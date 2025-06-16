Враг ночью атаковал Краматорск: повреждены почтовое отделение и автомойка, частные усадьбы. ФОТО

В ночь на 16 июня российские захватчики дважды атаковали Краматорск Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Александр Гончаренко.

Около трех часов ночи врага атаковал город ударными БпЛА. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Повреждены отделение почты и автомойка.

Также ночью, 15 июня, в 23:30 враг обстрелял окрестности громады - повреждения получили частные усадьбы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"Устанавливаем окончательные последствия разрушений, работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

