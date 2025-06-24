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Украина может производить до 8 млн дронов в год, но не хватает финансирования, - Зеленский
Украина способна производить до 8 миллионов дронов ежегодно, но для этого наша страна нуждается в финансировании от партнеров.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Форума оборонных индустрий в Нидерландах, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина способна производить до 8 миллионов дронов ежегодно, но для этого нам не хватает финансирования", - отметил глава государства.
Он также призвал страны ЕС увеличить оборонные расходы до 5 % ВВП.
"Лучше сдержать эту войну там, где она началась", - отметил Зеленский и призвал партнеров увеличить взносы в обороноспособность Украины.
Топ комментарии
+18 Karl Weber
показать весь комментарий24.06.2025 15:37 Ответить Ссылка
+18 Роман Демченко
показать весь комментарий24.06.2025 15:38 Ответить Ссылка
+14 Володимир Левченко #559507
показать весь комментарий24.06.2025 15:39 Ответить Ссылка
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Де вже 2 мільйони поділися?
На які ''шиши'' будуть жирувати пра-пра-пра-пра-пра-внуки Зеленського.?
Коли потрібні гроші прийдуть - Зєля скаже, що вже вистачає на 5мільйонів.
Коли зроблять перші 3мільйони - Зєля скаже що гроші скінчились.
А коли дрони надійдуть у війська - виявиться що їх лише 1мільйон - тоді міністерство оборони для відмазки ще спише 2мільйони на непоправні втрати від ворога...
Гроші від Заходу на виробництво зброї в Україні ростуть теж вдвічі, кожного кварталу.
А дронів в ЗСУ стає менше в чотири рази, що кварталу.
Пора дати зеленим колективну Нобелівку з економіки за відкриття нового економічного ефекту - корупційна прогресія Зеленського-Єрмака.
Тоді можливо більше грошей дадуть і можна буде більше вкрасти - а то для тебе найголовніше.
а сьогодні говорю про інші дрони. але 8 млн. але інші.
але ті дрони. ну, 10 млн. але дрони.
а ті, що сьогодні. то це 8 млн. але, те ж дрони.
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
То му ніколи і ніяких грошей не вистачить, щоб щось нормально зробити при ЗЄ.