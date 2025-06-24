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Новини Виробництво дронів
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Україна може виготовляти до 8 млн дронів за рік, але не вистачає фінансування, - Зеленський

дрон черешня

Україна здатна виготовляти до 8 мільйонів дронів щороку, але для цього наша країна потребує фінансування від партнерів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час Форуму оборонних індустрій у Нідерландах, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна здатна виготовляти до 8 мільйонів дронів щороку, але для цього нам не вистачає фінансування", - зауважив глава держави.

Він також закликав країни ЄС збільшити оборонні витрати до 5 % ВВП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чим довше Путін вбиває, тим довше він житиме. Він не хоче зупиняти війну, - Зеленський

"Краще стримати цю війну там, де вона розпочалася", - зазначив Зеленський та закликав партнерів збільшити внески в обороноздатність України.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) ОПК (233) дрони (5012)


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Топ коментарі
+18
И балистические ракеты летят! Будем всех бомбить! Дайте денег а мы разберемся!
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24.06.2025 15:37 Відповісти
+18
Можна ліс продати. Міліард дерев вже ж підріс?
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24.06.2025 15:38 Відповісти
+14
Вже вісім? Ось це "штирить" зілля
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24.06.2025 15:39 Відповісти
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И балистические ракеты летят! Будем всех бомбить! Дайте денег а мы разберемся!
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24.06.2025 15:37 Відповісти
Можна ліс продати. Міліард дерев вже ж підріс?
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24.06.2025 15:38 Відповісти
Дайте, і я копняка дам! Нагадаю про "єдиний дебілофон"
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24.06.2025 16:14 Відповісти
плюс експортувати електроенергію - мільярд гігават генерації вже також побудовано!
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24.06.2025 16:16 Відповісти
Вже вісім? Ось це "штирить" зілля
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24.06.2025 15:39 Відповісти
Цікаво, скільки коштує його туризм. І скільки інвалідів з ним їздять
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24.06.2025 16:47 Відповісти
Зілля 😁🤣 оце досить влучна кликуха...
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24.06.2025 19:34 Відповісти
Європейський тур по жебранню грошей
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24.06.2025 15:39 Відповісти
Дайте 4 ярда на дрони, але коби млн зробили!
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24.06.2025 15:39 Відповісти
Україна здатна виробляти 10 мільйонів бойових дронів на рік, - Міноборони Джерело: https://censor.net/ua/n3555637

Де вже 2 мільйони поділися?
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24.06.2025 15:40 Відповісти
Ну а ви про відкати для сім'ї Зеленського подумали...
На які ''шиши'' будуть жирувати пра-пра-пра-пра-пра-внуки Зеленського.?
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24.06.2025 15:48 Відповісти
Тоді має лишилися мільйонів 3. А тут ще по щедрому, цілих 8.
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24.06.2025 16:08 Відповісти
Нууу, там два зарезервував Єрмак з братом і ще два - всілякі чернишови з міндічами.
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24.06.2025 16:16 Відповісти
Ви не враховуєте вишуканість брехні Зеленського.
Коли потрібні гроші прийдуть - Зєля скаже, що вже вистачає на 5мільйонів.
Коли зроблять перші 3мільйони - Зєля скаже що гроші скінчились.
А коли дрони надійдуть у війська - виявиться що їх лише 1мільйон - тоді міністерство оборони для відмазки ще спише 2мільйони на непоправні втрати від ворога...
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24.06.2025 16:20 Відповісти
Невдовзі цьому пісюанисту, хтось з євродепутатів плюне в його нікчемну,небриту харю.
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24.06.2025 15:40 Відповісти
Криптою візьмеш?
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24.06.2025 15:41 Відповісти
Про це вже чули тільки де вони , як і балістичні ракети ? і де відповідь по кацапстану , ворог щоденно убиває десятки мирних людей і все навкруги знищує.
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24.06.2025 15:41 Відповісти
По заявах Зеленського і Ко, потенційна кількість дронів росте вдвічі в квартал.
Гроші від Заходу на виробництво зброї в Україні ростуть теж вдвічі, кожного кварталу.
А дронів в ЗСУ стає менше в чотири рази, що кварталу.

