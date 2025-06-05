Удар РФ по учебному центру в Полтавской области: скончались двое раненых
Два человека, которые получили ранения в результате российского удара по учебному полигону на Полтавщине 4 июня, умерли, несмотря на усилия медиков.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"По уточненной информации Сухопутных войск, врачам, к сожалению, не удалось спасти жизни двух человек, которые получили ранения в результате атаки врага по учебному полигону", - отметил Когут.
Напомним, вчера, 4 июня, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ в Полтавской области. Военнослужащие находились в укрытии на момент российского удара, что позволило сохранить их жизни.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Gary Grant
показать весь комментарий05.06.2025 13:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий05.06.2025 13:25 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Математика Макс #601552
показать весь комментарий05.06.2025 14:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Артем Гурин
показать весь комментарий05.06.2025 13:29 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Тонка червона лінія #590838
показать весь комментарий05.06.2025 13:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Vyacheslav Horbokon
показать весь комментарий05.06.2025 13:24 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий05.06.2025 13:55 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Asko Poom
показать весь комментарий05.06.2025 13:37 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Ватник Дзедываевалов
показать весь комментарий05.06.2025 14:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль