Макрону якось невдобно. Він же розуміє, що має справу з абсолютним паяцом-дилетантом.
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24.06.2025 22:08 Відповісти
I Бриджит на Ленку помiняе.
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24.06.2025 22:21 Відповісти
Во оабота ПИСДЯТЬБОЛИТЬ БЕСКОНЕЧНО!!!У ВСЕ ПОЛИТИКОВ!!!ПОВЕРЬТЕ ЭТО УЖЕ ПРОСТО БЕЗСПРИДЕЛ К ЖИНЯМ НЕВИННЫХ!!!ВРЕМЯ НЕ СПАСАЕТ ОТ ВАШИХ ВСТРЕЧЬ ТО ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ НЕДЕЛЮ И Т.П.!!!ДА ЗАВАЛИТЕ ВЫ УЖЕ ПРИЧИНУ!И КАК ГОВОРИЛ ШАШЛЫЧНИК КРИВБАССОВСКИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ!!!НА МИРОВОЙ ШАШЛЫК!!!ПЛЧЕМУ ВСЕ ЛЮДИ ТУПЫЕ!!!
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24.06.2025 22:30 Відповісти
А ще в дружній нам Франції варто позичити нові комплекси ПРО SAMP/T NG, а ще краще - налагодити спільне виробництво комплексів і боєкомплектів до них. Чим раніше почнемо, тим краще: буде ще чим збивати БР рашистів, крім трохи застарілих, але дефіцитних Петріотів.
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24.06.2025 22:35 Відповісти
Отут трохи відкритої, але цікавої технічної інформації:
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/dlja_sampt_ng_zavershili_viprobuvannja_novoji_rls_jaka_dopomozhe_zbivati_balistiku-18328.html
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24.06.2025 22:39 Відповісти
А кто то вообще кроме как по телику видел переданные нам Миражи? или Ф-16? Тишина..
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24.06.2025 23:57 Відповісти
А че их по телику видеть. в небе видно
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25.06.2025 00:16 Відповісти

слава богу таким чепушидлам не показывают петриоты)
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25.06.2025 08:07 Відповісти
 
 