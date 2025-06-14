УКР
Новини Детонація вибухонебезпечних предметів
У гуртожитку Краматорська пролунав вибух: один підліток загинув, ще двоє - дістали тяжкі травми

У Краматорську ввечері 13 червня у місцевому гуртожитку  пролунав вибух.  Одна дитина загинула, ще дві дістали тяжкі травми, поліція з'ясовує обставини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Національна поліція України.

Як з'ясувало слідство, близько 16:00 двоє неповнолітніх братів перебували у кімнаті свого товариша. У цей момент стався вибух. За попередньою інформацією, здетонував вибухонебезпечний предмет.

Дітей з численними осколковими пораненнями й переломами було терміново госпіталізовано. На жаль, серце одного з хлопців не витримало. Двоє інших перебувають у важкому стані.

"Один хлопець, 15 років, помер у лікарні. За життя його 13-річного брата та ще одного 15-річного хлопця борються лікарі. Що саме стало причиною вибуху – встановлює слідство", - зазначили у поліції.

Крім того, до травмпункту було доставлено 6-річного хлопчика, який в момент вибуху перебував під вікнами кімнати. У дитини діагностовано садна та забої, загрози для життя немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Детонація предмета у сміттєвому баку в Дарницькому районі Києва: постраждали двоє чоловіків. ФОТОрепортаж

Топ коментарі
+4
Ой! Наче ми такими не були... Всі через це проходили... Правда, всі, по-різному... Оглядаюся назад, і думаю - "І як я живий зостався?". Димний порох, нітроцелюлоза, терміти, пірогелі, напалми... Кличка, приклеєна учителькою хімії - "терорист"... Три підпали і два вибухи в шкільній лабораторії... Але тут дурням дісталося усе - уже в готовому вигляді... І думать не треба - про фізико-хімічні процеси реакцій...
14.06.2025 17:54 Відповісти
+3
Бомбісти-терористи.
14.06.2025 17:44 Відповісти
+2
У кожного - свій рівень... Мені вистачило свого... Живий...
14.06.2025 18:38 Відповісти
Бомбісти-терористи.
14.06.2025 17:44 Відповісти
Ой! Наче ми такими не були... Всі через це проходили... Правда, всі, по-різному... Оглядаюся назад, і думаю - "І як я живий зостався?". Димний порох, нітроцелюлоза, терміти, пірогелі, напалми... Кличка, приклеєна учителькою хімії - "терорист"... Три підпали і два вибухи в шкільній лабораторії... Але тут дурням дісталося усе - уже в готовому вигляді... І думать не треба - про фізико-хімічні процеси реакцій...
14.06.2025 17:54 Відповісти
Я у 7-му класі RDX робив. І детонатор з HMTD.
Куди використав не скажу
14.06.2025 18:34 Відповісти
У кожного - свій рівень... Мені вистачило свого... Живий...
14.06.2025 18:38 Відповісти
Окрім карбіду і магнієвих бомбочок нічого не робив. Але самопалів було багато. Включно з перезаряжаємими. На основі трубки під гільзи від трьохлінійки з відпиленими носиками та затвором з віконного шпінгалєта. Двухстрільний з послідовними вистрілами з одного ствола не вдався. Розірвало. Без наслідків для мене.
14.06.2025 18:55 Відповісти
Так ти тЄрорістом малолітнім був?
14.06.2025 18:43 Відповісти
І не питай... Батько як розказав своїй однокласниці, Тетяні Демидівні (моїй "хімічці"), ЩО він понаходив у нас удома!!! ****** немилосердно... Правда, по сраці. Ременем. Без синяків...
14.06.2025 18:48 Відповісти
кіздуном він був і залишився
14.06.2025 20:42 Відповісти
от же брехло
14.06.2025 20:41 Відповісти
"Хачу к сваім" прямо в хату?
14.06.2025 17:46 Відповісти
Полюбому вербанули когось - їх ціль створити хаос
показати весь коментар
як по-бистрому зрубить бабла під керівництвом фсб
показати весь коментар
