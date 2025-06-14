У гуртожитку Краматорська пролунав вибух: один підліток загинув, ще двоє - дістали тяжкі травми
У Краматорську ввечері 13 червня у місцевому гуртожитку пролунав вибух. Одна дитина загинула, ще дві дістали тяжкі травми, поліція з'ясовує обставини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Національна поліція України.
Як з'ясувало слідство, близько 16:00 двоє неповнолітніх братів перебували у кімнаті свого товариша. У цей момент стався вибух. За попередньою інформацією, здетонував вибухонебезпечний предмет.
Дітей з численними осколковими пораненнями й переломами було терміново госпіталізовано. На жаль, серце одного з хлопців не витримало. Двоє інших перебувають у важкому стані.
"Один хлопець, 15 років, помер у лікарні. За життя його 13-річного брата та ще одного 15-річного хлопця борються лікарі. Що саме стало причиною вибуху – встановлює слідство", - зазначили у поліції.
Крім того, до травмпункту було доставлено 6-річного хлопчика, який в момент вибуху перебував під вікнами кімнати. У дитини діагностовано садна та забої, загрози для життя немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Куди використав не скажу