Зеленский во время встречи с премьером Нидерландов Схоофом: Привлечение России к ответственности - общая задача всего мира

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с новым премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Гааге подчеркнул важность справедливости и наказания России за ее преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы будем продолжать работать над справедливостью и привлечением России к ответственности за ее преступления. Это очень важно для наших семей, для всех нас, для всей Европы и мира, который уважает ценности, права и закон", - заявил Зеленский.

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Президент поблагодарил Нидерланды, Германию и Великобританию как страны, которые стали одними из первых в поддержке Украины. Отдельно он отметил "большой бюджет помощи Нидерландов на этот год" и положительно оценил намерения правительства усилить поддержку в будущем.

Особое внимание Зеленский уделил теме совместного производства дронов: "Мы видим, что это - приоритет. Все знают, что уровень технологий в Украине во время войны значительно вырос. И мы хотим делиться этими технологиями с нашими партнерами. Мы уже начали работать с некоторыми странами над совместным производством, и я буду рад сотрудничеству с Нидерландами.".

Глава государства подчеркнул, что для Украины борьба - это не политический выбор, а вопрос выживания "Мы стоим, мы боремся за свободу, за наши ценности и за наше будущее".

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