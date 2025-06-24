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Новости ПВО Украины
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Зеленский на саммите НАТО: Украине нужна дополнительная ПВО и масштабная военная помощь

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и продолжения военной поддержки со стороны партнеров.

Об этом он заявил в Гааге перед началом саммита НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Нам все еще нужна противовоздушная оборона, и мы все еще имеем поддержку в этом направлении от партнеров и рассчитываем на ее продолжение. А также надеемся на совместное производство (оружия) и масштабную военную помощь", - сказал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может производить до 8 млн дронов в год, но не хватает финансирования, - Зеленский

Зеленский напомнил, что тема ПВО уже поднималась на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году, и важно, что эта позиция осталась неизменной.

"Решение Вашингтонского саммита, который состоялся в прошлом году, очень важно. Важно, что это направление не меняется", - отметил он.

Президент поблагодарил союзников за поддержку Украины и лично поблагодарил генсека НАТО Марка Рютте за постоянную вовлеченность и коммуникацию.

"Я всегда на это рассчитывал и рассчитываю, и мне очень приятно, что мы постоянно на связи", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чем дольше Путин убивает, тем дольше он будет жить. Он не хочет останавливать войну, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) ПВО (2889)


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Топ комментарии
+8
Україні потрібне власне виробництво озброєння, а не твої вечірні байки!
С#ка ти паршива.
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24.06.2025 15:36 Ответить
+5
Про дороги нічого не казав?
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24.06.2025 15:54 Ответить
+4
Милий Вогнику, вся українська ППО під асфальтом... Чи мо ти забув, як знімали клістрони?
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24.06.2025 17:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Україні потрібне власне виробництво озброєння, а не твої вечірні байки!
С#ка ти паршива.
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24.06.2025 15:36 Ответить
Потрібне, але ВВП України 180 млрд доларів, а в росії 2200, навіть якщо українці будуть їсти лише баланду і всі свої кошти витрачатимуть на зброю, що просто нереально в умовах 21 століття і ******** економіки, в нас все одно буде в рази менше зброї, тому, якщо ми хочемо на рівних з ними воювати, то Захід повинен компенсувати цю різницю
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24.06.2025 15:46 Ответить
А у талібана проти США яка була різниця ВВП?
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24.06.2025 15:49 Ответить
США та Афганістан знаходяться в різних півкулях світу. Взагалі не зрозуміло, навіщо США проводили цю невелику військову операцію в цих ******, де окрім скал і пекучого сонця немає нічого? Ось вони вирішили зверути цю операцію. А пуйло веде протів нас свою ВОВ, на яку він поставив все своє життя - невже ти не розумієш різниці? Чи просто так ляпнути
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24.06.2025 16:17 Ответить
Швейцарія зняла з озброєння 90 ЗРК РАПІРА. Він ідеален против крилатих ракет, БПЛА, КАБ, гелікоптерів тв інших маловисотних цілей.Чому ми від нього відмовилися?
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24.06.2025 15:47 Ответить
Може тому що Швейцарія категорично відмовляється надавати нам будь-яку зброю. Навіть калашмати...
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24.06.2025 15:51 Ответить
Швейцария -нейтральна держава, на этом заробляе и как то нарушать свой статус не будет ради дурнив что выбрали Зе-недоразумение
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24.06.2025 16:06 Ответить
Про дороги нічого не казав?
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24.06.2025 15:54 Ответить
Ти ідіот? У Дніпрі сьогодні 10 людей вбило і близько 100 поранених. Якщо ти такий розумний то постав ППО для Дніпра сам.
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24.06.2025 17:17 Ответить
Милий Вогнику, вся українська ППО під асфальтом... Чи мо ти забув, як знімали клістрони?
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24.06.2025 17:59 Ответить
І що ж тепер? Треба зловтішатися над загиблими? І чи не треба ППО просити? Звідки ви тварини беретеся.
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24.06.2025 21:46 Ответить
Просити ППО? Чарівний Вогнику, просять на колінах - раби. Вільні люди роблять все своїми руками. І звідки ви, зелені слимаки, беретеся...
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24.06.2025 22:03 Ответить
Ти маєш інші варіанти? Хоч один. Крім тупого ниття, що всі довкола винні.
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24.06.2025 22:14 Ответить
Вогнику, як там зараз погода у вас, у Вологді?
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24.06.2025 22:20 Ответить
Все, одразу варіанти закінчилися?
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24.06.2025 22:22 Ответить
Та ти ще й тупий зі своїми зеленими. Ти кольоровий? Блакитний?
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24.06.2025 22:18 Ответить
Удар РФ по Дніпру: вже 17 загиблих, 279 поранених, у тому числі - 27 дітей.
А ти, тварюко, зловтішаєшся.
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24.06.2025 21:47 Ответить
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24.06.2025 16:12 Ответить
Новопризначений очільник Державного агентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко володіє нерухомістю за кордоном, його доходи після початку роботи на державу стрімко зростають

Також читайте: Рада ухвалила законопроєкт "слуг народу" і заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення Джерело: https://censor.net/ua/n3559656
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24.06.2025 17:25 Ответить
Задовбав козляра своїми мільйонами і мільярдами колись у майбутньому часі.
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24.06.2025 18:17 Ответить
 
 