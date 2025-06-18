Россияне ударили из ЗРК С-300 по Святогорску: пятеро раненых, повреждены 19 многоквартирных и частных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 18 июня 2025 года российские войска совершили ракетную атаку на Святогорск в Донецкой области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты атаковали Святогорск в 02:30 с использованием ЗРК "С-300". Ракеты попали по жилому кварталу. В зоне поражения оказались многоквартирные дома и частные домовладения.

В результате ночного обстрела получили телесные повреждения пятеро горожан - четыре женщины и мужчина. У пострадавших в возрасте от 51 до 66 лет диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, перелом, сотрясение головного мозга, контузии и рваные раны. Пострадавшие находились в домах, они госпитализированы.

Также сообщается, что в населенном пункте повреждены 19 многоквартирных и частных домов, 7 автомобилей, гараж и торговые павильоны.





