Враг ночью атаковал юг Одесской области: возник пожар на территории станции скорой помощи. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 22 июня российские захватчики дронами атаковали Белгород-Днестровский в Одесской области. В результате атаки пострадало учреждение системы здравоохранения и административные здания.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Этой ночью враг атаковал юг Одесского региона. На месте попаданий вспыхнули пожары, горели здания на территории станции скорой медицинской помощи, гараж и автомобиль в нем, также горел рядом расположенный жилой дом.
Спасатели с местной пожарной командой ликвидировали возгорание.
К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
