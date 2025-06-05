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Новости Удар РФ по учебному подразделению ВСУ
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Удар РФ по учебному центру в Полтавской области: скончались двое раненых

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Два человека, которые получили ранения в результате российского удара по учебному полигону на Полтавщине 4 июня, умерли, несмотря на усилия медиков.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"По уточненной информации Сухопутных войск, врачам, к сожалению, не удалось спасти жизни двух человек, которые получили ранения в результате атаки врага по учебному полигону", - отметил Когут.

Напомним, вчера, 4 июня, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ в Полтавской области. Военнослужащие находились в укрытии на момент российского удара, что позволило сохранить их жизни.

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обстрел (27807) Полтавская область (1184) Сухопутные войска ВСУ (13)


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А як же казочки про "всі були в укриттях"?
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05.06.2025 13:20 Ответить
Ну тобто в укриття влучити не може.
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05.06.2025 13:25 Ответить
ти з якого окопу пишешь стратег?
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05.06.2025 14:13 Ответить
ИСКАНДЕР М - три пускові які це зробили - уже полетіли в вирій сьогодні разом з екіпажами
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05.06.2025 13:29 Ответить
Певне дрювальні загинули, чи навіть черговий офіцер.
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05.06.2025 13:21 Ответить
А що це за укриття? Сам вирий собі могилу ?
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05.06.2025 13:24 Ответить
Твій би розум, та на захист України!! Ціни б не було, такий вертлявий!…, як обмилок у бані!!
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05.06.2025 13:55 Ответить
Там правду тяжко взнати.
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05.06.2025 13:37 Ответить
А нафіга тобі правда? Що ти з нею робити будеш? Бігати з радісними воплями : "Я балдєю бо знаю правду"??? Нафіга тобі правда?
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05.06.2025 14:06 Ответить
 
 