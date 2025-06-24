Чем дольше Путин убивает, тем дольше он будет жить. Он не хочет останавливать войну, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия отвергает любые мирные предложения, в частности - от США.

Об этом он заявил в обращении к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах, передает Цензор.НЕТ.

"Нет признаков того, что Путин хочет остановить эту войну. Россия отвергает все мирные предложения, в частности, те, которые поступают от США. Путин думает только о войне. Это факт. Возможно он связывает свое собственное политическое выживание с его способностью продолжать убийства.

Чем дольше он убивает, тем дольше он будет жить. Наша разведка это подтверждает. Россия планирует новые военные операции на территории НАТО. Мы должны остановить Путина в Украине. Надо понять, что его цель - за пределами Украины также", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что европейские страны должны увеличить оборонные расходы.

"Мы верим, что 5% ВВП - это надлежащий уровень", - добавил он.

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