Від початку повномасштабного вторгнення РФ випустила 28 743 "Шахеди" по Україні, - Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України вже понад 28 тисяч ударних дронів-камікадзе типу "Shahed".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в парламенті Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку повномасштабного вторгнення Росія використала 28 743 дрони "Шахед", - розповів глава держави.

За його словами, лише в червні росіяни вже запустили 2 736 "Шахедів". Без зв'язків з іранським режимом вони б не могли цього зробити.

"І ми в Україні ніколи б не збивали ці дрони без вашої солідарності та підтримки наших партнерів. Цей факт говорить сам за себе", - додав Зеленський.

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