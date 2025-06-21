РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9842 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
542 0

Рашисты обстреляли три района Донецкой области: есть раненые и повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 20 июня 2025 года, войска РФ обстреливали три района Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОГА.

Покровский район

В Покровске ранен человек; в Родинском ранен человек, поврежден магазин и грузовик. В Новоторецком Шаховской громады повреждены 6 домов, в Бойковке - 2 дома, в Торецком - 3 дома и магазин.

Краматорский район

В Лимане поврежден дом; в Озерном ранен человек, поврежден дом, гараж и авто. В Константиновке повреждены 14 домов и инфраструктурный объект; в Белокузьминовке повреждены 4 дома, еще 2 - в Марково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: враг ударил по 14 населенным пунктам, 13 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома.

Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела

Автор: 

Донецкая область (10848) Покровск (794) Бахмутский район (625) Краматорский район (719) Покровский район (1020) Северск (153) Родинское (57) Лиман (102)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 