Пора дати зеленим колективну Нобелівку з економіки за відкриття нового економічного ефекту - корупційна прогресія Зеленського-Єрмака.
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24.06.2025 15:42 Відповісти
Зєля не скромнічай - мільярд - мільярд дронів.
Тоді можливо більше грошей дадуть і можна буде більше вкрасти - а то для тебе найголовніше.
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24.06.2025 15:43 Відповісти
Ми звичайно могли б виготовляти 8 мільйонів дронів на рік, але тоді ми не зможемо ******** стільки, скільки ******* зараз. Тому у вас не буде 8 мільйонів дронів, не буде 3 тисяч ракет, але ми будемо вам красиво про них розповідати з вумним потужним хлєбалом щовечора, натякаючи, що ми ж тут нє прі чьом, то все "плахой запад" не дає стільки грошей, скільки хочемо ми з Єрмаком. Отакий я незламний верховний головномандякуючий, найдосвідченіший ********** за всю історію України.
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24.06.2025 15:44 Відповісти
На себе у них завжди коштів вистачає, потрібно провести вибори та аудит
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24.06.2025 15:45 Відповісти
"злодії зелені" .красти менше треба...
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24.06.2025 15:45 Відповісти
я вчора говорив про дрони, 10 млн. але дрони.
а сьогодні говорю про інші дрони. але 8 млн. але інші.
але ті дрони. ну, 10 млн. але дрони.
а ті, що сьогодні. то це 8 млн. але, те ж дрони.
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24.06.2025 15:46 Відповісти
Треба продати весь цей асфальт, і все буде чікі-пукі 😁
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24.06.2025 15:49 Відповісти
Зебаран заткни свій писок дибіл
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24.06.2025 15:51 Відповісти
Гроші клянче 😂😂😂
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24.06.2025 15:55 Відповісти
Все почалося з того, коли міністр Рєзьнік відмовився купувати весільні мавіки. А солдати так просили... Так просили...
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24.06.2025 15:57 Відповісти
Ми мільярд вже робимо але на наступний мільярд не вистачає грошей, дайте!!!
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24.06.2025 16:02 Відповісти
"Дайте бабла на наші офшори" - от і вся мета поїздки гундосого вилупка.
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24.06.2025 16:06 Відповісти
Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых ,

В заботу банка о клиентах…

В русалок верю, в домовых.
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24.06.2025 16:07 Відповісти
я один могу стопятсот дронов изготавливать, просто у меня нет денег
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24.06.2025 16:08 Відповісти
Потолоч зелена фсбшна, менше грабувати країну не пробувало?
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24.06.2025 16:10 Відповісти
Да ты определился или нет,то 2,то10,а уже 8.Мародерили 3 года,а теперь денег нет.Мудак.
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24.06.2025 16:10 Відповісти
То ЗЕбільна математика, як він танки рахував пам'ятаєте?
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24.06.2025 16:18 Відповісти
Не вистачає, бо клумби, озеленіння, реставрація концертних залів, і повернення до закупівлі кацапських реакторів з Болгарії.
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24.06.2025 16:14 Відповісти
Скаэи дЕРЬМАКУ чтобы снизил рацион питания на хотябы 30%!и всё получится через пару лет построите а ********** всё себе заберёт!нет проблемы!ВЫ ЕЩЁ ВСЁ МИЛЛИОРДНО РАЗБОГАТЕЕТЕ!!!!ФУ!!!
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24.06.2025 16:14 Відповісти
НЕ ВЫДЕРЖАЛ АЖ ПУПЕРДАНУЛ!!!)))А НАЗЫВАЕТСЯ ЭТОТ ПУК ФРИТОМИСТО!!!!!!
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24.06.2025 16:16 Відповісти
Нащо 8? Ми один мільйон не знаєм куди подіть, он вся раіся палає
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24.06.2025 16:20 Відповісти
Займи у Лєни...
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24.06.2025 16:20 Відповісти
Просто потрібно менше красти.
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24.06.2025 16:27 Відповісти
Цей варіант не підходить, думайте ще
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24.06.2025 16:41 Відповісти
родычи подтянулись, друзья, на 2 млн. дронов уже не хватает, надо просить на 8 млн
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24.06.2025 16:31 Відповісти
як це не вистачає? а за які шиші тоді ти зібралось у мериканців зброю купувати ?
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24.06.2025 16:37 Відповісти
крадуть менше зелені мерзотники
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24.06.2025 16:38 Відповісти
Марафон, інваліди та інша наволоч з пенсіями більше 100 тис. а також зарплатня держслужбовців, спецслужб, яки не беруть участь у бойових діях. Да ще куча інших у корита, включно з суддями, депутатами. Вот і буде досить грошей для підтримки виробництва дронів та іншого озброєння
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24.06.2025 16:39 Відповісти
У близькому оточенні Зеленського мульти-мільйонери та мільярдери - і немає грошей на дрони?
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24.06.2025 16:50 Відповісти
Не воруй
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24.06.2025 17:05 Відповісти
Цього зеленого виродка буцегарня давно вже чекає... На жаль нікому його туди запровадити... і залишиться цей гадьониш ще на невідомо скільки... і буде і далі робити з країни концтабір .....
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24.06.2025 17:09 Відповісти
А менше... або зовсім не красти -- не пробували? Мо', і гроші би з'явилися. Зелена погань....
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24.06.2025 17:23 Відповісти
кешбек закрийте, і інші дебільні пропозиції шмарклі, замість будівництва доріг, можна перейти на ремонт щоб підтримувати, та багато де можна зекономити і гроші спрямуваи на потреби армії, але ж тоді, шмарклю не оберуть знову, ну його й так не оберуть, сподіваюсь, але воно вірить, що буде ще президентом. деган, йому б думати як пеермогти,а не красти і канючити.
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24.06.2025 18:00 Відповісти
марафон закрити
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24.06.2025 18:13 Відповісти
оце зеленого підарьониша поперло сьогодні!! ну, прямо бенефіс!!
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24.06.2025 18:13 Відповісти
Походу для ЗЄ та його дефективних менеджерів не ******* - не варіант.

То му ніколи і ніяких грошей не вистачить, щоб щось нормально зробити при ЗЄ.
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24.06.2025 20:05 Відповісти
тогда поскреби сук@ в минобороны.
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24.06.2025 22:02 Відповісти
 
 