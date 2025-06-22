1 312 0
Удары по Краматорску и Славянску: один человек погиб, еще трое получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 20 июня российские захватчики атаковали Славянск и Краматорск на Донетчине. В Краматорске продолжается спасательная операция.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
В Краматорске спасатели деблокировали мужчину 1955 г.р., спасли женщину и девочку 2010 г.р.
Частично разрушен 4-этажный дом. Работы продолжаются, под завалами могут быть люди.
В Славянске разрушен частный дом, погиб 17-летний парень. Ликвидированы два пожара, в том числе в здании площадью 3000 м².
В общем: 1 погибший, 3 раненых, повреждено более 40 объектов.
