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Зеленский и Макрон обсудили поставку дополнительных самолетов Mirage и усиление санкций против РФ

Зеленский и Макрон провели встречу в Гааге

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы скоординировать следующие совместные шаги и обсудить дипломатическую работу для давления на Россию и увеличения поддержки Украины.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили возможность расширить наш воздушный флот дополнительными "Миражами", а также сопроизводство и инвестиции в дроны-перехватчики. Делаем вместе с Францией все, чтобы лучше защитить украинское небо. Рассчитываем на хорошие решения в ближайшем будущем", - отметил Зеленский.

Также Украина и Франция обсудили развитие Коалиции желающих, ожидания от саммита НАТО и введение более жестких санкций против России.

"Реальный удар по российской финансовой машине могут нанести именно справедливые прайскепы на нефть и газ. Благодарю Эмманюэля и весь народ Франции за сильную поддержку. Вместе приближаем достойный мир", - добавил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21057) Франция (3555) Макрон Эмманюэль (1379) Mirage (18)


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Еммануель а чому б і не допомогти з цими літаками.
Не бачу ніц поганого крім того що рашня запалає дупними газами.
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24.06.2025 22:00 Ответить
Макрону якось невдобно. Він же розуміє, що має справу з абсолютним паяцом-дилетантом.
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24.06.2025 22:08 Ответить
I Бриджит на Ленку помiняе.
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24.06.2025 22:21 Ответить
Во оабота ПИСДЯТЬБОЛИТЬ БЕСКОНЕЧНО!!!У ВСЕ ПОЛИТИКОВ!!!ПОВЕРЬТЕ ЭТО УЖЕ ПРОСТО БЕЗСПРИДЕЛ К ЖИНЯМ НЕВИННЫХ!!!ВРЕМЯ НЕ СПАСАЕТ ОТ ВАШИХ ВСТРЕЧЬ ТО ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ НЕДЕЛЮ И Т.П.!!!ДА ЗАВАЛИТЕ ВЫ УЖЕ ПРИЧИНУ!И КАК ГОВОРИЛ ШАШЛЫЧНИК КРИВБАССОВСКИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ!!!НА МИРОВОЙ ШАШЛЫК!!!ПЛЧЕМУ ВСЕ ЛЮДИ ТУПЫЕ!!!
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24.06.2025 22:30 Ответить
А ще в дружній нам Франції варто позичити нові комплекси ПРО SAMP/T NG, а ще краще - налагодити спільне виробництво комплексів і боєкомплектів до них. Чим раніше почнемо, тим краще: буде ще чим збивати БР рашистів, крім трохи застарілих, але дефіцитних Петріотів.
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24.06.2025 22:35 Ответить
Отут трохи відкритої, але цікавої технічної інформації:
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/dlja_sampt_ng_zavershili_viprobuvannja_novoji_rls_jaka_dopomozhe_zbivati_balistiku-18328.html
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24.06.2025 22:39 Ответить
А кто то вообще кроме как по телику видел переданные нам Миражи? или Ф-16? Тишина..
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24.06.2025 23:57 Ответить
А че их по телику видеть. в небе видно
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25.06.2025 00:16 Ответить

слава богу таким чепушидлам не показывают петриоты)
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25.06.2025 08:07 Ответить
 
 