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Новини Удар РФ по навчальному підрозділу ЗСУ
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Удар РФ по навчальному центру на Полтавщині: померли двоє поранених

зсу,чоловіки,сзч

Двоє осіб, які зазнали поранень внаслідок російського удару по навчальному полігону на Полтавщині 4 червня, померли, незважаючи на зусилля медиків.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"За уточненою інформацією Сухопутних військ, лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя двох людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону", - зазначив Когут.

Нагадаємо, вчора, 4 червня, ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів ЗСУ у Полтавській області. Військовослужбовці перебували в укритті на момент російського удару, що дозволило зберегти їхні життя.

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обстріл (29128) Полтавська область (1137) Сухопутні війська ЗСУ (16)


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А як же казочки про "всі були в укриттях"?
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05.06.2025 13:20 Відповісти
Ну тобто в укриття влучити не може.
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05.06.2025 13:25 Відповісти
ти з якого окопу пишешь стратег?
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05.06.2025 14:13 Відповісти
ИСКАНДЕР М - три пускові які це зробили - уже полетіли в вирій сьогодні разом з екіпажами
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05.06.2025 13:29 Відповісти
Певне дрювальні загинули, чи навіть черговий офіцер.
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05.06.2025 13:21 Відповісти
А що це за укриття? Сам вирий собі могилу ?
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05.06.2025 13:24 Відповісти
Твій би розум, та на захист України!! Ціни б не було, такий вертлявий!…, як обмилок у бані!!
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05.06.2025 13:55 Відповісти
Там правду тяжко взнати.
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05.06.2025 13:37 Відповісти
А нафіга тобі правда? Що ти з нею робити будеш? Бігати з радісними воплями : "Я балдєю бо знаю правду"??? Нафіга тобі правда?
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05.06.2025 14:06 Відповісти
 
 