Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть, - Драпатый после разговора с Зеленским

Генерал-майор Михаил Драпатый доложил президенту Владимиру Зеленскому о деталях обстрела полигона ВСУ 1 июня и заявил, что "остается в строю".

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Генерал доложил главе государства обо всех известных деталях трагедии на полигоне. Также Драпатый объяснил президенту причину своего решения подать рапорт об отставке с поста командующего Сухопутными войсками.

"Президент услышал, поддержал и предложил сосредоточиться на главном — войне, фронте, победе. Я благодарен Верховному Главнокомандующему за доверие, за единое понимание ответственности и видение изменений, в которых нуждается наша армия. Должны менять культуру внутри войска. Культуру отношения командиров к своим бойцам, к исполнению обязанностей, к ценности каждой жизни украинского воина, взявшего оружие, чтобы защитить Украину. Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего", - резюмировал генерал.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.

По данным спикера Сухопутных войск Виталия Саранцева, удар нанесли ракетой "Искандер". Атакованное учебное подразделение расположено на Днепропетровщине.

Впоследствии Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал рапорт об отставке с должности после обстрела полигона 1 июня.

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