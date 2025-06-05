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Новини Обстріли Чернігівщини
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Глава МЗС Естонії Цахкна: Удар РФ по Прилуках - це обличчя тероризму

Маргус Цахкна про тіньовий флот РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на російський удар дронами по місту Прилуки у Чернігівській області.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він навів допис президента України Володимира Зеленського, який повідомив, що серед загиблих - родина рятувальника, чий будинок постраждав внаслідок атаки. Під час ліквідації наслідків удару він дізнався, що загинули його дружина, дочка та однорічний онук.

"Лише вдумайтеся. Це обличчя тероризму", - наголосив естонський міністр.

Нагадаємо, вночі 5 червня російські загарбники атакували Прилуки на Чернігівщині ударними безпілотниками. Загалом у Прилуках загинуло 5 осіб, ще 6 поранено.

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Автор: 

обстріл (29128) Прилуки (35) Цахкна Маргус (68) Чернігівська область (938) Прилуцький район (9)


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По версии рф это поражение военных целей, замаскированных под жилые дома... А вот военный аэродром это да, "терроризм".
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05.06.2025 11:34 Відповісти
Терорист прутін, з групою осіб з фсб, як почав з «рязанського сахару у мішках» на Каширському шосе, у підвалах будинків на московії, у 2000-х роках, так і по сьогодення в Україні, проводить терористичні акції, з 2014 року!
А Трамп, у нього в руках, як це не прикро для Вашингтону!! Прутін, водить по губам Трампу, і не тільки…
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/
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05.06.2025 11:43 Відповісти
 
 