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Новости Обстрелы Черниговщины
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Глава МИД Эстонии Цахкна: Удар РФ по Прилукам - это лицо терроризма

Маргус Цахкна о теневом флоте РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на российский удар дронами по городу Прилуки в Черниговской области.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он привел сообщение президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что среди погибших - семья спасателя, чей дом пострадал в результате атаки. Во время ликвидации последствий удара он узнал, что погибли его жена, дочь и годовалый внук.

"Только вдумайтесь. Это лицо терроризма", - подчеркнул эстонский министр.

Напомним, ночью 5 июня российские захватчики атаковали Прилуки на Черниговщине ударными беспилотниками. Всего в Прилуках погибли 5 человек, еще 6 ранены.

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Автор: 

обстрел (27807) Прилуки (38) Цахкна Маргус (55) Черниговская область (1163) Прилукский район (10)


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По версии рф это поражение военных целей, замаскированных под жилые дома... А вот военный аэродром это да, "терроризм".
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05.06.2025 11:34 Ответить
Терорист прутін, з групою осіб з фсб, як почав з «рязанського сахару у мішках» на Каширському шосе, у підвалах будинків на московії, у 2000-х роках, так і по сьогодення в Україні, проводить терористичні акції, з 2014 року!
А Трамп, у нього в руках, як це не прикро для Вашингтону!! Прутін, водить по губам Трампу, і не тільки…
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/
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05.06.2025 11:43 Ответить
 
 