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Новости Удар РФ по учебному подразделению ВСУ
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Враг нанес ракетный удар по учебной части ВСУ в Полтавской области: есть раненые

РФ нанесла удар по учебной части ВСУ в Полтавской области

Сегодня, 4 июня, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ в Полтавской области. Военнослужащие находились в укрытии на момент российского удара, что позволило сохранить их жизни.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать худшего. Комплекс превентивных действий, включая рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизнь военнослужащих, которые на момент удара находились на полигоне, выполняя учебные задачи", - говорится в сообщении.

К сожалению, есть раненые военнослужащие.

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В пресс-центре ВСУ отметили, что всем пострадавшим оперативно оказывают необходимую квалифицированную медицинскую помощь в специализированных медицинских учреждениях.

"Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления. Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба создана специальная комиссия. Результаты расследования будут обнародованы после завершения ее работы", - добавили там.

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РФ нанесла удар по учебной части ВСУ в Полтавской области:

Автор: 

обстрел (27784) Полтавская область (1180) Сухопутные войска ВСУ (13)


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Топ комментарии
+11
Якась ***** здала кацапам.
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04.06.2025 15:48 Ответить
+10
Знову те саме !
Когось треба вже стріляти
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04.06.2025 15:43 Ответить
+5
Ворогу зручно - можна майже миттєво бити балістикою на відстань 100-300 км від кордону, штабним генералам зручно - можна готувати солдат і відправляти їх на найближчу лінію фронту "не відходячи від каси" економлячи кошти собі на дачі, а те що для бійців в рази більша небезпека ніж коли навчальний центр розташовувався б десь в Карпатах - то нічого страшного, спустять новий план в тецека з посилення мобілізації.
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04.06.2025 15:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Знову те саме !
Когось треба вже стріляти
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04.06.2025 15:43 Ответить
Те саме - що? Кого стріляти і за що?
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04.06.2025 16:43 Ответить
тєлєграмщики працюють.
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04.06.2025 15:47 Ответить
Якась ***** здала кацапам.
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04.06.2025 15:48 Ответить
Що саме здала?
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04.06.2025 16:46 Ответить
А ти кацапе, не розумієш? Центр підготовки військових. Зараз їх багато по всій Україні. Чи ти думаєш воїнів готують як в мирний час? Тисячами тримають на полігонах?
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04.06.2025 16:55 Ответить
Ворогу зручно - можна майже миттєво бити балістикою на відстань 100-300 км від кордону, штабним генералам зручно - можна готувати солдат і відправляти їх на найближчу лінію фронту "не відходячи від каси" економлячи кошти собі на дачі, а те що для бійців в рази більша небезпека ніж коли навчальний центр розташовувався б десь в Карпатах - то нічого страшного, спустять новий план в тецека з посилення мобілізації.
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04.06.2025 15:55 Ответить
Так тобі ж політрук данильченко пояснював, що дорого возити бійців у Карпати, дешевше загиблим виплатити по 15 млн.
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04.06.2025 16:01 Ответить
вам американцам виднее что делать) все кто сбежал самое большое что то предлагает и критикует
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04.06.2025 16:05 Ответить
До Карпат не долетит "Искандер", другие типы ракет покрывают по дальности всю территорию Украины(удар по Яворовскому(он же "Старычи")полигону возле польской границы, как пример.
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04.06.2025 16:10 Ответить
Тільки час від пуску до прильоту в рази більший, або треба застосовувати дорогу і дефіцитну аеробалістику.
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04.06.2025 16:19 Ответить
зелені тварини не підаються навчанню...тільки присипляти
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04.06.2025 16:10 Ответить
До чого висер? Які саме тварини?
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04.06.2025 16:44 Ответить
Уважно слідкуйте далі! Чим більше контролерів, тим краще для оборони...
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04.06.2025 16:45 Ответить
Кацапські кроти є , на жаль , по всій краіні ,
тому потрібно краще пильнувати і при нагоді викривати продажну
мразоту , яка за копійки здає наші позиціі оркам !!
Впійманих вішати без суду і слідства ,
бо вони наші вороги і вбивці 🙁
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04.06.2025 16:27 Ответить
На КВАДРОЦИКЛ

🎯 Ціль: 350 000 ₴

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4441 1111 2504 3616
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04.06.2025 17:03 Ответить
 
 