Удары по Краматорску и Славянску: один человек погиб, еще трое получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 20 июня российские захватчики атаковали Славянск и Краматорск на Донетчине. В Краматорске продолжается спасательная операция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

В Краматорске спасатели деблокировали мужчину 1955 г.р., спасли женщину и девочку 2010 г.р.

Частично разрушен 4-этажный дом. Работы продолжаются, под завалами могут быть люди.

В Славянске разрушен частный дом, погиб 17-летний парень. Ликвидированы два пожара, в том числе в здании площадью 3000 м².

В общем: 1 погибший, 3 раненых, повреждено более 40 объектов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты били по трем районам Донетчины: есть раненые и повреждения. ФОТОрепортаж















