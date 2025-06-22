Войска РФ нанесли ракетный удар по тренировочному полигону механизированной бригады ВСУ: трое погибших и 14 раненых, - Сухопутные войска (обновлено)

Сегодня, 22 июня, враг нанес ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.

Как отмечается, благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава. Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях.

"Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия в Командовании Сухопутных войск ВС Украины создана специальная комиссия. На месте происшествия также работают правоохранительные органы.

Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в случае нанесения повторных ракетных и воздушных ударов государством-агрессором", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

По состоянию на 17:27 известно о 3 погибших и 11 раненых.

По уточненной информации состоянием на 19:27 количество раненых составляет 14 человек.