Рашисти гатили по трьох районах Донеччини: є поранені та пошкодження. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 20 червня 2025 року, війська РФ обстрілювали три райони Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Покровський район
У Покровську поранено людину; у Родинському поранено людину, пошкоджено крамницю і вантажівку. У Новоторецькому Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Бойківці — 2 будинки, у Торецькому — 3 будинки і крамницю.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено будинок; в Озерному поранено людину, пошкоджено будинок, гараж і авто. У Костянтинівці пошкоджено 14 будинків та інфраструктурний об'єкт; у Білокузьминівці пошкоджено 4 будинки, ще 2 — у Марковому.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль