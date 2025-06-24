Зеленский во время встречи с премьером Нидерландов Схоофом: Привлечение России к ответственности - общая задача всего мира
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с новым премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Гааге подчеркнул важность справедливости и наказания России за ее преступления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы будем продолжать работать над справедливостью и привлечением России к ответственности за ее преступления. Это очень важно для наших семей, для всех нас, для всей Европы и мира, который уважает ценности, права и закон", - заявил Зеленский.
Президент поблагодарил Нидерланды, Германию и Великобританию как страны, которые стали одними из первых в поддержке Украины. Отдельно он отметил "большой бюджет помощи Нидерландов на этот год" и положительно оценил намерения правительства усилить поддержку в будущем.
Особое внимание Зеленский уделил теме совместного производства дронов: "Мы видим, что это - приоритет. Все знают, что уровень технологий в Украине во время войны значительно вырос. И мы хотим делиться этими технологиями с нашими партнерами. Мы уже начали работать с некоторыми странами над совместным производством, и я буду рад сотрудничеству с Нидерландами.".
Глава государства подчеркнул, что для Украины борьба - это не политический выбор, а вопрос выживания "Мы стоим, мы боремся за свободу, за наши ценности и за наше будущее".
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