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Новости Детонация взрывоопасных предметов
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В общежитии Краматорска прогремел взрыв: один подросток погиб, еще двое получили тяжелые травмы

В Краматорске в общежитии прогремел взрыв

В Краматорске вечером 13 июня в местном общежитии прогремел взрыв. Один ребенок погиб, еще два получили тяжелые травмы, полиция выясняет обстоятельства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Как выяснило следствие, около 16:00 двое несовершеннолетних братьев находились в комнате своего товарища. В этот момент произошел взрыв. По предварительной информации, сдетонировал взрывоопасный предмет.

Дети с многочисленными осколочными ранениями и переломами были срочно госпитализированы. К сожалению, сердце одного из ребят не выдержало. Двое других находятся в тяжелом состоянии.

"Один парень, 15 лет, умер в больнице. За жизнь его 13-летнего брата и еще одного 15-летнего парня борются врачи. Что именно стало причиной взрыва - устанавливает следствие", - отметили в полиции.

Кроме того, в травмпункт был доставлен 6-летний мальчик, который в момент взрыва находился под окнами комнаты. У ребенка диагностированы ссадины и ушибы, угрозы для жизни нет.

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Автор: 

Краматорськ (2314) Донецкая область (10027) Краматорский район (381)


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Бомбісти-терористи.
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14.06.2025 17:44 Ответить
Ой! Наче ми такими не були... Всі через це проходили... Правда, всі, по-різному... Оглядаюся назад, і думаю - "І як я живий зостався?". Димний порох, нітроцелюлоза, терміти, пірогелі, напалми... Кличка, приклеєна учителькою хімії - "терорист"... Три підпали і два вибухи в шкільній лабораторії... Але тут дурням дісталося усе - уже в готовому вигляді... І думать не треба - про фізико-хімічні процеси реакцій...
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14.06.2025 17:54 Ответить
"Хачу к сваім" прямо в хату?
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14.06.2025 17:46 Ответить
 
 