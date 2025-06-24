Чим довше Путін вбиває, тим довше він житиме. Він не хоче зупиняти війну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія відкидає будь-які мирні пропозиції, зокрема від США.

Про це він заявив у зверненні до учасників пленарного засідання Форуму оборонних індустрій у Нідерландах, передає Цензор.НЕТ.

"Немає ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну. Росія відкидає всі мирні пропозиції, зокрема ті, які надходять від США. Путін думає лише про війну. Це факт. Можливо він пов'язує своє власне політичне виживання з його здатністю продовжувати вбивства.

Чим довше він вбиває, тим довше він житиме. Наша розвідка це підтверджує. Росія планує нові військові операції на території НАТО. Ми маємо зупинити Путіна в Україні. Треба зрозуміти, що його мета - за межами України також", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що європейські країни мають збільшити оборонні витрати.

"Ми віримо, що 5% ВВП - це належний рівень", - додав він.

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