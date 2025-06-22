Війська РФ завдали ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ: троє загиблих та 14 поранених, - Сухопутні війська (оновлено)

Сьогодні, 22 червня, ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ.

Як зазначається, завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах.

"Для детального з'ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ ЗС України створено спеціальну комісію. На місці події також працюють правоохоронні органи.

Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором", - йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація

Станом на 17:27 відомо про 3 загиблих та 11 поранених.

За уточненою інформацією станом на 19:27 кількість поранених становить 14 осіб.