Удар РФ по навчальному центру на Полтавщині: померли двоє поранених
Двоє осіб, які зазнали поранень внаслідок російського удару по навчальному полігону на Полтавщині 4 червня, померли, незважаючи на зусилля медиків.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"За уточненою інформацією Сухопутних військ, лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя двох людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону", - зазначив Когут.
Нагадаємо, вчора, 4 червня, ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів ЗСУ у Полтавській області. Військовослужбовці перебували в укритті на момент російського удару, що дозволило зберегти їхні життя.
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