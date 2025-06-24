Зеленський зустрівся з президентами Євроради і Єврокомісії та Генсеком НАТО: Працюємо над єдністю всіх союзників

Президент України Володимир Зеленський із президентами Євроради і Єврокомісії та Генсеком НАТО – Антоніу Коштою, Урсулою фон дер Ляєн і Марком Рютте.

Про це йдеться в телеграм-каналі глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі сфокусувалися на співпраці в межах нового оборонного інструменту SAFE та переговорному процесі щодо вступу України до ЄС. Важливо, щоб лідери держав-членів досягли спільного рішення щодо відкриття першого кластера. Це несправедливо, коли хтось один блокує рішення Союзу.

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Також детально обговорили додаткові санкції проти РФ і підготовку 18-го санкційного пакету ЄС.

"Важливо, щоб цей пакет відчутно посилив тиск на російський енергетичний і банківський сектори, тіньовий флот. Ключове в цьому – має бути сильний прайскеп на російську нафту, і ми розраховуємо на відповідні рішення. Дякую лідерам за підтримку. Кожен крок допомоги – це збережені життя", - резюмував президент.

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