Враг нанес ракетный удар по учебной части ВСУ в Полтавской области: есть раненые

Сегодня, 4 июня, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ в Полтавской области. Военнослужащие находились в укрытии на момент российского удара, что позволило сохранить их жизни.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать худшего. Комплекс превентивных действий, включая рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизнь военнослужащих, которые на момент удара находились на полигоне, выполняя учебные задачи", - говорится в сообщении.

К сожалению, есть раненые военнослужащие.

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В пресс-центре ВСУ отметили, что всем пострадавшим оперативно оказывают необходимую квалифицированную медицинскую помощь в специализированных медицинских учреждениях.

"Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления. Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба создана специальная комиссия. Результаты расследования будут обнародованы после завершения ее работы", - добавили там.

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