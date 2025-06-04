Враг нанес ракетный удар по учебной части ВСУ в Полтавской области: есть раненые
Сегодня, 4 июня, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ в Полтавской области. Военнослужащие находились в укрытии на момент российского удара, что позволило сохранить их жизни.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать худшего. Комплекс превентивных действий, включая рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизнь военнослужащих, которые на момент удара находились на полигоне, выполняя учебные задачи", - говорится в сообщении.
К сожалению, есть раненые военнослужащие.
В пресс-центре ВСУ отметили, что всем пострадавшим оперативно оказывают необходимую квалифицированную медицинскую помощь в специализированных медицинских учреждениях.
"Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления. Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба создана специальная комиссия. Результаты расследования будут обнародованы после завершения ее работы", - добавили там.
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Когось треба вже стріляти
тому потрібно краще пильнувати і при нагоді викривати продажну
мразоту , яка за копійки здає наші позиціі оркам !!
Впійманих вішати без суду і слідства ,
бо вони наші вороги і вбивці 🙁
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