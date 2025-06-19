Сутки на Донетчине: враг ударил по 14 населенным пунктам, 13 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Войска РФ за прошедшие сутки, 18 июня, обстреляли 14 населенных пунктов: города Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Родинское, Святогорск, Сиверск, села Андреевка, Грузское, Длинная Балка, Золотой Колодец, Ильиновка, Новотроицкое, Очеретино. Зафиксировано 2 885 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Покровский район

18 июня около 03:00 со стороны российских оккупационных войск произошел обстрел FPV-дроном г. Родинское, в результате чего поврежден частный жилой дом. Информация о пострадавших не поступала.

В Мирнограде вражеский дрон травмировал двух мирных жителей. Еще два человека пострадали из-за атаки беспилотников в Грузском Шаховской ТГ. В Степях Добропольской громады поврежден дом. Также повреждены 6 домов: 3 в Новоторецком и 3 в Маяке.

В Золотом Колодце вражеские дроны повредили частный дом.

Краматорский район

Один человек ранен в Лимане в результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю. В Новостепановке Александровской громады повреждено сельхозпредприятие.

Константиновку оккупанты обстреляли 5 раз - повредили 5 частных домов, учебное заведение, автомобиль. В Ильиновке из-за дроновой атаки повреждены частный дом и гражданское авто. На Долгую Балку Ильиновской ТГ российские войска сбросили "КАБ-250", повредили админздание.

По Святогорску россияне ударили семью ракетами ЗРК "С-300" - ранили 5 гражданских лиц, повредили 2 многоквартирных и 16 частных домов, общежитие, учебное заведение, частное предприятие, админздание, торговый павильон, гараж, 8 гражданских авто.

Очеретино Александровской громады враг атаковал тремя БПЛА "Герань-2" - три человека получили ранения, повреждены три частных дома и нежилое помещение.

Пять ударов беспилотниками "Герань-2" россия нанесла по Краматорску - разрушениям подверглись многоквартирный дом, предприятие, админздание, ветеринарная больница и хозяйственное помещение. В Андреевке Краматорского района зафиксировано попадание 4-х БПЛА - повреждены учебное заведение и дом культуры.

Бахмутский район

По Сиверску агрессор попал авиабомбой "КАБ-250" - повреждены админздание и учебное заведение.

