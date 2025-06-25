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Новости Встреча Зеленского с Макроном
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Макрон осудил удары РФ по Днепру: Россия не может продолжать убивать безнаказанно

Макрон осудил удары РФ по Украине и призвал оказывать давление на Москву

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО осудил массированную атаку РФ на Днепр и обстрелы других украинских городов в течение последних недель.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотя Украина уже более трех месяцев соглашается на предложенное Президентом Дональдом Трампом прекращение огня, Россия продолжает отказываться от мира. Она бомбит, убивает, нарушает международное право, никогда не отвечая за свои действия. Россия не может продолжать убивать безнаказанно", - подчеркнул лидер Франции.

Париж вместе с партнерами будет продолжать оказывать давление для достижения прочного и длительного мира в Украине.

Читайте: Зеленский и Макрон обсудили поставки дополнительных самолетов Mirage и усиление санкций против РФ

Макрон осудил удары РФ по Украине и призвал оказывать давление на Москву

Автор: 

обстрел (28205) россия (96420) Франция (3555) Макрон Эмманюэль (1379)


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Топ комментарии
+10
Засудження обстрілів - це найкраще ППО! Більше нам і не треба!
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25.06.2025 09:01 Ответить
+8
МОЖЕ. Такі тепер часи - у кого нема ЯЗ будуть знищені, а у кого є - їм нічого не буде
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25.06.2025 08:58 Ответить
+6
Навіщо рашці заморожування війни? рашка щодня отримує нові території, а Україна не має достатнього фінансування від Заходу, щоб зупинити рашку. Навіщо рашці заморожування війни?
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25.06.2025 09:03 Ответить
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МОЖЕ. Такі тепер часи - у кого нема ЯЗ будуть знищені, а у кого є - їм нічого не буде
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25.06.2025 08:58 Ответить
500 Скальпів можуть трохи остудити рашку
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25.06.2025 08:58 Ответить
Тоді рашка захоче миру. І хто тоді має ослаблювати рашку замість України? Балтія, Фінляндія чи Польща?
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25.06.2025 09:05 Ответить
Засудження обстрілів - це найкраще ППО! Більше нам і не треба!
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25.06.2025 09:01 Ответить
Путлер тільки сміється цим засудженням та збентеженням
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25.06.2025 09:01 Ответить
Поки що три роки як може
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25.06.2025 09:02 Ответить
Навіщо рашці заморожування війни? рашка щодня отримує нові території, а Україна не має достатнього фінансування від Заходу, щоб зупинити рашку. Навіщо рашці заморожування війни?
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25.06.2025 09:03 Ответить
Макрона наявна ситуація повністю влаштовує, банда зєлєнскова трупами українців стримує кацапські орди від нападу на ЄС, а макрони-мерци-стармери закривають очі на корупцію, кіднепінг і бандитизм банди зєлєнскова
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25.06.2025 09:05 Ответить
Рафалі та леклерки до зосудження додав. Чи так язиком як помелом
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25.06.2025 09:06 Ответить
Макрон, досить обійматися з Шашличним і робити пусті заяви. Де ракети до комплексів SAMP-T?
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25.06.2025 09:08 Ответить
емманюель, така душка.
як, французький поцілуй з равликом.
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25.06.2025 09:16 Ответить
Засудив? Дуже рішуче?
Фух, аж полегшило...
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25.06.2025 09:46 Ответить
Можуть і роблять.
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25.06.2025 10:06 Ответить
Запишем в Книгу Осуждений, 7935-ый том.
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25.06.2025 10:12 Ответить
Хоч один щось муркнув за добу.
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25.06.2025 10:21 Ответить
Макарон вчера из манды вылупился?
Что взять с малограмотного морона Макрона - истории не учил, было некогда.
Был занят сношательством престарелых учительниц.
********* убивал и будет продолжать, а франция и весь "цивилизованный" потворствуют ему.
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25.06.2025 11:34 Ответить
Сильний презпіздент!!!! Не кожен здатен на такі заяви!!!! Це вам не бабусю шпилити...
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25.06.2025 11:52 Ответить
 
 