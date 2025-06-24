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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Зеленський зустрівся з президентами Євроради і Єврокомісії та Генсеком НАТО: Працюємо над єдністю всіх союзників

Зеленський, Кошта, Рютте та фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський із президентами Євроради і Єврокомісії та Генсеком НАТО – Антоніу Коштою, Урсулою фон дер Ляєн і Марком Рютте.

Про це йдеться в телеграм-каналі глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі сфокусувалися на співпраці в межах нового оборонного інструменту SAFE та переговорному процесі щодо вступу України до ЄС. Важливо, щоб лідери держав-членів досягли спільного рішення щодо відкриття першого кластера. Це несправедливо, коли хтось один блокує рішення Союзу.

Читайте: Від початку повномасштабного вторгнення РФ випустила 28 743 "Шахеди" по Україні, - Зеленський

Також детально обговорили додаткові санкції проти РФ і підготовку 18-го санкційного пакету ЄС.

"Важливо, щоб цей пакет відчутно посилив тиск на російський енергетичний і банківський сектори, тіньовий флот. Ключове в цьому – має бути сильний прайскеп на російську нафту, і ми розраховуємо на відповідні рішення. Дякую лідерам за підтримку. Кожен крок допомоги – це збережені життя", - резюмував президент.

Також читайте: Зеленський на саміті НАТО: Україні потрібна додаткова ППО та масштабна військова допомога

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) НАТО (6638) саміт (824) Рютте Марк (461) фон дер Ляєн Урсула (807) Кошта Антоніу (55)


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Це все прелюдія - скоро Трамп підлетить
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24.06.2025 19:58 Відповісти
Та да, Трамп во всем вионоват, зеледедент тут вовсе не при чем.
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24.06.2025 21:30 Відповісти
А то шо орбан з фіцом заблокували 18-й пакет - це так напрацювали?...
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24.06.2025 20:00 Відповісти
А это как раз и есть обязанности Президента Украины. Или зеледента, как Вам угодно будет.
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24.06.2025 21:33 Відповісти
 
 