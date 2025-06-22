РУС
Враг ночью атаковал юг Одесской области: возник пожар на территории станции скорой помощи. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 22 июня российские захватчики дронами атаковали Белгород-Днестровский в Одесской области. В результате атаки пострадало учреждение системы здравоохранения и административные здания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Этой ночью враг атаковал юг Одесского региона. На месте попаданий вспыхнули пожары, горели здания на территории станции скорой медицинской помощи, гараж и автомобиль в нем, также горел рядом расположенный жилой дом.

Спасатели с местной пожарной командой ликвидировали возгорание.

К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Атака на Белгород-Днестровский
