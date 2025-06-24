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Новини Атака безпілотників
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ випустила 28 743 "Шахеди" по Україні, - Зеленський

Зеленський озвучив, скільки Шахедів запустила Росія по Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України вже понад 28 тисяч ударних дронів-камікадзе типу "Shahed". 

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в парламенті Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку повномасштабного вторгнення Росія використала 28 743 дрони "Шахед", - розповів глава держави.

За його словами, лише в червні росіяни вже запустили 2 736 "Шахедів". Без зв'язків з іранським режимом вони б не могли цього зробити.

"І ми в Україні ніколи б не збивали ці дрони без вашої солідарності та підтримки наших партнерів. Цей факт говорить сам за себе", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Шахед (1235) війна в Україні (5008)


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Топ коментарі
+10
І що ти, курва, зробив, щоб підвищити захист українців від них?
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24.06.2025 19:07 Відповісти
+7
Підрахуй....😡😡😡
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24.06.2025 19:10 Відповісти
+7
Статист. Ніби його це не торкається за посадою.
А перед вторгненням закривав ракетну програму та клістрони вилучав в ракетних частинах через дбр.
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24.06.2025 19:12 Відповісти
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І що ти, курва, зробив, щоб підвищити захист українців від них?
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24.06.2025 19:07 Відповісти
медведиків на могили носить та квіти.
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24.06.2025 19:13 Відповісти
Відосиків став писати вдвічі більше.
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24.06.2025 20:59 Відповісти
Підрахуй....😡😡😡
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24.06.2025 19:10 Відповісти
Статист. Ніби його це не торкається за посадою.
А перед вторгненням закривав ракетну програму та клістрони вилучав в ракетних частинах через дбр.
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24.06.2025 19:12 Відповісти
Чого ж ми своїх не можем наладити - вони вже тягнуть до 90 кг набирають 4 км висоти і можуть чухати до 2000 км
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24.06.2025 19:13 Відповісти
Ті, що 90 кг тягнуть, на 2000 вже не літають, там десь 600 км дальність.
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24.06.2025 19:23 Відповісти
Шахіди ті самі. Просто один летить 2000 км з 50 кг. Інший 200 км з 90. Вони з початку такі були...
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24.06.2025 19:31 Відповісти
Ті тай не ті - хлопці кажуть шо вже літають на висоті 4 км - з кулемета хер дістанеш
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24.06.2025 19:35 Відповісти
Вони й раніше могли так літати. Але, ви праві, там моторчик трохи підсилили і локалізували...
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24.06.2025 19:41 Відповісти
Вова Підрахуй
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24.06.2025 19:14 Відповісти
Крім того, що Вава Невтік, іі це можна записати в графу "досягнення", бо при папєрєдніках такого не пригадую...
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24.06.2025 19:16 Відповісти
Цей обожнює циферки, які йому в тексті попадаються. Хоч щось знайоме. Правда не задумується, а як їх так підрахували, якщо їх купа літає мимо спостерігачів?
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24.06.2025 19:16 Відповісти
Президент-прессекретарь, это ВУС такой).
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24.06.2025 19:19 Відповісти
А я підписав сто пятьсот тисяч безпекових угод, побував на тисячі потужних фуршетів, записав мільйон відосіків. Думаєте, легко робити скорбное ***** лице та витріщати очі?
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24.06.2025 19:44 Відповісти
Молодий підрахуй. Тільки смарагдовий.
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24.06.2025 20:56 Відповісти
 
 