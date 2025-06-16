Ворог вночі атакував Краматорськ: пошкоджено відділення пошти та автомийку, приватні садиби. ФОТО

У ніч проти 16 червня російські загарбники двічі атакували Краматорськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко.

Близько третьої години ночі ворога атакував місто ударними БпЛА. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Пошкоджено відділення пошти та автомийку.

Також вночі, 15 червня, о 23:30 ворог обстріляв околиці громади - пошкоджень зазнали приватні садиби. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

"Встановлюємо остаточні наслідки руйнувань, працюють всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У гуртожитку Краматорська пролунав вибух: один підліток загинув, ще двоє - дістали тяжкі травми





