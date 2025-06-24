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Новини
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Чим довше Путін вбиває, тим довше він житиме. Він не хоче зупиняти війну, - Зеленський

Росія не планує зупинятись та хоче продовження війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія відкидає будь-які мирні пропозиції, зокрема від США.

Про це він заявив у зверненні до учасників пленарного засідання Форуму оборонних індустрій у Нідерландах, передає Цензор.НЕТ.

"Немає ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну. Росія відкидає всі мирні пропозиції, зокрема ті, які надходять від США. Путін думає лише про війну. Це факт. Можливо він пов'язує своє власне політичне виживання з його здатністю продовжувати вбивства.

Чим довше він вбиває, тим довше він житиме. Наша розвідка це підтверджує. Росія планує нові військові операції на території НАТО. Ми маємо зупинити Путіна в Україні. Треба зрозуміти, що його мета - за межами України також", - сказав глава держави. 

Зеленський наголосив, що європейські країни мають збільшити оборонні витрати.

"Ми віримо, що 5% ВВП - це належний рівень", - додав він.

Читайте: Зеленський під час зустрічі із прем’єром Нідерландів Схоофом: Притягнення Росії до відповідальності - спільне завдання всього світу

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) путін володимир (24218) росія (66461) війна в Україні (5008)


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Топ коментарі
+15
Піздюк, де ракети українського виробництва?
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24.06.2025 15:30 Відповісти
+10
Чим більше Зеленський допомагає москальському *****-путіну вбивати Українців:
- тим більше Зєля заробляє на крадіжках з військового бюджету.
- тим більше дістанеться обезлюднених Українських Земель для Зеленського і *****-путіна, щоб дерибанити після війни.
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24.06.2025 15:37 Відповісти
+5
Не пойму, чего он лезет в чужой огород, когда своё поле горит?
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24.06.2025 15:45 Відповісти
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Піздюк, де ракети українського виробництва?
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24.06.2025 15:30 Відповісти
ХУЖЕ ДРАКУЛЫ
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24.06.2025 15:34 Відповісти
То він слова переставив, бо на логіку не звертає уваги. Мало бути "Чим довше пуцин житиме, тим більше вбиватиме". Ці логічно, і заклик прибрати пуцина.
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24.06.2025 16:19 Відповісти
ну, то шо диплом юриста папа саша намутив, то зрозуміло.
а, от що школу прогулював, то вперше.
може, зе!лідар і не знає що таке біологія, але він найдосвідченіший гундосий красень.
єрмачина, не дасть збрехати.
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24.06.2025 15:34 Відповісти
Чим швидше ліквідують найкривавішого світового терориста маняка убивці путіна ,тим швидше припинится терор проти мирних жителів ,адже цей варвар хоче знищити український народ.
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24.06.2025 15:36 Відповісти
Чим більше Зеленський допомагає москальському *****-путіну вбивати Українців:
- тим більше Зєля заробляє на крадіжках з військового бюджету.
- тим більше дістанеться обезлюднених Українських Земель для Зеленського і *****-путіна, щоб дерибанити після війни.
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24.06.2025 15:37 Відповісти
Частковий він правий, режим Путіна зміг підлаштуватися і тепер поки тліе конфлікт, режим буде стояти. Путіну не потрібна ні перемога, на Україна ні все інше. Йому потрібний конфлікт який буде продовжуватися, тому що це єдина що рятує його режим від краху.
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24.06.2025 15:42 Відповісти
Не пойму, чего он лезет в чужой огород, когда своё поле горит?
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24.06.2025 15:45 Відповісти
Так нічого ж позитивного своїм виборцям сказати не може. Хіба що про балістику в якомусь майбутньому.
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24.06.2025 15:46 Відповісти
Тут Зеленський правий! Практика жертвоприношень і до сьогодні працює у світі Зла!
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24.06.2025 15:47 Відповісти
так он сам убегает в Европу и пока путлер делает жертвоприношение украинцами
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24.06.2025 17:11 Відповісти
Доки москалям вдається захоплювати українську землю доти на мир погоджуватися їм немає сенсу. Продовжуватимуть лізти як таргани й закидувати країну ракетами.
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24.06.2025 15:51 Відповісти
Ну так потрібно провести спецоперацію і його знищити, чому на 9 травня не було запущених ракет і дронів на червону площу??
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24.06.2025 15:55 Відповісти
Так і на Банкову шахеди теж не літають
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24.06.2025 17:20 Відповісти
від того, хто стверджував "війни не буде, травень, шашлики, наша розвідка тут, - до путєн хоче вічну війну, і наша розвідка каже, що будуть операції у країнах НАТО, - наша розвідка це підтверджує" .... занавєс...
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24.06.2025 16:09 Відповісти
зеленский ТРУС и ССЦЫКЛО и уже БОВТІК - вот в чем беда - где ответки по маскве говнокомандующий ты наш?
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24.06.2025 17:13 Відповісти
Зєля , а ти з чим пов'язуєш своє власне політичне виживання - з війною до останнього українця ? "Наша військова розвідка це підтверджує "- в бодунова що зовсім дах поїхав ,він що вважає себе розумнішим за всі військові розвідки країн НАТО разом взяті,може вже досить цієї маячні ,ми вже наслухались про кавувялті ,так що краще помовчи, джєймс бонд недороблений.
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24.06.2025 17:18 Відповісти
Треба вiдповiдь по москвi,якщо зеленський цього не зробить,то може йти у вiдставку. За людей,за дiтей,яких вони вбивають кожного дня.
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25.06.2025 09:12 Відповісти
 
 