Зеленский и Макрон обсудили поставку дополнительных самолетов Mirage и усиление санкций против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы скоординировать следующие совместные шаги и обсудить дипломатическую работу для давления на Россию и увеличения поддержки Украины.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Обсудили возможность расширить наш воздушный флот дополнительными "Миражами", а также сопроизводство и инвестиции в дроны-перехватчики. Делаем вместе с Францией все, чтобы лучше защитить украинское небо. Рассчитываем на хорошие решения в ближайшем будущем", - отметил Зеленский.
Также Украина и Франция обсудили развитие Коалиции желающих, ожидания от саммита НАТО и введение более жестких санкций против России.
"Реальный удар по российской финансовой машине могут нанести именно справедливые прайскепы на нефть и газ. Благодарю Эмманюэля и весь народ Франции за сильную поддержку. Вместе приближаем достойный мир", - добавил президент.
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Не бачу ніц поганого крім того що рашня запалає дупними газами.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/dlja_sampt_ng_zavershili_viprobuvannja_novoji_rls_jaka_dopomozhe_zbivati_balistiku-18328.html
слава богу таким чепушидлам не показывают петриоты)