Україна може виготовляти до 8 млн дронів за рік, але не вистачає фінансування, - Зеленський

Україна здатна виготовляти до 8 мільйонів дронів щороку, але для цього наша країна потребує фінансування від партнерів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час Форуму оборонних індустрій у Нідерландах, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна здатна виготовляти до 8 мільйонів дронів щороку, але для цього нам не вистачає фінансування", - зауважив глава держави.

Він також закликав країни ЄС збільшити оборонні витрати до 5 % ВВП.

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"Краще стримати цю війну там, де вона розпочалася", - зазначив Зеленський та закликав партнерів збільшити внески в обороноздатність України.