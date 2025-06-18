Войска РФ нанесли удары дронами по производственным предприятиям в Краматорске

Ночью, 18 июня 2025 года, в 02:30 Краматорск Донецкой области подвергся вражеским обстрелам.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российские войска с использованием, предварительно, 5 БпЛА "Герань-2" нанесли удары по местным производственным предприятиям.

"Устанавливаем последствия ночного террора. Информация о пострадавших не поступала", - добавил он.

Также читайте: Враг ночью атаковал Краматорск: повреждены отделение почты и автомойка, частные усадьбы. ФОТО