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Новини ППО України
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Зеленський на саміті НАТО: Україні потрібна додаткова ППО та масштабна військова допомога

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України та продовження військової підтримки з боку партнерів.

Про це він заявив у Гаазі перед початком саміту НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам все ще потрібна протиповітряна оборона, і ми все ще маємо підтримку в цьому напрямку від партнерів та розраховуємо на її продовження. А також сподіваємося на спільне виробництво (зброї) і масштабну військову допомогу", - сказав президент.

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Зеленський нагадав, що тема ППО вже піднімалася на саміті НАТО у Вашингтоні 2024 року, і важливо, що ця позиція залишилася незмінною.

"Рішення Вашингтонського саміту, який відбувся минулого року, дуже важливе. Важливо, що цей напрямок не змінюється", - зазначив він.

Президент подякував союзникам за підтримку України та особисто подякував генсеку НАТО Марку Рютте за постійну залученість і комунікацію.

"Я завжди на це розраховував і розраховую, і мені дуже приємно, що ми постійно на зв’язку", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24576) ППО (3331)


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Топ коментарі
+8
Україні потрібне власне виробництво озброєння, а не твої вечірні байки!
С#ка ти паршива.
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24.06.2025 15:36 Відповісти
+5
Про дороги нічого не казав?
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24.06.2025 15:54 Відповісти
+4
Милий Вогнику, вся українська ППО під асфальтом... Чи мо ти забув, як знімали клістрони?
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24.06.2025 17:59 Відповісти
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Україні потрібне власне виробництво озброєння, а не твої вечірні байки!
С#ка ти паршива.
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24.06.2025 15:36 Відповісти
Потрібне, але ВВП України 180 млрд доларів, а в росії 2200, навіть якщо українці будуть їсти лише баланду і всі свої кошти витрачатимуть на зброю, що просто нереально в умовах 21 століття і ******** економіки, в нас все одно буде в рази менше зброї, тому, якщо ми хочемо на рівних з ними воювати, то Захід повинен компенсувати цю різницю
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24.06.2025 15:46 Відповісти
А у талібана проти США яка була різниця ВВП?
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24.06.2025 15:49 Відповісти
США та Афганістан знаходяться в різних півкулях світу. Взагалі не зрозуміло, навіщо США проводили цю невелику військову операцію в цих ******, де окрім скал і пекучого сонця немає нічого? Ось вони вирішили зверути цю операцію. А пуйло веде протів нас свою ВОВ, на яку він поставив все своє життя - невже ти не розумієш різниці? Чи просто так ляпнути
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24.06.2025 16:17 Відповісти
Швейцарія зняла з озброєння 90 ЗРК РАПІРА. Він ідеален против крилатих ракет, БПЛА, КАБ, гелікоптерів тв інших маловисотних цілей.Чому ми від нього відмовилися?
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24.06.2025 15:47 Відповісти
Може тому що Швейцарія категорично відмовляється надавати нам будь-яку зброю. Навіть калашмати...
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24.06.2025 15:51 Відповісти
Швейцария -нейтральна держава, на этом заробляе и как то нарушать свой статус не будет ради дурнив что выбрали Зе-недоразумение
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24.06.2025 16:06 Відповісти
Про дороги нічого не казав?
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24.06.2025 15:54 Відповісти
Ти ідіот? У Дніпрі сьогодні 10 людей вбило і близько 100 поранених. Якщо ти такий розумний то постав ППО для Дніпра сам.
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24.06.2025 17:17 Відповісти
Милий Вогнику, вся українська ППО під асфальтом... Чи мо ти забув, як знімали клістрони?
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24.06.2025 17:59 Відповісти
І що ж тепер? Треба зловтішатися над загиблими? І чи не треба ППО просити? Звідки ви тварини беретеся.
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24.06.2025 21:46 Відповісти
Просити ППО? Чарівний Вогнику, просять на колінах - раби. Вільні люди роблять все своїми руками. І звідки ви, зелені слимаки, беретеся...
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24.06.2025 22:03 Відповісти
Ти маєш інші варіанти? Хоч один. Крім тупого ниття, що всі довкола винні.
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24.06.2025 22:14 Відповісти
Вогнику, як там зараз погода у вас, у Вологді?
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24.06.2025 22:20 Відповісти
Все, одразу варіанти закінчилися?
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24.06.2025 22:22 Відповісти
Та ти ще й тупий зі своїми зеленими. Ти кольоровий? Блакитний?
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24.06.2025 22:18 Відповісти
Удар РФ по Дніпру: вже 17 загиблих, 279 поранених, у тому числі - 27 дітей.
А ти, тварюко, зловтішаєшся.
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24.06.2025 21:47 Відповісти
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24.06.2025 16:12 Відповісти
Новопризначений очільник Державного агентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко володіє нерухомістю за кордоном, його доходи після початку роботи на державу стрімко зростають

Також читайте: Рада ухвалила законопроєкт "слуг народу" і заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення Джерело: https://censor.net/ua/n3559656
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24.06.2025 17:25 Відповісти
Задовбав козляра своїми мільйонами і мільярдами колись у майбутньому часі.
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24.06.2025 18:17 Відповісти
 
 