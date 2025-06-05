Глава МИД Эстонии Цахкна: Удар РФ по Прилукам - это лицо терроризма

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на российский удар дронами по городу Прилуки в Черниговской области.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он привел сообщение президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что среди погибших - семья спасателя, чей дом пострадал в результате атаки. Во время ликвидации последствий удара он узнал, что погибли его жена, дочь и годовалый внук.

"Только вдумайтесь. Это лицо терроризма", - подчеркнул эстонский министр.

Напомним, ночью 5 июня российские захватчики атаковали Прилуки на Черниговщине ударными беспилотниками. Всего в Прилуках погибли 5 человек, еще 6 ранены.

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