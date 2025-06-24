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Новини Зеленський зустрівся зі Схоофом
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Зеленський під час зустрічі із прем’єром Нідерландів Схоофом: Притягнення Росії до відповідальності - спільне завдання всього світу

Зеленський і Схооф

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з новим прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Гаазі наголосив на важливості справедливості та покарання Росії за її злочини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо продовжувати працювати над справедливістю й притягненням Росії до відповідальності за її злочини. Це дуже важливо для наших родин, для всіх нас, для всієї Європи і світу, який поважає цінності, права та закон", - заявив Зеленський.

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Президент подякував Нідерландам, Німеччині та Великій Британії як країнам, які стали одними з перших у підтримці України. Окремо він відзначив "великий бюджет допомоги Нідерландів на цей рік" та позитивно оцінив наміри уряду посилити підтримку у майбутньому.

Особливу увагу Зеленський приділив темі спільного виробництва дронів: "Ми бачимо, що це пріоритет. Усі знають, що рівень технологій в Україні під час війни значно зріс. І ми хочемо ділитися цими технологіями з нашими партнерами. Ми вже почали працювати з деякими країнами над спільним виробництвом, і я буду радий співпраці з Нідерландами.".

Глава держави підкреслив, що для України боротьба - це не політичний вибір, а питання виживання "Ми стоїмо, ми боремось за свободу, за наші цінності і за наше майбутнє".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Схооф Дік (25)


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справжній зе!майжебонапарт!
ставить конкретні завдання всьому світу!
бо, зе!найдосвідченіший!
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24.06.2025 14:05 Відповісти
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24.06.2025 14:12 Відповісти
Чего-то мир как-то по-другому думает. Не видит угрозы для себя ни в этой войне (в мире сейчас идут и более страшные конфликты), ни в России особой угрозы ни интереса не видит. С 10 небольших государств бывшего восточного блока и страны северной Европы, которые просто не любят русских (на то есть свои причины) и всё. Ещё есть США и Китай, которые хотят решить свои проблемы, поставив россию в зависимость. Все остальное - этоивыдавать желаемое за действительное.
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24.06.2025 15:59 Відповісти
Классно встретились на гольфе в кустах!!!прикольно так держать!!!!
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24.06.2025 16:04 Відповісти
Тебе зелена кремлівська наволоч в першу чергу потрібно притягнути за здачу ворогу і зраду України
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24.06.2025 16:14 Відповісти
 
 