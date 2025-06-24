Зеленський на саміті НАТО: Україні потрібна додаткова ППО та масштабна військова допомога
Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України та продовження військової підтримки з боку партнерів.
Про це він заявив у Гаазі перед початком саміту НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нам все ще потрібна протиповітряна оборона, і ми все ще маємо підтримку в цьому напрямку від партнерів та розраховуємо на її продовження. А також сподіваємося на спільне виробництво (зброї) і масштабну військову допомогу", - сказав президент.
Зеленський нагадав, що тема ППО вже піднімалася на саміті НАТО у Вашингтоні 2024 року, і важливо, що ця позиція залишилася незмінною.
"Рішення Вашингтонського саміту, який відбувся минулого року, дуже важливе. Важливо, що цей напрямок не змінюється", - зазначив він.
Президент подякував союзникам за підтримку України та особисто подякував генсеку НАТО Марку Рютте за постійну залученість і комунікацію.
"Я завжди на це розраховував і розраховую, і мені дуже приємно, що ми постійно на зв’язку", - додав Зеленський.
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