Рашисты обстреляли три района Донецкой области: есть раненые и повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 20 июня 2025 года, войска РФ обстреливали три района Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОГА.

Покровский район

В Покровске ранен человек; в Родинском ранен человек, поврежден магазин и грузовик. В Новоторецком Шаховской громады повреждены 6 домов, в Бойковке - 2 дома, в Торецком - 3 дома и магазин.

Краматорский район

В Лимане поврежден дом; в Озерном ранен человек, поврежден дом, гараж и авто. В Константиновке повреждены 14 домов и инфраструктурный объект; в Белокузьминовке повреждены 4 дома, еще 2 - в Марково.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома.











