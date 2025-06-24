Зеленський під час зустрічі із прем’єром Нідерландів Схоофом: Притягнення Росії до відповідальності - спільне завдання всього світу

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з новим прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Гаазі наголосив на важливості справедливості та покарання Росії за її злочини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо продовжувати працювати над справедливістю й притягненням Росії до відповідальності за її злочини. Це дуже важливо для наших родин, для всіх нас, для всієї Європи і світу, який поважає цінності, права та закон", - заявив Зеленський.

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Президент подякував Нідерландам, Німеччині та Великій Британії як країнам, які стали одними з перших у підтримці України. Окремо він відзначив "великий бюджет допомоги Нідерландів на цей рік" та позитивно оцінив наміри уряду посилити підтримку у майбутньому.

Особливу увагу Зеленський приділив темі спільного виробництва дронів: "Ми бачимо, що це пріоритет. Усі знають, що рівень технологій в Україні під час війни значно зріс. І ми хочемо ділитися цими технологіями з нашими партнерами. Ми вже почали працювати з деякими країнами над спільним виробництвом, і я буду радий співпраці з Нідерландами.".

Глава держави підкреслив, що для України боротьба - це не політичний вибір, а питання виживання "Ми стоїмо, ми боремось за свободу, за наші цінності і за наше майбутнє".

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