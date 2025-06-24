Враг нанес удар "шахедом" по учебному центру ВСУ. Ранен военный, - Сухопутные войска

Сегодня, 24 июня 2025 года, противник атаковал ударными БПЛА типа Shahed территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.

Как отмечается, благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь. Ранения получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение.

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"Одновременно применяются усиленные защитные меры для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих в случае возможных ракетных и воздушных атак противника.

Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неуклонно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог. Жизнь и здоровье украинских воинов - наш наивысший приоритет", - говорится в сообщении.