Глава МЗС Естонії Цахкна: Удар РФ по Прилуках - це обличчя тероризму

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на російський удар дронами по місту Прилуки у Чернігівській області.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він навів допис президента України Володимира Зеленського, який повідомив, що серед загиблих - родина рятувальника, чий будинок постраждав внаслідок атаки. Під час ліквідації наслідків удару він дізнався, що загинули його дружина, дочка та однорічний онук.

"Лише вдумайтеся. Це обличчя тероризму", - наголосив естонський міністр.

Нагадаємо, вночі 5 червня російські загарбники атакували Прилуки на Чернігівщині ударними безпілотниками. Загалом у Прилуках загинуло 5 осіб, ще 6 поранено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ ударили по підприємству на Чернігівщині: спалахнула масштабна пожежа. ФОТОрепортаж