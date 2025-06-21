Рашисти гатили по трьох районах Донеччини: є поранені та пошкодження. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 20 червня 2025 року, війська РФ обстрілювали три райони Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Покровський район

У Покровську поранено людину; у Родинському поранено людину, пошкоджено крамницю і вантажівку. У Новоторецькому Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Бойківці — 2 будинки, у Торецькому — 3 будинки і крамницю.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок; в Озерному поранено людину, пошкоджено будинок, гараж і авто. У Костянтинівці пошкоджено 14 будинків та інфраструктурний об'єкт; у Білокузьминівці пошкоджено 4 будинки, ще 2 — у Марковому.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.











