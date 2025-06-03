Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути, - Драпатий після розмови з Зеленським

Генерал-майор Михайло Драпатий доповів президенту Володимиру Зеленському про деталі обстрілу полігону ЗСУ 1 червня та заявив, що "залишається в строю".

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Генерал доповів главі держави про всі наразі відомі деталі щодо трагедії на полігоні. Також Драпатий пояснив президенту причину свого рішення подати рапорт про відставку з поста командувача Сухопутних військ.

"Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному — війні, фронті, перемозі. Я вдячний Верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія. Маємо змінювати культуру всередині війська. Культуру ставлення командирів до своїх бійців, до виконання обовʼязків, до цінності кожного життя українського воїна, який взяв зброю, щоб захистити Україну. Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше", - резюмував генерал.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 12 воїнів загинули, понад 60 поранених через ракетний удар ворога по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.

За даними речника Сухопутних військ Віталія Саранцева, удару завдали ракетою "Іскандер". Атакований навчальний підрозділі розташований на Дніпропетровщині.

Згодом Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку з посади після обстрілу полігону 1 червня.

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