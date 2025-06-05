Глава МЗС Естонії Цахкна: Удар РФ по Прилуках - це обличчя тероризму
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на російський удар дронами по місту Прилуки у Чернігівській області.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Він навів допис президента України Володимира Зеленського, який повідомив, що серед загиблих - родина рятувальника, чий будинок постраждав внаслідок атаки. Під час ліквідації наслідків удару він дізнався, що загинули його дружина, дочка та однорічний онук.
"Лише вдумайтеся. Це обличчя тероризму", - наголосив естонський міністр.
Нагадаємо, вночі 5 червня російські загарбники атакували Прилуки на Чернігівщині ударними безпілотниками. Загалом у Прилуках загинуло 5 осіб, ще 6 поранено.
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А Трамп, у нього в руках, як це не прикро для Вашингтону!! Прутін, водить по губам Трампу, і не тільки…
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/