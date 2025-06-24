Зеленский на саммите НАТО: Украине нужна дополнительная ПВО и масштабная военная помощь
Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и продолжения военной поддержки со стороны партнеров.
Об этом он заявил в Гааге перед началом саммита НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Нам все еще нужна противовоздушная оборона, и мы все еще имеем поддержку в этом направлении от партнеров и рассчитываем на ее продолжение. А также надеемся на совместное производство (оружия) и масштабную военную помощь", - сказал президент.
Зеленский напомнил, что тема ПВО уже поднималась на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году, и важно, что эта позиция осталась неизменной.
"Решение Вашингтонского саммита, который состоялся в прошлом году, очень важно. Важно, что это направление не меняется", - отметил он.
Президент поблагодарил союзников за поддержку Украины и лично поблагодарил генсека НАТО Марка Рютте за постоянную вовлеченность и коммуникацию.
"Я всегда на это рассчитывал и рассчитываю, и мне очень приятно, что мы постоянно на связи", - добавил Зеленский.
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С#ка ти паршива.
А ти, тварюко, зловтішаєшся.
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