Сутки на Донетчине: враг ударил по 14 населенным пунктам, 13 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Войска РФ за прошедшие сутки, 18 июня, обстреляли 14 населенных пунктов: города Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Родинское, Святогорск, Сиверск, села Андреевка, Грузское, Длинная Балка, Золотой Колодец, Ильиновка, Новотроицкое, Очеретино. Зафиксировано 2 885 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

18 июня около 03:00 со стороны российских оккупационных войск произошел обстрел FPV-дроном г. Родинское, в результате чего поврежден частный жилой дом. Информация о пострадавших не поступала.

В Мирнограде вражеский дрон травмировал двух мирных жителей. Еще два человека пострадали из-за атаки беспилотников в Грузском Шаховской ТГ. В Степях Добропольской громады поврежден дом. Также повреждены 6 домов: 3 в Новоторецком и 3 в Маяке.

В Золотом Колодце вражеские дроны повредили частный дом.

Краматорский район

Один человек ранен в Лимане в результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю. В Новостепановке Александровской громады повреждено сельхозпредприятие.

Константиновку оккупанты обстреляли 5 раз - повредили 5 частных домов, учебное заведение, автомобиль. В Ильиновке из-за дроновой атаки повреждены частный дом и гражданское авто. На Долгую Балку Ильиновской ТГ российские войска сбросили "КАБ-250", повредили админздание.

По Святогорску россияне ударили семью ракетами ЗРК "С-300" - ранили 5 гражданских лиц, повредили 2 многоквартирных и 16 частных домов, общежитие, учебное заведение, частное предприятие, админздание, торговый павильон, гараж, 8 гражданских авто.

Очеретино Александровской громады враг атаковал тремя БПЛА "Герань-2" - три человека получили ранения, повреждены три частных дома и нежилое помещение.

Пять ударов беспилотниками "Герань-2" россия нанесла по Краматорску - разрушениям подверглись многоквартирный дом, предприятие, админздание, ветеринарная больница и хозяйственное помещение. В Андреевке Краматорского района зафиксировано попадание 4-х БПЛА - повреждены учебное заведение и дом культуры.

Бахмутский район

По Сиверску агрессор попал авиабомбой "КАБ-250" - повреждены админздание и учебное заведение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили из ЗРК С-300 по Святогорску: пятеро раненых, повреждены 19 многоквартирных и частных домов. ФОТОрепортаж

Краматорськ (2401) обстрел (29670) Донецкая область (10836) Мирноград (111) Бахмутский район (624) Краматорский район (717) Покровский район (1016) Северск (152) Ильиновка (34) Долгая Балка (8) Константиновка (1934) Святогорск (8) Родинское (57) Новотроицкое (14) Золотой Колодезь (15) Андреевка (13) Лиман (102) Очеретино (3) Грузское (5)
