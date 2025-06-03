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Новини Удар РФ по навчальному підрозділу ЗСУ
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Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути, - Драпатий після розмови з Зеленським

Михайло Драпатий

Генерал-майор Михайло Драпатий доповів президенту Володимиру Зеленському про деталі обстрілу полігону ЗСУ 1 червня та заявив, що "залишається в строю".

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Генерал доповів главі держави про всі наразі відомі деталі щодо трагедії на полігоні. Також Драпатий пояснив президенту причину свого рішення подати рапорт про відставку з поста командувача Сухопутних військ.

"Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному — війні, фронті, перемозі. Я вдячний Верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія. Маємо змінювати культуру всередині війська. Культуру ставлення командирів до своїх бійців, до виконання обовʼязків, до цінності кожного життя українського воїна, який взяв зброю, щоб захистити Україну. Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше", - резюмував генерал.

Читайте також: Драпатий призначив службову перевірку в 155-й бригаді після розслідування ЗМІ про бізнес на "бойових"

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 12 воїнів загинули, понад 60 поранених через ракетний удар ворога по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.

За даними речника Сухопутних військ Віталія Саранцева, удару завдали ракетою "Іскандер". Атакований навчальний підрозділі розташований на Дніпропетровщині.

Згодом Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку з посади після обстрілу полігону 1 червня.

Читайте: Зеленський призначив нараду щодо удару РФ по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ на Дніпропетровщині

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Драпатий Михайло (19)


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Топ коментарі
+24
Драпатого замість Сирського - так буде правильно !
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03.06.2025 20:48 Відповісти
+11
Повага пану генералу.
Добився свого - скинув з себе другу посаду командира Сухопутки. Хай Сирок із Клоунам собі голову гімном мастять, якого стрілочника на неї шукати.
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03.06.2025 20:50 Відповісти
+6
Справжньому воїну герою та людині щира вдячність та повага...
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03.06.2025 21:03 Відповісти
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Драпатого замість Сирського - так буде правильно !
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03.06.2025 20:48 Відповісти
А Зеленского вместо ИХ
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03.06.2025 21:08 Відповісти
Облікові дані поновив? Чи ти заброньоване патякало? До кого довіра? ТЦК підпорядковуються сухопутним військам , увесь кошмар з бусіфікацією відповідальність Драпатого насамперед... Але ж це все кацапське іпсо, правда бот?)))
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03.06.2025 21:10 Відповісти
Сцирський його хоче з'їсти((
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03.06.2025 20:49 Відповісти
И это правильно.
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03.06.2025 20:50 Відповісти
Повага пану генералу.
Добився свого - скинув з себе другу посаду командира Сухопутки. Хай Сирок із Клоунам собі голову гімном мастять, якого стрілочника на неї шукати.
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03.06.2025 20:50 Відповісти
Спочатку накинув на себе посаду, щоб потім її скинути? Щоби що?
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03.06.2025 22:17 Відповісти
👍
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03.06.2025 20:55 Відповісти
Вірне рішення
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03.06.2025 21:00 Відповісти
Правильно.
Є до нього довіра. Це не Сир.
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03.06.2025 21:01 Відповісти
Коли станеш Олексієм, а не Ольошей, тоді спитаєш дозволу щось казати.
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03.06.2025 21:30 Відповісти
О як Алєксєй сфінктером задрижав, одоробло з аргументами 😄
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03.06.2025 21:39 Відповісти
Щось забагато говориш про буй, та ще й капслоком.
Ти видав себе, бовдуре! 🤣
Як психолог, маю сказати, що в тебе замість справжнього прутня, Ольоша, висить в"яла шкірка від сосиски. Чи сардельки. Така собі теліпашечка.
Отакі справі, Ольоша. Крути булками, одоробло тупе.
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03.06.2025 22:07 Відповісти
Послати і дурень вміє, але ж признайся - в тебе ж нема прутня. Навіть кацапського ***, Ольоша, нема.
А є зморщена шкірка від сосиски. 🤣 Бо ти, Ольоша, імпопон.
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03.06.2025 22:14 Відповісти
Ти маєш домовлятися зі своєю шкіркою від сосиски. Може, домовишся, що вона знов стане сарделькою.
А поки що ти імпопоша - замість прутня - стара калоша. 🤣
НЕ істери, чувирло. Я тебе одною лівою на лопатки покладу, перхоть ти **********. 🤓
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03.06.2025 22:19 Відповісти
Шановний, не переймайтеся, не звертайте увагу на цю вівцю. Не вже ви не бачите тварина не в адекваті.
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03.06.2025 22:28 Відповісти
Ольоша, це ти вже з другого акаунту? Макар, що телят пасе?
Чи це інший імпопон прискакав на цирлах, бо хоче потягати тебе за шкірку від сосиски?
Чи це таке саме одоробло, як ти, що проти Драпатого?
Макар пропонує не звертати на мене уваги і звернути увагу на нього. Але я не раджу. Бо Макар - підорас.
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03.06.2025 22:31 Відповісти
Пані, при всій моїй делікатності ви не просто базарна баба, ви просто гнида. Вибачте але інакше ніяк.
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03.06.2025 22:33 Відповісти
Вчися ставити коми у реченнях, неук.
Ти втрутилося у розмову, куди тебе не кликали.
А тому отримуй пенделя під свою сраку. Давай, чвалай далі.
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03.06.2025 22:36 Відповісти
Справжньому воїну герою та людині щира вдячність та повага...
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03.06.2025 21:03 Відповісти
Замість того щоб виправляти недоліки тупо злився рапортом. Під час війни. Це трохи не той вчинок який роблять достойні люди...
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03.06.2025 21:05 Відповісти
Для виправлення недоліків потрібні широкі повноваження. Да і взагалі, на полігонах начебто дорослі люди в командирах, чому Драпатий повинен підтримати їм ср*ку в елементарних речах?
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03.06.2025 21:09 Відповісти
Ну він свою провину визнав. Незалежно була вона в реалі чи ні.
І він не вказав на недостатні повноваження, чи ще якісь причини, - він просто плюнув в пішов. Так не роблять ті кому болить результат...
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03.06.2025 21:14 Відповісти
Не правда
Те , що ВАМ про це не сказали - не означає , що він на це все не вказав ...
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03.06.2025 21:45 Відповісти
Так я з самого початку казала що це цирк з відставкою!
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03.06.2025 21:06 Відповісти
А вот если бы генерал промолчал - как все
Его смешали бы с дерьмом
Генерал все сделал правильно
Продемонстрировал свою человеческую порядочность
И дал всем понять - что готов нести ответственность
Это высокоморальное поведение
Печально,что вы этого не понимаете.....
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03.06.2025 21:16 Відповісти
Та ну немеліть дурниць! Всі генерали яких призначає Потужний це його маріонетки пов'язані темними справами... Тих хто говорить правду, викриває зрадників які "********" Потужний звільняє та переслідує судовими справами
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03.06.2025 21:39 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/3/7515476/ "Українська правда" дізналась у співрозмовників, що Драпатий очолить Командування об'єднаних сил Збройних Сил України.
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03.06.2025 21:19 Відповісти
якусь нову жОПу створюють на Банковій
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03.06.2025 21:21 Відповісти
А чому не "полковник" ??? Рановато?
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03.06.2025 21:23 Відповісти
Наш хлопець! З 58-ї.
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03.06.2025 22:13 Відповісти
Так а хто відповідатиме за десятки загиблих та поранених? Знову війна все спише.
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03.06.2025 22:18 Відповісти
Значить позитивних змін не буде
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03.06.2025 22:28 Відповісти
 
 