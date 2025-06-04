Ворог завдав ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині: є поранені
Сьогодні, 4 червня, ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів ЗСУ у Полтавській області. Військовослужбовці перебували в укритті на момент російського удару, що дозволило зберегти їхні життя.
Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого. Комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання", - йдеться у повідомленні.
На жаль, є поранені військовослужбовці.
У пресцентрі ЗСУ зазначили, що усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах.
"Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання. Для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію. Результати розслідування будуть оприлюднені після завершення її роботи", - додали там.
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Когось треба вже стріляти
тому потрібно краще пильнувати і при нагоді викривати продажну
мразоту , яка за копійки здає наші позиціі оркам !!
Впійманих вішати без суду і слідства ,
бо вони наші вороги і вбивці 🙁
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