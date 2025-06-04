УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11347 відвідувачів онлайн
Новини Удар РФ по навчальному підрозділу ЗСУ
3 759 19

Ворог завдав ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині: є поранені

РФ вдарила по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині

Сьогодні, 4 червня, ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів ЗСУ у Полтавській області. Військовослужбовці перебували в укритті на момент російського удару, що дозволило зберегти їхні життя.

Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого. Комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання", - йдеться у повідомленні.

На жаль, є поранені військовослужбовці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив нараду щодо удару РФ по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ на Дніпропетровщині

У пресцентрі ЗСУ зазначили, що усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах.

"Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання. Для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію. Результати розслідування будуть оприлюднені після завершення її роботи", - додали там. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути, - Драпатий після розмови з Зеленським

РФ вдарила по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині:

Автор: 

обстріл (29105) Полтавська область (1135) Сухопутні війська ЗСУ (12)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Якась ***** здала кацапам.
показати весь коментар
04.06.2025 15:48 Відповісти
+10
Знову те саме !
Когось треба вже стріляти
показати весь коментар
04.06.2025 15:43 Відповісти
+5
Ворогу зручно - можна майже миттєво бити балістикою на відстань 100-300 км від кордону, штабним генералам зручно - можна готувати солдат і відправляти їх на найближчу лінію фронту "не відходячи від каси" економлячи кошти собі на дачі, а те що для бійців в рази більша небезпека ніж коли навчальний центр розташовувався б десь в Карпатах - то нічого страшного, спустять новий план в тецека з посилення мобілізації.
показати весь коментар
04.06.2025 15:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову те саме !
Когось треба вже стріляти
показати весь коментар
04.06.2025 15:43 Відповісти
Те саме - що? Кого стріляти і за що?
показати весь коментар
04.06.2025 16:43 Відповісти
тєлєграмщики працюють.
показати весь коментар
04.06.2025 15:47 Відповісти
Якась ***** здала кацапам.
показати весь коментар
04.06.2025 15:48 Відповісти
Що саме здала?
показати весь коментар
04.06.2025 16:46 Відповісти
А ти кацапе, не розумієш? Центр підготовки військових. Зараз їх багато по всій Україні. Чи ти думаєш воїнів готують як в мирний час? Тисячами тримають на полігонах?
показати весь коментар
04.06.2025 16:55 Відповісти
Безпілотник - розвідник навів.
показати весь коментар
04.06.2025 17:11 Відповісти
Ворогу зручно - можна майже миттєво бити балістикою на відстань 100-300 км від кордону, штабним генералам зручно - можна готувати солдат і відправляти їх на найближчу лінію фронту "не відходячи від каси" економлячи кошти собі на дачі, а те що для бійців в рази більша небезпека ніж коли навчальний центр розташовувався б десь в Карпатах - то нічого страшного, спустять новий план в тецека з посилення мобілізації.
показати весь коментар
04.06.2025 15:55 Відповісти
Так тобі ж політрук данильченко пояснював, що дорого возити бійців у Карпати, дешевше загиблим виплатити по 15 млн.
показати весь коментар
04.06.2025 16:01 Відповісти
вам американцам виднее что делать) все кто сбежал самое большое что то предлагает и критикует
показати весь коментар
04.06.2025 16:05 Відповісти
До Карпат не долетит "Искандер", другие типы ракет покрывают по дальности всю территорию Украины(удар по Яворовскому(он же "Старычи")полигону возле польской границы, как пример.
показати весь коментар
04.06.2025 16:10 Відповісти
Тільки час від пуску до прильоту в рази більший, або треба застосовувати дорогу і дефіцитну аеробалістику.
показати весь коментар
04.06.2025 16:19 Відповісти
зелені тварини не підаються навчанню...тільки присипляти
показати весь коментар
04.06.2025 16:10 Відповісти
До чого висер? Які саме тварини?
показати весь коментар
04.06.2025 16:44 Відповісти
Уважно слідкуйте далі! Чим більше контролерів, тим краще для оборони...
показати весь коментар
04.06.2025 16:45 Відповісти
Кацапські кроти є , на жаль , по всій краіні ,
тому потрібно краще пильнувати і при нагоді викривати продажну
мразоту , яка за копійки здає наші позиціі оркам !!
Впійманих вішати без суду і слідства ,
бо вони наші вороги і вбивці 🙁
показати весь коментар
04.06.2025 16:27 Відповісти
На КВАДРОЦИКЛ

🎯 Ціль: 350 000 ₴

💳Номер картки банки
4441 1111 2504 3616
показати весь коментар
04.06.2025 17:03 Відповісти
 
 