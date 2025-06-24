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Україна може виготовляти до 8 млн дронів за рік, але не вистачає фінансування, - Зеленський
Україна здатна виготовляти до 8 мільйонів дронів щороку, але для цього наша країна потребує фінансування від партнерів.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час Форуму оборонних індустрій у Нідерландах, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна здатна виготовляти до 8 мільйонів дронів щороку, але для цього нам не вистачає фінансування", - зауважив глава держави.
Він також закликав країни ЄС збільшити оборонні витрати до 5 % ВВП.
"Краще стримати цю війну там, де вона розпочалася", - зазначив Зеленський та закликав партнерів збільшити внески в обороноздатність України.
Топ коментарі
+18 Karl Weber
показати весь коментар24.06.2025 15:37 Відповісти Посилання
+18 Роман Демченко
показати весь коментар24.06.2025 15:38 Відповісти Посилання
+14 Володимир Левченко #559507
показати весь коментар24.06.2025 15:39 Відповісти Посилання
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Де вже 2 мільйони поділися?
На які ''шиши'' будуть жирувати пра-пра-пра-пра-пра-внуки Зеленського.?
Коли потрібні гроші прийдуть - Зєля скаже, що вже вистачає на 5мільйонів.
Коли зроблять перші 3мільйони - Зєля скаже що гроші скінчились.
А коли дрони надійдуть у війська - виявиться що їх лише 1мільйон - тоді міністерство оборони для відмазки ще спише 2мільйони на непоправні втрати від ворога...
Гроші від Заходу на виробництво зброї в Україні ростуть теж вдвічі, кожного кварталу.
А дронів в ЗСУ стає менше в чотири рази, що кварталу.
Пора дати зеленим колективну Нобелівку з економіки за відкриття нового економічного ефекту - корупційна прогресія Зеленського-Єрмака.
Тоді можливо більше грошей дадуть і можна буде більше вкрасти - а то для тебе найголовніше.
а сьогодні говорю про інші дрони. але 8 млн. але інші.
але ті дрони. ну, 10 млн. але дрони.
а ті, що сьогодні. то це 8 млн. але, те ж дрони.
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
То му ніколи і ніяких грошей не вистачить, щоб щось нормально зробити при ЗЄ.