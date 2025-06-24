С начала полномасштабного вторжения РФ выпустила 28 743 "Шахеда" по Украине, - Зеленский
С начала полномасштабного вторжения Россия применила против Украины уже более 28 тысяч ударных дронов-камикадзе типа "Shahed".
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления в парламенте Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала полномасштабного вторжения Россия использовала 28 743 дрона "Шахед", - рассказал глава государства.
По его словам, только в июне россияне уже запустили 2 736 "Шахедов". Без связей с иранским режимом они бы не могли этого сделать.
"И мы в Украине никогда бы не сбивали эти дроны без солидарности и поддержки наших партнеров. Этот факт говорит сам за себя", - добавил Зеленский.
Топ комментарии
+10 Герхард
показать весь комментарий24.06.2025 19:07 Ответить Ссылка
+7 Вал Кочин #550865
показать весь комментарий24.06.2025 19:10 Ответить Ссылка
+7 Lemberg #565313
показать весь комментарий24.06.2025 19:12 Ответить Ссылка
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А перед вторгненням закривав ракетну програму та клістрони вилучав в ракетних частинах через дбр.
*****лице та витріщати очі?