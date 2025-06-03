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Новости Удар РФ по учебному подразделению ВСУ
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Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть, - Драпатый после разговора с Зеленским

Михаил Драпатый

Генерал-майор Михаил Драпатый доложил президенту Владимиру Зеленскому о деталях обстрела полигона ВСУ 1 июня и заявил, что "остается в строю".

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Генерал доложил главе государства обо всех известных деталях трагедии на полигоне. Также Драпатый объяснил президенту причину своего решения подать рапорт об отставке с поста командующего Сухопутными войсками.

"Президент услышал, поддержал и предложил сосредоточиться на главном — войне, фронте, победе. Я благодарен Верховному Главнокомандующему за доверие, за единое понимание ответственности и видение изменений, в которых нуждается наша армия. Должны менять культуру внутри войска. Культуру отношения командиров к своим бойцам, к исполнению обязанностей, к ценности каждой жизни украинского воина, взявшего оружие, чтобы защитить Украину. Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего", - резюмировал генерал.

Читайте: Зеленский назначил совещание по удару РФ по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ на Днепропетровщине

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.

По данным спикера Сухопутных войск Виталия Саранцева, удар нанесли ракетой "Искандер". Атакованное учебное подразделение расположено на Днепропетровщине.

Впоследствии Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал рапорт об отставке с должности после обстрела полигона 1 июня.

Также читайте: Драпатый назначил служебную проверку в 155-й бригаде после расследования СМИ о бизнесе на "боевых"

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) Драпатый Михаил (20)


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Топ комментарии
+24
Драпатого замість Сирського - так буде правильно !
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03.06.2025 20:48 Ответить
+12
Повага пану генералу.
Добився свого - скинув з себе другу посаду командира Сухопутки. Хай Сирок із Клоунам собі голову гімном мастять, якого стрілочника на неї шукати.
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03.06.2025 20:50 Ответить
+6
Справжньому воїну герою та людині щира вдячність та повага...
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03.06.2025 21:03 Ответить
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Драпатого замість Сирського - так буде правильно !
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03.06.2025 20:48 Ответить
А Зеленского вместо ИХ
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03.06.2025 21:08 Ответить
Облікові дані поновив? Чи ти заброньоване патякало? До кого довіра? ТЦК підпорядковуються сухопутним військам , увесь кошмар з бусіфікацією відповідальність Драпатого насамперед... Але ж це все кацапське іпсо, правда бот?)))
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03.06.2025 21:10 Ответить
Ну авжеж ніт. Це все правда.
Як і правда про багатотисячні облави озброєних енкавеесовців і міліціонерів в містах сраного есесері на мобілізантів, як взяття під "ружЕ" всіх тих хто проживав на звільнених територіях і їх відправка в піджаках на заплив через Дніпро в районі Київа.
Так чмо кацапське?
Українці здавайтесь-ви ще потрібні кацапам з метою штурму: Варшави, Берліну, Парижу, Риму, і авжеж Ла Маншу.
Але як штурмове мяско ви потрібні. Ну поззязязя.
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03.06.2025 22:50 Ответить
Сцирський його хоче з'їсти((
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03.06.2025 20:49 Ответить
И это правильно.
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03.06.2025 20:50 Ответить
Повага пану генералу.
Добився свого - скинув з себе другу посаду командира Сухопутки. Хай Сирок із Клоунам собі голову гімном мастять, якого стрілочника на неї шукати.
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03.06.2025 20:50 Ответить
Спочатку накинув на себе посаду, щоб потім її скинути? Щоби що?
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03.06.2025 22:17 Ответить
👍
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03.06.2025 20:55 Ответить
Вірне рішення
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03.06.2025 21:00 Ответить
Правильно.
Є до нього довіра. Це не Сир.
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03.06.2025 21:01 Ответить
Коли станеш Олексієм, а не Ольошей, тоді спитаєш дозволу щось казати.
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03.06.2025 21:30 Ответить
Шановний, не переймайтеся, не звертайте увагу на цю вівцю. Не вже ви не бачите тварина не в адекваті.
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03.06.2025 22:28 Ответить
Ольоша, це ти вже з другого акаунту? Макар, що телят пасе?
Чи це інший імпопон прискакав на цирлах, бо хоче потягати тебе за шкірку від сосиски?
Чи це таке саме одоробло, як ти, що проти Драпатого?
Макар пропонує не звертати на мене уваги і звернути увагу на нього. Але я не раджу. Бо Макар - підорас.
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03.06.2025 22:31 Ответить
Пані, при всій моїй делікатності ви не просто базарна баба, ви просто гнида. Вибачте але інакше ніяк.
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03.06.2025 22:33 Ответить
Вчися ставити коми у реченнях, неук.
Ти втрутилося у розмову, куди тебе не кликали.
А тому отримуй пенделя під свою сраку. Давай, чвалай далі.
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03.06.2025 22:36 Ответить
Не жалійте цю курву з типового французського борделю. Називайте її справжнім іменем
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03.06.2025 22:54 Ответить
Справжньому воїну герою та людині щира вдячність та повага...
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03.06.2025 21:03 Ответить
Замість того щоб виправляти недоліки тупо злився рапортом. Під час війни. Це трохи не той вчинок який роблять достойні люди...
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03.06.2025 21:05 Ответить
Для виправлення недоліків потрібні широкі повноваження. Да і взагалі, на полігонах начебто дорослі люди в командирах, чому Драпатий повинен підтримати їм ср*ку в елементарних речах?
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03.06.2025 21:09 Ответить
Ну він свою провину визнав. Незалежно була вона в реалі чи ні.
І він не вказав на недостатні повноваження, чи ще якісь причини, - він просто плюнув в пішов. Так не роблять ті кому болить результат...
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03.06.2025 21:14 Ответить
Не правда
Те , що ВАМ про це не сказали - не означає , що він на це все не вказав ...
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03.06.2025 21:45 Ответить
Так я з самого початку казала що це цирк з відставкою!
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03.06.2025 21:06 Ответить
А вот если бы генерал промолчал - как все
Его смешали бы с дерьмом
Генерал все сделал правильно
Продемонстрировал свою человеческую порядочность
И дал всем понять - что готов нести ответственность
Это высокоморальное поведение
Печально,что вы этого не понимаете.....
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03.06.2025 21:16 Ответить
Та ну немеліть дурниць! Всі генерали яких призначає Потужний це його маріонетки пов'язані темними справами... Тих хто говорить правду, викриває зрадників які "********" Потужний звільняє та переслідує судовими справами
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03.06.2025 21:39 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/3/7515476/ "Українська правда" дізналась у співрозмовників, що Драпатий очолить Командування об'єднаних сил Збройних Сил України.
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03.06.2025 21:19 Ответить
якусь нову жОПу створюють на Банковій
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03.06.2025 21:21 Ответить
А чому не "полковник" ??? Рановато?
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03.06.2025 21:23 Ответить
Наш хлопець! З 58-ї.
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03.06.2025 22:13 Ответить
Так а хто відповідатиме за десятки загиблих та поранених? Знову війна все спише.
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03.06.2025 22:18 Ответить
Значить позитивних змін не буде
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03.06.2025 22:28 Ответить
 
 