Украина может производить до 8 млн дронов в год, но не хватает финансирования, - Зеленский

Украина способна производить до 8 миллионов дронов ежегодно, но для этого наша страна нуждается в финансировании от партнеров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Форума оборонных индустрий в Нидерландах, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина способна производить до 8 миллионов дронов ежегодно, но для этого нам не хватает финансирования", - отметил глава государства.

Он также призвал страны ЕС увеличить оборонные расходы до 5 % ВВП.

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"Лучше сдержать эту войну там, где она началась", - отметил Зеленский и призвал партнеров увеличить взносы в обороноспособность Украины.