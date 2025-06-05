Удар РФ по учебному центру в Полтавской области: скончались двое раненых

Два человека, которые получили ранения в результате российского удара по учебному полигону на Полтавщине 4 июня, умерли, несмотря на усилия медиков.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"По уточненной информации Сухопутных войск, врачам, к сожалению, не удалось спасти жизни двух человек, которые получили ранения в результате атаки врага по учебному полигону", - отметил Когут.

Напомним, вчера, 4 июня, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ в Полтавской области. Военнослужащие находились в укрытии на момент российского удара, что позволило сохранить их жизни.

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