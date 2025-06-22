УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6524 відвідувача онлайн
Новини Удар РФ по навчальному підрозділу ЗСУ
23 402 104

Війська РФ завдали ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ: троє загиблих та 14 поранених, - Сухопутні війська (оновлено)

РФ вдарила по полігону

Сьогодні, 22 червня, ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ.

Як зазначається, завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах.

Також читайте: Удар РФ по навчальному центру на Полтавщині: померли двоє поранених

"Для детального з'ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ ЗС України створено спеціальну комісію. На місці події також працюють правоохоронні органи.

Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором", - йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація

Станом на 17:27 відомо про 3 загиблих та 11 поранених.

За уточненою інформацією станом на 19:27 кількість поранених становить 14 осіб.

Автор: 

обстріл (31060) втрати (4581) Сухопутні війська ЗСУ (53)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Грабли, типо, почему предатели - еще не в тюрьме?
показати весь коментар
22.06.2025 17:27 Відповісти
+34
Скільки можна на граблі наступати?
показати весь коментар
22.06.2025 17:23 Відповісти
+26
Комісію - ***** - вже створили - а в темпі з"їбатися в укриття не виходить
показати весь коментар
22.06.2025 17:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
поки буде бусификация то и будуть грабли
показати весь коментар
23.06.2025 10:37 Відповісти
Нема ніякого зв'язку.
показати весь коментар
23.06.2025 17:45 Відповісти
Ну не може не бути під час війни военного трибуналу, це якийсь, *****, треш! Казала моя бабуся, царство їй Небесне, " купила б слово та сказала". Нас просто розкатують, як асфальт тогорічний, не можна того терпіти
показати весь коментар
23.06.2025 12:30 Відповісти
Це війна. Україна прострілюється на всю глибину. Безпечних місць нема. Я не думаю, що коменти тут залишають діючі військові. Є факт: ми маємо сотні, якщо не тисячі місць постійної дислокації, полігонів, пунктів призову, навчальних закладів тощо. Отже персонажів, що розпатякують типу: доколє, знову, під суд, зрада, вважаю корисними ідіотами, ну або ворог також юзає інфопростір щоб накинути лайно на вентилятор. Такі речі можуть критикувати виключно діючі військові. Іншим на цю тему раджу завалити.... ла, тобто шухляди.
показати весь коментар
23.06.2025 13:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 