РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7570 посетителей онлайн
Новости Зеленский встретился со Схоофом
531 5

Зеленский во время встречи с премьером Нидерландов Схоофом: Привлечение России к ответственности - общая задача всего мира

Зеленский и Схооф

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с новым премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Гааге подчеркнул важность справедливости и наказания России за ее преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы будем продолжать работать над справедливостью и привлечением России к ответственности за ее преступления. Это очень важно для наших семей, для всех нас, для всей Европы и мира, который уважает ценности, права и закон", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина - это часть евроатлантической семьи, - премьер Нидерландов Схооф

Президент поблагодарил Нидерланды, Германию и Великобританию как страны, которые стали одними из первых в поддержке Украины. Отдельно он отметил "большой бюджет помощи Нидерландов на этот год" и положительно оценил намерения правительства усилить поддержку в будущем.

Особое внимание Зеленский уделил теме совместного производства дронов: "Мы видим, что это - приоритет. Все знают, что уровень технологий в Украине во время войны значительно вырос. И мы хотим делиться этими технологиями с нашими партнерами. Мы уже начали работать с некоторыми странами над совместным производством, и я буду рад сотрудничеству с Нидерландами.".

Глава государства подчеркнул, что для Украины борьба - это не политический выбор, а вопрос выживания "Мы стоим, мы боремся за свободу, за наши ценности и за наше будущее".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саммит НАТО должен продемонстрировать полную поддержку Украины, - премьер Нидерландов Схооф

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Дик Схооф (25)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
справжній зе!майжебонапарт!
ставить конкретні завдання всьому світу!
бо, зе!найдосвідченіший!
показать весь комментарий
24.06.2025 14:05 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2025 14:12 Ответить
Чего-то мир как-то по-другому думает. Не видит угрозы для себя ни в этой войне (в мире сейчас идут и более страшные конфликты), ни в России особой угрозы ни интереса не видит. С 10 небольших государств бывшего восточного блока и страны северной Европы, которые просто не любят русских (на то есть свои причины) и всё. Ещё есть США и Китай, которые хотят решить свои проблемы, поставив россию в зависимость. Все остальное - этоивыдавать желаемое за действительное.
показать весь комментарий
24.06.2025 15:59 Ответить
Классно встретились на гольфе в кустах!!!прикольно так держать!!!!
показать весь комментарий
24.06.2025 16:04 Ответить
Тебе зелена кремлівська наволоч в першу чергу потрібно притягнути за здачу ворогу і зраду України
показать весь комментарий
24.06.2025 16:14 Ответить
 
 