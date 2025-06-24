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Новини Удар РФ по навчальному підрозділу ЗСУ
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Ворог ударив "шахедом" по навчальному центру ЗСУ. Поранено військового, - Сухопутні війська

РФ вдарила по Слов’янську 27 травня 2025 року

Сьогодні, 24 червня 2025 року, противник атакував ударними БпЛА типу Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ.

Як зазначається, завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат. Поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ: троє загиблих та 14 поранених, - Сухопутні війська (оновлено)

"Одночасно застосовуються посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника.

Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог. Життя та здоров'я українських воїнів — наш найвищий пріоритет", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

обстріл (29540) Шахед (1235) Сухопутні війська ЗСУ (28)


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Топ коментарі
+7
Життя бентежне в ухилянта
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24.06.2025 13:10 Відповісти
+5
Йдеш по вулиці...невідомі загрузили в бус...палатка в лісі....прильот..."200". І кацапа не встигнеш вбити.
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24.06.2025 13:08 Відповісти
+5
Абсолютно вірно, головне в бусіку своїм бздом не отруїтись
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24.06.2025 13:23 Відповісти
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Чисельних втрат???
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24.06.2025 13:01 Відповісти
Йдеш по вулиці...невідомі загрузили в бус...палатка в лісі....прильот..."200". І кацапа не встигнеш вбити.
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24.06.2025 13:08 Відповісти
Життя бентежне в ухилянта
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24.06.2025 13:10 Відповісти
Тобто той, кого грохнуть на полігоні кацапською ракетою-ухилянт?
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24.06.2025 13:14 Відповісти
А хто вам сказав що всі з нас остануться в живих? Йде природній відбір.
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24.06.2025 13:16 Відповісти
З нас ніхто не залишиться живим. Так чи інакше. Природний відбір йде незалежно від війни чи миру. Ви можете впасти з висоти власного зросту чи вдавитися водою зі стакана. Питання в тому -який сенс.
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24.06.2025 13:20 Відповісти
Абсолютно вірно, головне в бусіку своїм бздом не отруїтись
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24.06.2025 13:23 Відповісти
Абсолютно недоречний "гумор" людини яка і близько біля "нуля" не була. Нажаль таких багато.
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24.06.2025 13:25 Відповісти
і не кажи, самі головні в нас бойовики під спідницями жінок сидять. В найбільші ще й зєлю прославляють при цьому.
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24.06.2025 13:29 Відповісти
До речі у дєрьмака брат-снайпер.
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24.06.2025 13:32 Відповісти
Так його ж наче Порошенко задвухсотив, живуче падло ухилянтське…..
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24.06.2025 13:35 Відповісти
снайпер мінометник з гур!
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24.06.2025 13:36 Відповісти
Брат дЄрмака говномєтчик
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24.06.2025 13:44 Відповісти
Чємодан, вокзал, росія.
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24.06.2025 13:10 Відповісти
А ви квитки де видаєте? На полігоні в Чернігівській області чи в Рівненській?
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24.06.2025 13:16 Відповісти
За наказом москалів з Києва відправлять десь під Курськ зеків забивати. Теж варіант.
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24.06.2025 13:12 Відповісти
Живеш дома, не виходячи на вулицю...щоб невідомі не загрузили в бус..прильот (шахеда/ракети)..."200". І кацапа не встигнеш вбити.
Абсолютно така ж історія.
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24.06.2025 13:46 Відповісти
То який варіант кращий? Як там у вас з окопу здається?🧐
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24.06.2025 19:06 Відповісти
Треба пояснювати який ?
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25.06.2025 10:09 Відповісти
Антидронова сітка потрібна?
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25.06.2025 15:38 Відповісти
Що знов
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24.06.2025 13:10 Відповісти
Так, знову читаємо тільки заголовки...
Як зазначається, завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат. Джерело: https://censor.net/ua/n3559639
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24.06.2025 13:19 Відповісти
Цього разу були насторожі
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24.06.2025 13:26 Відповісти
Над навчальним центром зсу ніякої ппо? Ну, це найдосвідченіша потужність
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24.06.2025 13:41 Відповісти
 
 