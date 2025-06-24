Зеленский и Макрон обсудили поставку дополнительных самолетов Mirage и усиление санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы скоординировать следующие совместные шаги и обсудить дипломатическую работу для давления на Россию и увеличения поддержки Украины.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили возможность расширить наш воздушный флот дополнительными "Миражами", а также сопроизводство и инвестиции в дроны-перехватчики. Делаем вместе с Францией все, чтобы лучше защитить украинское небо. Рассчитываем на хорошие решения в ближайшем будущем", - отметил Зеленский.

Также Украина и Франция обсудили развитие Коалиции желающих, ожидания от саммита НАТО и введение более жестких санкций против России.

"Реальный удар по российской финансовой машине могут нанести именно справедливые прайскепы на нефть и газ. Благодарю Эмманюэля и весь народ Франции за сильную поддержку. Вместе приближаем достойный мир", - добавил президент.

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