Зеленский встретился с президентами Евросовета, Еврокомиссии и Генсеком НАТО: Работаем над единством всех союзников
Президент Украины Владимир Зеленский с президентами Евросовета, Еврокомиссии и Генсеком НАТО - Антониу Коштой, Урсулой фон дер Ляйен и Марком Рютте.
Об этом говорится в телеграм-канале главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что во время встречи сфокусировались на сотрудничестве в рамках нового оборонного инструмента SAFE и переговорном процессе по вступлению Украины в ЕС. Важно, чтобы лидеры государств-членов достигли общего решения об открытии первого кластера. Это несправедливо, когда кто-то один блокирует решение Союза.
Также подробно обсудили дополнительные санкции против РФ и подготовку 18-го санкционного пакета ЕС.
"Важно, чтобы этот пакет ощутимо усилил давление на российский энергетический и банковский секторы, теневой флот. Ключевое в этом - должен быть сильный прайскеп на российскую нефть, и мы рассчитываем на соответствующие решения. Благодарю лидеров за поддержку. Каждый шаг помощи - это сохраненные жизни", - резюмировал президент.
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