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Новости Удар РФ по учебному подразделению ВСУ
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Враг нанес удар "шахедом" по учебному центру ВСУ. Ранен военный, - Сухопутные войска

РФ нанесла удар по Славянску 27 мая 2025 года

Сегодня, 24 июня 2025 года, противник атаковал ударными БПЛА типа Shahed территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.

Как отмечается, благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь. Ранения получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли ракетный удар по тренировочному полигону механизированной бригады ВСУ: трое погибших и 14 раненых, - Сухопутные войска (обновлено)

"Одновременно применяются усиленные защитные меры для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих в случае возможных ракетных и воздушных атак противника.

Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неуклонно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог. Жизнь и здоровье украинских воинов - наш наивысший приоритет", - говорится в сообщении.

Автор: 

обстрел (28218) Шахед (1232) Сухопутные войска ВСУ (28)


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Топ комментарии
+7
Життя бентежне в ухилянта
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24.06.2025 13:10 Ответить
+5
Йдеш по вулиці...невідомі загрузили в бус...палатка в лісі....прильот..."200". І кацапа не встигнеш вбити.
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24.06.2025 13:08 Ответить
+5
Абсолютно вірно, головне в бусіку своїм бздом не отруїтись
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24.06.2025 13:23 Ответить
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Чисельних втрат???
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24.06.2025 13:01 Ответить
Йдеш по вулиці...невідомі загрузили в бус...палатка в лісі....прильот..."200". І кацапа не встигнеш вбити.
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24.06.2025 13:08 Ответить
Життя бентежне в ухилянта
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24.06.2025 13:10 Ответить
Тобто той, кого грохнуть на полігоні кацапською ракетою-ухилянт?
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24.06.2025 13:14 Ответить
А хто вам сказав що всі з нас остануться в живих? Йде природній відбір.
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24.06.2025 13:16 Ответить
З нас ніхто не залишиться живим. Так чи інакше. Природний відбір йде незалежно від війни чи миру. Ви можете впасти з висоти власного зросту чи вдавитися водою зі стакана. Питання в тому -який сенс.
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24.06.2025 13:20 Ответить
Абсолютно вірно, головне в бусіку своїм бздом не отруїтись
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24.06.2025 13:23 Ответить
Абсолютно недоречний "гумор" людини яка і близько біля "нуля" не була. Нажаль таких багато.
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24.06.2025 13:25 Ответить
і не кажи, самі головні в нас бойовики під спідницями жінок сидять. В найбільші ще й зєлю прославляють при цьому.
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24.06.2025 13:29 Ответить
До речі у дєрьмака брат-снайпер.
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24.06.2025 13:32 Ответить
Так його ж наче Порошенко задвухсотив, живуче падло ухилянтське…..
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24.06.2025 13:35 Ответить
снайпер мінометник з гур!
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24.06.2025 13:36 Ответить
Брат дЄрмака говномєтчик
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24.06.2025 13:44 Ответить
Чємодан, вокзал, росія.
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24.06.2025 13:10 Ответить
А ви квитки де видаєте? На полігоні в Чернігівській області чи в Рівненській?
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24.06.2025 13:16 Ответить
За наказом москалів з Києва відправлять десь під Курськ зеків забивати. Теж варіант.
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24.06.2025 13:12 Ответить
Живеш дома, не виходячи на вулицю...щоб невідомі не загрузили в бус..прильот (шахеда/ракети)..."200". І кацапа не встигнеш вбити.
Абсолютно така ж історія.
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24.06.2025 13:46 Ответить
То який варіант кращий? Як там у вас з окопу здається?🧐
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24.06.2025 19:06 Ответить
Треба пояснювати який ?
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25.06.2025 10:09 Ответить
Антидронова сітка потрібна?
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25.06.2025 15:38 Ответить
Що знов
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24.06.2025 13:10 Ответить
Так, знову читаємо тільки заголовки...
Як зазначається, завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат. Джерело: https://censor.net/ua/n3559639
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24.06.2025 13:19 Ответить
Цього разу були насторожі
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24.06.2025 13:26 Ответить
Над навчальним центром зсу ніякої ппо? Ну, це найдосвідченіша потужність
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24.06.2025 13:41 Ответить
 
 