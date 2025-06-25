Макрон осудил удары РФ по Днепру: Россия не может продолжать убивать безнаказанно

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО осудил массированную атаку РФ на Днепр и обстрелы других украинских городов в течение последних недель.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотя Украина уже более трех месяцев соглашается на предложенное Президентом Дональдом Трампом прекращение огня, Россия продолжает отказываться от мира. Она бомбит, убивает, нарушает международное право, никогда не отвечая за свои действия. Россия не может продолжать убивать безнаказанно", - подчеркнул лидер Франции.

Париж вместе с партнерами будет продолжать оказывать давление для достижения прочного и длительного мира в Украине.

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