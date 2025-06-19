Доба на Донеччині: ворог вдарив по 14 населених пунктах, 13 людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Війська РФ минулої доби, 18 червня, обстріляли 14 населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Родинське, Святогірськ, Сіверськ, села Андріївка, Грузьке, Довга Балка, Золотий Колодязь, Іллінівка, Новотроїцьке, Очеретине. Зафіксовано 2 885 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

18 червня близько 03:00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл FPV-дроном м. Родинське, внаслідок чого пошкоджено приватний житловий будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

У Мирнограді ворожий дрон травмував двох мирних жителів. Ще дві особи постраждали через атаку безпілотників у Грузькому Шахівської ТГ. У Степах Добропільської громади пошкоджено будинок. Також пошкоджено 6 будинків: 3 у Новоторецькому і 3 у Маяку.

У Золотому Колодязі ворожі дрони пошкодили приватний будинок.

Краматорський район

Одну людину поранено в Лимані внаслідок удару FPV-дрона по цивільному автомобілю. У Новостепанівці Олександрівської громади пошкоджено сільгосппідприємство.

Костянтинівку окупанти обстріляли 5 разів – пошкодили 5 приватних будинків, заклад освіти, автомобіль. В Іллінівці через дронову атаку пошкоджено приватну оселю та цивільне авто. На Довгу Балку Іллінівської ТГ російські війська скинули "КАБ-250", пошкодили адмінбудівлю.

По Святогірську росіяни вдарили сімома ракетами ЗРК "С-300" – поранили 5 цивільних осіб, пошкодили 2 багатоквартирних і 16 приватних будинків, гуртожиток, заклад освіти, приватне підприємство, адмінбудівлю, торговельний павільйон, гараж, 8 цивільних авто.

Очеретине Олександрівської громади ворог атакував трьома БПЛА "Герань-2" – троє людей отримали поранення, пошкоджено три приватних будинки та нежитлове приміщення.

П’ять ударів безпілотниками "Герань-2" росія завдала по Краматорську – руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, підприємство, адмінбудівля, ветеринарна лікарня й господарське приміщення. В Андріївці Краматорського району зафіксовано влучання 4-х БПЛА – пошкоджено заклад освіти й будинок культури.

Бахмутський район

По Сіверську агресор поцілив авіабомбою "КАБ-250" – пошкоджено адмінбудівлю та заклад освіти.

