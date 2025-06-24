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Новости Производство дронов
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Украина может производить до 8 млн дронов в год, но не хватает финансирования, - Зеленский

дрон черешня

Украина способна производить до 8 миллионов дронов ежегодно, но для этого наша страна нуждается в финансировании от партнеров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Форума оборонных индустрий в Нидерландах, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина способна производить до 8 миллионов дронов ежегодно, но для этого нам не хватает финансирования", - отметил глава государства.

Он также призвал страны ЕС увеличить оборонные расходы до 5 % ВВП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чем дольше Путин убивает, тем дольше он будет жить. Он не хочет останавливать войну, - Зеленский

"Лучше сдержать эту войну там, где она началась", - отметил Зеленский и призвал партнеров увеличить взносы в обороноспособность Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) ОПК (157) дроны (4205)


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Топ комментарии
+18
И балистические ракеты летят! Будем всех бомбить! Дайте денег а мы разберемся!
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24.06.2025 15:37 Ответить
+18
Можна ліс продати. Міліард дерев вже ж підріс?
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24.06.2025 15:38 Ответить
+14
Вже вісім? Ось це "штирить" зілля
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24.06.2025 15:39 Ответить
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И балистические ракеты летят! Будем всех бомбить! Дайте денег а мы разберемся!
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24.06.2025 15:37 Ответить
Можна ліс продати. Міліард дерев вже ж підріс?
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24.06.2025 15:38 Ответить
Дайте, і я копняка дам! Нагадаю про "єдиний дебілофон"
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24.06.2025 16:14 Ответить
плюс експортувати електроенергію - мільярд гігават генерації вже також побудовано!
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24.06.2025 16:16 Ответить
Вже вісім? Ось це "штирить" зілля
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24.06.2025 15:39 Ответить
Цікаво, скільки коштує його туризм. І скільки інвалідів з ним їздять
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24.06.2025 16:47 Ответить
Зілля 😁🤣 оце досить влучна кликуха...
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24.06.2025 19:34 Ответить
Європейський тур по жебранню грошей
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24.06.2025 15:39 Ответить
Дайте 4 ярда на дрони, але коби млн зробили!
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24.06.2025 15:39 Ответить
Україна здатна виробляти 10 мільйонів бойових дронів на рік, - Міноборони Джерело: https://censor.net/ua/n3555637

Де вже 2 мільйони поділися?
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24.06.2025 15:40 Ответить
Ну а ви про відкати для сім'ї Зеленського подумали...
На які ''шиши'' будуть жирувати пра-пра-пра-пра-пра-внуки Зеленського.?
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24.06.2025 15:48 Ответить
Тоді має лишилися мільйонів 3. А тут ще по щедрому, цілих 8.
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24.06.2025 16:08 Ответить
Нууу, там два зарезервував Єрмак з братом і ще два - всілякі чернишови з міндічами.
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24.06.2025 16:16 Ответить
Ви не враховуєте вишуканість брехні Зеленського.
Коли потрібні гроші прийдуть - Зєля скаже, що вже вистачає на 5мільйонів.
Коли зроблять перші 3мільйони - Зєля скаже що гроші скінчились.
А коли дрони надійдуть у війська - виявиться що їх лише 1мільйон - тоді міністерство оборони для відмазки ще спише 2мільйони на непоправні втрати від ворога...
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24.06.2025 16:20 Ответить
Невдовзі цьому пісюанисту, хтось з євродепутатів плюне в його нікчемну,небриту харю.
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24.06.2025 15:40 Ответить
Криптою візьмеш?
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24.06.2025 15:41 Ответить
Про це вже чули тільки де вони , як і балістичні ракети ? і де відповідь по кацапстану , ворог щоденно убиває десятки мирних людей і все навкруги знищує.
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24.06.2025 15:41 Ответить
По заявах Зеленського і Ко, потенційна кількість дронів росте вдвічі в квартал.
Гроші від Заходу на виробництво зброї в Україні ростуть теж вдвічі, кожного кварталу.
А дронів в ЗСУ стає менше в чотири рази, що кварталу.

Пора дати зеленим колективну Нобелівку з економіки за відкриття нового економічного ефекту - корупційна прогресія Зеленського-Єрмака.
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24.06.2025 15:42 Ответить
Зєля не скромнічай - мільярд - мільярд дронів.
Тоді можливо більше грошей дадуть і можна буде більше вкрасти - а то для тебе найголовніше.
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24.06.2025 15:43 Ответить
Ми звичайно могли б виготовляти 8 мільйонів дронів на рік, але тоді ми не зможемо ******** стільки, скільки ******* зараз. Тому у вас не буде 8 мільйонів дронів, не буде 3 тисяч ракет, але ми будемо вам красиво про них розповідати з вумним потужним хлєбалом щовечора, натякаючи, що ми ж тут нє прі чьом, то все "плахой запад" не дає стільки грошей, скільки хочемо ми з Єрмаком. Отакий я незламний верховний головномандякуючий, найдосвідченіший ********** за всю історію України.
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24.06.2025 15:44 Ответить
На себе у них завжди коштів вистачає, потрібно провести вибори та аудит
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24.06.2025 15:45 Ответить
"злодії зелені" .красти менше треба...
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24.06.2025 15:45 Ответить
я вчора говорив про дрони, 10 млн. але дрони.
а сьогодні говорю про інші дрони. але 8 млн. але інші.
але ті дрони. ну, 10 млн. але дрони.
а ті, що сьогодні. то це 8 млн. але, те ж дрони.
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24.06.2025 15:46 Ответить
Треба продати весь цей асфальт, і все буде чікі-пукі 😁
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24.06.2025 15:49 Ответить
Зебаран заткни свій писок дибіл
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24.06.2025 15:51 Ответить
Гроші клянче 😂😂😂
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24.06.2025 15:55 Ответить
Все почалося з того, коли міністр Рєзьнік відмовився купувати весільні мавіки. А солдати так просили... Так просили...
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24.06.2025 15:57 Ответить
Ми мільярд вже робимо але на наступний мільярд не вистачає грошей, дайте!!!
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24.06.2025 16:02 Ответить
"Дайте бабла на наші офшори" - от і вся мета поїздки гундосого вилупка.
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24.06.2025 16:06 Ответить
Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых ,

В заботу банка о клиентах…

В русалок верю, в домовых.
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24.06.2025 16:07 Ответить
я один могу стопятсот дронов изготавливать, просто у меня нет денег
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24.06.2025 16:08 Ответить
Потолоч зелена фсбшна, менше грабувати країну не пробувало?
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24.06.2025 16:10 Ответить
Да ты определился или нет,то 2,то10,а уже 8.Мародерили 3 года,а теперь денег нет.Мудак.
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24.06.2025 16:10 Ответить
То ЗЕбільна математика, як він танки рахував пам'ятаєте?
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24.06.2025 16:18 Ответить
Не вистачає, бо клумби, озеленіння, реставрація концертних залів, і повернення до закупівлі кацапських реакторів з Болгарії.
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24.06.2025 16:14 Ответить
Скаэи дЕРЬМАКУ чтобы снизил рацион питания на хотябы 30%!и всё получится через пару лет построите а ********** всё себе заберёт!нет проблемы!ВЫ ЕЩЁ ВСЁ МИЛЛИОРДНО РАЗБОГАТЕЕТЕ!!!!ФУ!!!
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24.06.2025 16:14 Ответить
НЕ ВЫДЕРЖАЛ АЖ ПУПЕРДАНУЛ!!!)))А НАЗЫВАЕТСЯ ЭТОТ ПУК ФРИТОМИСТО!!!!!!
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24.06.2025 16:16 Ответить
Нащо 8? Ми один мільйон не знаєм куди подіть, он вся раіся палає
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24.06.2025 16:20 Ответить
Займи у Лєни...
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24.06.2025 16:20 Ответить
Просто потрібно менше красти.
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24.06.2025 16:27 Ответить
Цей варіант не підходить, думайте ще
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24.06.2025 16:41 Ответить
родычи подтянулись, друзья, на 2 млн. дронов уже не хватает, надо просить на 8 млн
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24.06.2025 16:31 Ответить
як це не вистачає? а за які шиші тоді ти зібралось у мериканців зброю купувати ?
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24.06.2025 16:37 Ответить
крадуть менше зелені мерзотники
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24.06.2025 16:38 Ответить
Марафон, інваліди та інша наволоч з пенсіями більше 100 тис. а також зарплатня держслужбовців, спецслужб, яки не беруть участь у бойових діях. Да ще куча інших у корита, включно з суддями, депутатами. Вот і буде досить грошей для підтримки виробництва дронів та іншого озброєння
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24.06.2025 16:39 Ответить
У близькому оточенні Зеленського мульти-мільйонери та мільярдери - і немає грошей на дрони?
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24.06.2025 16:50 Ответить
Не воруй
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24.06.2025 17:05 Ответить
Цього зеленого виродка буцегарня давно вже чекає... На жаль нікому його туди запровадити... і залишиться цей гадьониш ще на невідомо скільки... і буде і далі робити з країни концтабір .....
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24.06.2025 17:09 Ответить
А менше... або зовсім не красти -- не пробували? Мо', і гроші би з'явилися. Зелена погань....
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24.06.2025 17:23 Ответить
кешбек закрийте, і інші дебільні пропозиції шмарклі, замість будівництва доріг, можна перейти на ремонт щоб підтримувати, та багато де можна зекономити і гроші спрямуваи на потреби армії, але ж тоді, шмарклю не оберуть знову, ну його й так не оберуть, сподіваюсь, але воно вірить, що буде ще президентом. деган, йому б думати як пеермогти,а не красти і канючити.
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24.06.2025 18:00 Ответить
марафон закрити
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24.06.2025 18:13 Ответить
оце зеленого підарьониша поперло сьогодні!! ну, прямо бенефіс!!
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24.06.2025 18:13 Ответить
Походу для ЗЄ та його дефективних менеджерів не ******* - не варіант.

То му ніколи і ніяких грошей не вистачить, щоб щось нормально зробити при ЗЄ.
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24.06.2025 20:05 Ответить
тогда поскреби сук@ в минобороны.
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24.06.2025 22:02 Ответить
 
 