Рашисты обстреляли три района Донецкой области: есть раненые и повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 20 июня 2025 года, войска РФ обстреливали три района Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОГА.
Покровский район
В Покровске ранен человек; в Родинском ранен человек, поврежден магазин и грузовик. В Новоторецком Шаховской громады повреждены 6 домов, в Бойковке - 2 дома, в Торецком - 3 дома и магазин.
Краматорский район
В Лимане поврежден дом; в Озерном ранен человек, поврежден дом, гараж и авто. В Константиновке повреждены 14 домов и инфраструктурный объект; в Белокузьминовке повреждены 4 дома, еще 2 - в Марково.
Бахмутский район
В Северске повреждены 3 дома.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль