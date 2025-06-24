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Новости Атака беспилотников
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С начала полномасштабного вторжения РФ выпустила 28 743 "Шахеда" по Украине, - Зеленский

Зеленский озвучил, сколько Шахедов запустила Россия по Украине

С начала полномасштабного вторжения Россия применила против Украины уже более 28 тысяч ударных дронов-камикадзе типа "Shahed".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления в парламенте Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабного вторжения Россия использовала 28 743 дрона "Шахед", - рассказал глава государства.

По его словам, только в июне россияне уже запустили 2 736 "Шахедов". Без связей с иранским режимом они бы не могли этого сделать.

"И мы в Украине никогда бы не сбивали эти дроны без солидарности и поддержки наших партнеров. Этот факт говорит сам за себя", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Шахед (1232) война в Украине (4972)


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Топ комментарии
+10
І що ти, курва, зробив, щоб підвищити захист українців від них?
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24.06.2025 19:07 Ответить
+7
Підрахуй....😡😡😡
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24.06.2025 19:10 Ответить
+7
Статист. Ніби його це не торкається за посадою.
А перед вторгненням закривав ракетну програму та клістрони вилучав в ракетних частинах через дбр.
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24.06.2025 19:12 Ответить
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І що ти, курва, зробив, щоб підвищити захист українців від них?
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24.06.2025 19:07 Ответить
медведиків на могили носить та квіти.
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24.06.2025 19:13 Ответить
Відосиків став писати вдвічі більше.
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24.06.2025 20:59 Ответить
Підрахуй....😡😡😡
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24.06.2025 19:10 Ответить
Статист. Ніби його це не торкається за посадою.
А перед вторгненням закривав ракетну програму та клістрони вилучав в ракетних частинах через дбр.
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24.06.2025 19:12 Ответить
Чого ж ми своїх не можем наладити - вони вже тягнуть до 90 кг набирають 4 км висоти і можуть чухати до 2000 км
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24.06.2025 19:13 Ответить
Ті, що 90 кг тягнуть, на 2000 вже не літають, там десь 600 км дальність.
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24.06.2025 19:23 Ответить
Шахіди ті самі. Просто один летить 2000 км з 50 кг. Інший 200 км з 90. Вони з початку такі були...
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24.06.2025 19:31 Ответить
Ті тай не ті - хлопці кажуть шо вже літають на висоті 4 км - з кулемета хер дістанеш
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24.06.2025 19:35 Ответить
Вони й раніше могли так літати. Але, ви праві, там моторчик трохи підсилили і локалізували...
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24.06.2025 19:41 Ответить
Вова Підрахуй
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24.06.2025 19:14 Ответить
Крім того, що Вава Невтік, іі це можна записати в графу "досягнення", бо при папєрєдніках такого не пригадую...
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24.06.2025 19:16 Ответить
Цей обожнює циферки, які йому в тексті попадаються. Хоч щось знайоме. Правда не задумується, а як їх так підрахували, якщо їх купа літає мимо спостерігачів?
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24.06.2025 19:16 Ответить
Президент-прессекретарь, это ВУС такой).
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24.06.2025 19:19 Ответить
А я підписав сто пятьсот тисяч безпекових угод, побував на тисячі потужних фуршетів, записав мільйон відосіків. Думаєте, легко робити скорбное ***** лице та витріщати очі?
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24.06.2025 19:44 Ответить
Молодий підрахуй. Тільки смарагдовий.
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24.06.2025 20:56 Ответить
 
 