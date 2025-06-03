Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть, - Драпатый после разговора с Зеленским
Генерал-майор Михаил Драпатый доложил президенту Владимиру Зеленскому о деталях обстрела полигона ВСУ 1 июня и заявил, что "остается в строю".
Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Генерал доложил главе государства обо всех известных деталях трагедии на полигоне. Также Драпатый объяснил президенту причину своего решения подать рапорт об отставке с поста командующего Сухопутными войсками.
"Президент услышал, поддержал и предложил сосредоточиться на главном — войне, фронте, победе. Я благодарен Верховному Главнокомандующему за доверие, за единое понимание ответственности и видение изменений, в которых нуждается наша армия. Должны менять культуру внутри войска. Культуру отношения командиров к своим бойцам, к исполнению обязанностей, к ценности каждой жизни украинского воина, взявшего оружие, чтобы защитить Украину. Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего", - резюмировал генерал.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.
По данным спикера Сухопутных войск Виталия Саранцева, удар нанесли ракетой "Искандер". Атакованное учебное подразделение расположено на Днепропетровщине.
Впоследствии Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал рапорт об отставке с должности после обстрела полигона 1 июня.
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Як і правда про багатотисячні облави озброєних енкавеесовців і міліціонерів в містах сраного есесері на мобілізантів, як взяття під "ружЕ" всіх тих хто проживав на звільнених територіях і їх відправка в піджаках на заплив через Дніпро в районі Київа.
Так чмо кацапське?
Українці здавайтесь-ви ще потрібні кацапам з метою штурму: Варшави, Берліну, Парижу, Риму, і авжеж Ла Маншу.
Але як штурмове мяско ви потрібні. Ну поззязязя.
Добився свого - скинув з себе другу посаду командира Сухопутки. Хай Сирок із Клоунам собі голову гімном мастять, якого стрілочника на неї шукати.
Є до нього довіра. Це не Сир.
Чи це інший імпопон прискакав на цирлах, бо хоче потягати тебе за шкірку від сосиски?
Чи це таке саме одоробло, як ти, що проти Драпатого?
Макар пропонує не звертати на мене уваги і звернути увагу на нього. Але я не раджу. Бо Макар - підорас.
Ти втрутилося у розмову, куди тебе не кликали.
А тому отримуй пенделя під свою сраку. Давай, чвалай далі.
І він не вказав на недостатні повноваження, чи ще якісь причини, - він просто плюнув в пішов. Так не роблять ті кому болить результат...
Те , що ВАМ про це не сказали - не означає , що він на це все не вказав ...
Его смешали бы с дерьмом
Генерал все сделал правильно
Продемонстрировал свою человеческую порядочность
И дал всем понять - что готов нести ответственность
Это высокоморальное поведение
Печально,что вы этого не понимаете.....