Глава МИД Эстонии Цахкна: Удар РФ по Прилукам - это лицо терроризма
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на российский удар дронами по городу Прилуки в Черниговской области.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Он привел сообщение президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что среди погибших - семья спасателя, чей дом пострадал в результате атаки. Во время ликвидации последствий удара он узнал, что погибли его жена, дочь и годовалый внук.
"Только вдумайтесь. Это лицо терроризма", - подчеркнул эстонский министр.
Напомним, ночью 5 июня российские захватчики атаковали Прилуки на Черниговщине ударными беспилотниками. Всего в Прилуках погибли 5 человек, еще 6 ранены.
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А Трамп, у нього в руках, як це не прикро для Вашингтону!! Прутін, водить по губам Трампу, і не тільки…
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/