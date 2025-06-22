РУС
Войска РФ нанесли ракетный удар по тренировочному полигону механизированной бригады ВСУ: трое погибших и 14 раненых, - Сухопутные войска (обновлено)

РФ нанесла удар по полигону

Сегодня, 22 июня, враг нанес ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.

Как отмечается, благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава. Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях.

Также читайте: Удар РФ по учебному центру в Полтавской области: скончались двое раненых

"Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия в Командовании Сухопутных войск ВС Украины создана специальная комиссия. На месте происшествия также работают правоохранительные органы.

Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в случае нанесения повторных ракетных и воздушных ударов государством-агрессором", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

По состоянию на 17:27 известно о 3 погибших и 11 раненых.

По уточненной информации состоянием на 19:27 количество раненых составляет 14 человек.

+35
Грабли, типо, почему предатели - еще не в тюрьме?
показать весь комментарий
22.06.2025 17:27 Ответить
+34
Скільки можна на граблі наступати?
показать весь комментарий
22.06.2025 17:23 Ответить
+26
Комісію - ***** - вже створили - а в темпі з"їбатися в укриття не виходить
показать весь комментарий
22.06.2025 17:27 Ответить
поки буде бусификация то и будуть грабли
показать весь комментарий
23.06.2025 10:37 Ответить
Нема ніякого зв'язку.
показать весь комментарий
23.06.2025 17:45 Ответить
Ну не може не бути під час війни военного трибуналу, це якийсь, *****, треш! Казала моя бабуся, царство їй Небесне, " купила б слово та сказала". Нас просто розкатують, як асфальт тогорічний, не можна того терпіти
показать весь комментарий
23.06.2025 12:30 Ответить
Це війна. Україна прострілюється на всю глибину. Безпечних місць нема. Я не думаю, що коменти тут залишають діючі військові. Є факт: ми маємо сотні, якщо не тисячі місць постійної дислокації, полігонів, пунктів призову, навчальних закладів тощо. Отже персонажів, що розпатякують типу: доколє, знову, під суд, зрада, вважаю корисними ідіотами, ну або ворог також юзає інфопростір щоб накинути лайно на вентилятор. Такі речі можуть критикувати виключно діючі військові. Іншим на цю тему раджу завалити.... ла, тобто шухляди.
показать весь комментарий
23.06.2025 13:04 Ответить
