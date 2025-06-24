Від початку повномасштабного вторгнення РФ випустила 28 743 "Шахеди" по Україні, - Зеленський
Від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України вже понад 28 тисяч ударних дронів-камікадзе типу "Shahed".
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в парламенті Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.
"З початку повномасштабного вторгнення Росія використала 28 743 дрони "Шахед", - розповів глава держави.
За його словами, лише в червні росіяни вже запустили 2 736 "Шахедів". Без зв'язків з іранським режимом вони б не могли цього зробити.
"І ми в Україні ніколи б не збивали ці дрони без вашої солідарності та підтримки наших партнерів. Цей факт говорить сам за себе", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+10 Герхард
показати весь коментар24.06.2025 19:07 Відповісти Посилання
+7 Вал Кочин #550865
показати весь коментар24.06.2025 19:10 Відповісти Посилання
+7 Lemberg #565313
показати весь коментар24.06.2025 19:12 Відповісти Посилання
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А перед вторгненням закривав ракетну програму та клістрони вилучав в ракетних частинах через дбр.
*****лице та витріщати очі?