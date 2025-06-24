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Чем дольше Путин убивает, тем дольше он будет жить. Он не хочет останавливать войну, - Зеленский

Россия не планирует останавливаться и хочет продолжения войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия отвергает любые мирные предложения, в частности - от США.

Об этом он заявил в обращении к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах, передает Цензор.НЕТ.

"Нет признаков того, что Путин хочет остановить эту войну. Россия отвергает все мирные предложения, в частности, те, которые поступают от США. Путин думает только о войне. Это факт. Возможно он связывает свое собственное политическое выживание с его способностью продолжать убийства.

Чем дольше он убивает, тем дольше он будет жить. Наша разведка это подтверждает. Россия планирует новые военные операции на территории НАТО. Мы должны остановить Путина в Украине. Надо понять, что его цель - за пределами Украины также", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что европейские страны должны увеличить оборонные расходы.

"Мы верим, что 5% ВВП - это надлежащий уровень", - добавил он.

Читайте: Зеленский во время встречи с премьером Нидерландов Схоофом: Привлечение России к ответственности - общая задача всего мира

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) путин владимир (31647) россия (96442) война в Украине (4972)


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Топ комментарии
+15
Піздюк, де ракети українського виробництва?
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24.06.2025 15:30 Ответить
+10
Чим більше Зеленський допомагає москальському *****-путіну вбивати Українців:
- тим більше Зєля заробляє на крадіжках з військового бюджету.
- тим більше дістанеться обезлюднених Українських Земель для Зеленського і *****-путіна, щоб дерибанити після війни.
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24.06.2025 15:37 Ответить
+5
Не пойму, чего он лезет в чужой огород, когда своё поле горит?
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24.06.2025 15:45 Ответить
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Піздюк, де ракети українського виробництва?
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24.06.2025 15:30 Ответить
ХУЖЕ ДРАКУЛЫ
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24.06.2025 15:34 Ответить
То він слова переставив, бо на логіку не звертає уваги. Мало бути "Чим довше пуцин житиме, тим більше вбиватиме". Ці логічно, і заклик прибрати пуцина.
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24.06.2025 16:19 Ответить
ну, то шо диплом юриста папа саша намутив, то зрозуміло.
а, от що школу прогулював, то вперше.
може, зе!лідар і не знає що таке біологія, але він найдосвідченіший гундосий красень.
єрмачина, не дасть збрехати.
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24.06.2025 15:34 Ответить
Чим швидше ліквідують найкривавішого світового терориста маняка убивці путіна ,тим швидше припинится терор проти мирних жителів ,адже цей варвар хоче знищити український народ.
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24.06.2025 15:36 Ответить
Чим більше Зеленський допомагає москальському *****-путіну вбивати Українців:
- тим більше Зєля заробляє на крадіжках з військового бюджету.
- тим більше дістанеться обезлюднених Українських Земель для Зеленського і *****-путіна, щоб дерибанити після війни.
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24.06.2025 15:37 Ответить
Частковий він правий, режим Путіна зміг підлаштуватися і тепер поки тліе конфлікт, режим буде стояти. Путіну не потрібна ні перемога, на Україна ні все інше. Йому потрібний конфлікт який буде продовжуватися, тому що це єдина що рятує його режим від краху.
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24.06.2025 15:42 Ответить
Не пойму, чего он лезет в чужой огород, когда своё поле горит?
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24.06.2025 15:45 Ответить
Так нічого ж позитивного своїм виборцям сказати не може. Хіба що про балістику в якомусь майбутньому.
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24.06.2025 15:46 Ответить
Тут Зеленський правий! Практика жертвоприношень і до сьогодні працює у світі Зла!
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24.06.2025 15:47 Ответить
так он сам убегает в Европу и пока путлер делает жертвоприношение украинцами
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24.06.2025 17:11 Ответить
Доки москалям вдається захоплювати українську землю доти на мир погоджуватися їм немає сенсу. Продовжуватимуть лізти як таргани й закидувати країну ракетами.
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24.06.2025 15:51 Ответить
Ну так потрібно провести спецоперацію і його знищити, чому на 9 травня не було запущених ракет і дронів на червону площу??
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24.06.2025 15:55 Ответить
Так і на Банкову шахеди теж не літають
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24.06.2025 17:20 Ответить
від того, хто стверджував "війни не буде, травень, шашлики, наша розвідка тут, - до путєн хоче вічну війну, і наша розвідка каже, що будуть операції у країнах НАТО, - наша розвідка це підтверджує" .... занавєс...
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24.06.2025 16:09 Ответить
зеленский ТРУС и ССЦЫКЛО и уже БОВТІК - вот в чем беда - где ответки по маскве говнокомандующий ты наш?
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24.06.2025 17:13 Ответить
Зєля , а ти з чим пов'язуєш своє власне політичне виживання - з війною до останнього українця ? "Наша військова розвідка це підтверджує "- в бодунова що зовсім дах поїхав ,він що вважає себе розумнішим за всі військові розвідки країн НАТО разом взяті,може вже досить цієї маячні ,ми вже наслухались про кавувялті ,так що краще помовчи, джєймс бонд недороблений.
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24.06.2025 17:18 Ответить
Треба вiдповiдь по москвi,якщо зеленський цього не зробить,то може йти у вiдставку. За людей,за дiтей,яких вони вбивають кожного дня.
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25.06.2025 09:12 Ответить
 
 