1 190 0
Войска РФ нанесли удары дронами по производственным предприятиям в Краматорске
Ночью, 18 июня 2025 года, в 02:30 Краматорск Донецкой области подвергся вражеским обстрелам.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, российские войска с использованием, предварительно, 5 БпЛА "Герань-2" нанесли удары по местным производственным предприятиям.
"Устанавливаем последствия ночного террора. Информация о пострадавших не поступала", - добавил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль