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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Зеленский встретился с президентами Евросовета, Еврокомиссии и Генсеком НАТО: Работаем над единством всех союзников

Зеленский, Кошта, Рютте и фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский с президентами Евросовета, Еврокомиссии и Генсеком НАТО - Антониу Коштой, Урсулой фон дер Ляйен и Марком Рютте.

Об этом говорится в телеграм-канале главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что во время встречи сфокусировались на сотрудничестве в рамках нового оборонного инструмента SAFE и переговорном процессе по вступлению Украины в ЕС. Важно, чтобы лидеры государств-членов достигли общего решения об открытии первого кластера. Это несправедливо, когда кто-то один блокирует решение Союза.

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Также подробно обсудили дополнительные санкции против РФ и подготовку 18-го санкционного пакета ЕС.

"Важно, чтобы этот пакет ощутимо усилил давление на российский энергетический и банковский секторы, теневой флот. Ключевое в этом - должен быть сильный прайскеп на российскую нефть, и мы рассчитываем на соответствующие решения. Благодарю лидеров за поддержку. Каждый шаг помощи - это сохраненные жизни", - резюмировал президент.

Также читайте: Зеленский на саммите НАТО: Украине нужна дополнительная ПВО и масштабная военная помощь

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) НАТО (10177) саммит (1230) Рютте Марк (418) Урсула фон дер Ляйен (554) Антониу Кошта (55)


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Це все прелюдія - скоро Трамп підлетить
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24.06.2025 19:58 Ответить
Та да, Трамп во всем вионоват, зеледедент тут вовсе не при чем.
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24.06.2025 21:30 Ответить
А то шо орбан з фіцом заблокували 18-й пакет - це так напрацювали?...
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24.06.2025 20:00 Ответить
А это как раз и есть обязанности Президента Украины. Или зеледента, как Вам угодно будет.
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24.06.2025 21:33 Ответить
 
 